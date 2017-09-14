buratinyo написав:Да, таким президентом может гордится любой народ, любая страна. Держит удар, отступая контратакует - правильная тактика против очень тяжелого соперника.
Жителі Маріуполя, Мелітополя, Бердянська... гордяться дуже потужно.
Коли постите Любарського, будь ласка з попередженням великими літерами.
Это не обязательно. Все видео от Schmit абсолютно в одном ключе, хоть от Любарского, хоть ещё от кого-то. Можно даже не открывать. Тут обсуждался вопрос о диктатуре. При диктатуре Schmit точно давно и прочно сидел бы. Хотя он, вероятно, не враг, а просто "полезный идиот". Причём, больше второе, чем первое.
ЛАД написав:Это не обязательно. Все видео от Schmit абсолютно в одном ключе, хоть от Любарского, хоть ещё от кого-то. Можно даже не открывать. Тут обсуждался вопрос о диктатуре. При диктатуре Schmit точно давно и прочно сидел бы. Хотя он, вероятно, не враг, а просто "полезный идиот". Причём, больше второе, чем первое.
Любарський вас не тільки зьома а й трохи більше. Що ж ви його не любите як іншого свого любімчика?