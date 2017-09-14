ЛАД написав:Гуглом вы пользоваться научились, а вот понимать прочитанное у вас не выходит. По вашей ссылке нет никаких слов о 50 годах кроме голословного утверждения какого-то аналитика Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса.
по моей ссылке - ответ на вопрос. То, что он вам не нравится - увы.
P.S. Можно же в личку написать - что не нравится. Ну или всю ветку обсуждения удаляйте уже...
Зачем удалять? Вы меня не постеснялись упрекнуть в неумении пользоваться гуглом. Повторю вопрос - голословное утверждение какого-то аналитика Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса это доказательство аренды/выделения во временное пользование Кёнигсберга на 50 лет? Без единой ссылки на хоть какой-нибудь документ? Что тут может нравиться или не нравиться? Личное мнение Лауринаса Кащюнаса просто никому не интересно. Может, стоит признать ошибку?
Так тот не удалили. Удалили тот, в котором я упрекнул в неумении вопросы внятно формулировать Повторяю ответ: на вопрос "откуда пошел разговор" - ответ в предыдущем посте. Хотите спорить с личным мнением аналитика Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса? - так спорьте с ним, а не тут на форуме Без единой ссылки на хоть какой-нибудь документ.
Та несть числа таким случаям. Я удивляюсь тем,кто на улицу без доков ходят. Ну возьмут же,рано или поздно. Ким в свое время указал путь,что-то типа "якщо ти ухилянт,сиди дома".Тем более двери пока не ломают,может в селе каком разве что.