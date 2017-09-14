Жителі Маріуполя, Мелітополя, Бердянська... гордяться дуже потужно.
|
|
|
Додано: Суб 15 бер, 2025 23:35
Додано: Суб 15 бер, 2025 23:37
ипсо для ипсов.
Додано: Суб 15 бер, 2025 23:52
"Поліцейські Дніпра затримали чоловіка за пограбування девушки"
Отакої
Додано: Нед 16 бер, 2025 00:04
Коли постите Любарського, будь ласка з попередженням великими літерами.
Додано: Нед 16 бер, 2025 01:15
про носіїв паспорту
про носіїв паспорту
Додано: Нед 16 бер, 2025 01:21
Это не обязательно.
Все видео от Schmit абсолютно в одном ключе, хоть от Любарского, хоть ещё от кого-то. Можно даже не открывать.
Тут обсуждался вопрос о диктатуре. При диктатуре Schmit точно давно и прочно сидел бы.
Хотя он, вероятно, не враг, а просто "полезный идиот". Причём, больше второе, чем первое.
Додано: Нед 16 бер, 2025 01:39
Любарський вас не тільки зьома а й трохи більше. Що ж ви його не любите як іншого свого любімчика?
Додано: Нед 16 бер, 2025 03:14
Никогда не интересовался биографией и происхождением Любарского.
То, что Валечка Матвиенко родилась в Шепетовке и закончила медучилище в Черкассах никак не меняет её сегодняшнюю характеристику.
Кстати, ваш TRIGGER MMA ничуть не лучше, а, вероятно, даже хуже. Если бы выложенное вами видео посмотрели на Западе, это работало бы только на руку Путину и сильно ослабило бы общественную поддержку Украины.
Если он собирается выдавать такое на английском языке в переводе ИИ на США, Канаду и т.д., то лучше бы ему это не делать. Это будет в чистом виде работа на врага.
Я выше отозвался о Schmit"е.
Вы точно не идиот.
Дальше писать не буду.
Вы точно пишете из Украины, а не из какой-нибудь Перми?
P.s. Кстати, интересно, почему Стерненко и Ганул - молодые и крепкие ребята - предпочитали "воевать с врагом" в Одессе, а не под Покровском. Да и ваш любимчик TRIGGER MMA тоже, вроде, не старый и на вид вполне крепкий мужчина, как и вы, предпочитает диван и думает, кого бы отправить на фронт вместо себя.
Додано: Нед 16 бер, 2025 04:03
Будивельник вам возразил больше с моральной точки зрения. Не буду о морали. Скажу о другом, о чём уже не раз писал, нас часто подводит слабое знание истории.
Предложение у вас, конечно, интересное, но это уже было. Понимаю, что историю партии вы вряд ли учили, но о военном коммунизме могли бы и слышать. Очень похоже на то, что вы предлагаете. И закончится точно так же.
Как вы планируете заставить фермеров и вообще крестьян производить больше, чем им нужно для собственного потребления?
А зачем ему всё лето пахать с утра до ночи и бесплатно выращивать зерно, доить коров, откармливать свиней и птицу?
Вы будете забирать у крестьянина всё подчистую, а потом выдавать ему продукты по талонам? Каким образом вы это обеспечите? Продотряды?
Это так, для примера.
Работать тоже можно по-разному. Как вы заставите рабочего за станком работать хорошо? Будете штрафовать за невыполнение нормы, урезать паёк?
Пример из жизни.
Я когда учился, летом на каникулах подрабатывал на ХТЗ. Вот как-то месяц со мной работал парень, которого прислали из института на практику в какой-то отдел. Ему предложили пойти поработать рабочим: "Подработаешь, а практику мы тебе зачтём, всё что тебе надо оформим". Он согласился. Я крутился на 3 станках (полуавтоматы), он делал следующую операцию. Детали с моего 3-го станка я укладывал на наклонные доски, по которым они скатывались к нему. Даже наклоняться не надо, бери и ставь на свой станок. Производительность труда была по расчётам одинаковая. Но он боялся порезаться - края у деталей были острые, фаска снималась позже (может, даже на его операции, уже не помню) и работал из-за этого очень медленно. В результате через полчаса эти наклонные доски забивались деталями и я начинал складывать их в штабель на пол. К концу смены вырастало 2 штабеля почти в мой рост. На другой смене как-то умудрялись их обработать. Но на следующий день всё повторялось. Что вы сделаете с таким рабочим?
О зарплате в армии не буду, это другой вопрос.
|