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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13242132431324413245

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 80
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
26
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 23:35

  buratinyo написав:Да, таким президентом может гордится любой народ, любая страна. Держит удар, отступая контратакует - правильная тактика против очень тяжелого соперника.

Жителі Маріуполя, Мелітополя, Бердянська... гордяться дуже потужно.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 23:37

  tumos написав:
  Wirująświatła написав:
Жесткое задержание парня полицией в Киеве.
https://t.me/nabludatels/51418

Ни на одном из троих не просматривается на форме жетон с личным номером.
Нет погонов. На них может дублироваться личный номер. Или отдельно на липучке.

ипсо для ипсов.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 15 бер, 2025 23:52

https://gorod.dp.ua/news/241668

"Поліцейські Дніпра затримали чоловіка за пограбування девушки"

Отакої :shock:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 00:04

  Schmit написав:
  buratinyo написав:Да, таким президентом может гордится любой народ, любая страна. Держит удар, отступая контратакует - правильная тактика против очень тяжелого соперника.

Жителі Маріуполя, Мелітополя, Бердянська... гордяться дуже потужно.
Коли постите Любарського, будь ласка з попередженням великими літерами.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 01:15

про носіїв паспорту

про носіїв паспорту
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 01:21

  M-Audio написав:
  Schmit написав:
  buratinyo написав:Да, таким президентом может гордится любой народ, любая страна. Держит удар, отступая контратакует - правильная тактика против очень тяжелого соперника.

Жителі Маріуполя, Мелітополя, Бердянська... гордяться дуже потужно.
Коли постите Любарського, будь ласка з попередженням великими літерами.

Это не обязательно.
Все видео от Schmit абсолютно в одном ключе, хоть от Любарского, хоть ещё от кого-то. Можно даже не открывать.
Тут обсуждался вопрос о диктатуре. При диктатуре Schmit точно давно и прочно сидел бы.
Хотя он, вероятно, не враг, а просто "полезный идиот". Причём, больше второе, чем первое.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 01:39

  ЛАД написав:Это не обязательно.
Все видео от Schmit абсолютно в одном ключе, хоть от Любарского, хоть ещё от кого-то. Можно даже не открывать.
Тут обсуждался вопрос о диктатуре. При диктатуре Schmit точно давно и прочно сидел бы.
Хотя он, вероятно, не враг, а просто "полезный идиот". Причём, больше второе, чем первое.

Любарський вас не тільки зьома а й трохи більше. Що ж ви його не любите як іншого свого любімчика?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 03:14

  flyman написав:
  ЛАД написав:Это не обязательно.
Все видео от Schmit абсолютно в одном ключе, хоть от Любарского, хоть ещё от кого-то. Можно даже не открывать.
Тут обсуждался вопрос о диктатуре. При диктатуре Schmit точно давно и прочно сидел бы.
Хотя он, вероятно, не враг, а просто "полезный идиот". Причём, больше второе, чем первое.

Любарський вас не тільки зьома а й трохи більше. Що ж ви його не любите як іншого свого любімчика?

Никогда не интересовался биографией и происхождением Любарского.
То, что Валечка Матвиенко родилась в Шепетовке и закончила медучилище в Черкассах никак не меняет её сегодняшнюю характеристику.
Кстати, ваш TRIGGER MMA ничуть не лучше, а, вероятно, даже хуже. Если бы выложенное вами видео посмотрели на Западе, это работало бы только на руку Путину и сильно ослабило бы общественную поддержку Украины.
Если он собирается выдавать такое на английском языке в переводе ИИ на США, Канаду и т.д., то лучше бы ему это не делать. Это будет в чистом виде работа на врага.
Я выше отозвался о Schmit"е.
Вы точно не идиот.
Дальше писать не буду.
Вы точно пишете из Украины, а не из какой-нибудь Перми?

P.s. Кстати, интересно, почему Стерненко и Ганул - молодые и крепкие ребята - предпочитали "воевать с врагом" в Одессе, а не под Покровском. Да и ваш любимчик TRIGGER MMA тоже, вроде, не старый и на вид вполне крепкий мужчина, как и вы, предпочитает диван и думает, кого бы отправить на фронт вместо себя.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 04:03

  yama написав:.................
я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину . Відмінити гроші взагалі на час війни . ......
Будивельник вам возразил больше с моральной точки зрения. Не буду о морали. Скажу о другом, о чём уже не раз писал, нас часто подводит слабое знание истории.
Предложение у вас, конечно, интересное, но это уже было. Понимаю, что историю партии вы вряд ли учили, но о военном коммунизме могли бы и слышать. Очень похоже на то, что вы предлагаете. И закончится точно так же.
Как вы планируете заставить фермеров и вообще крестьян производить больше, чем им нужно для собственного потребления?
А зачем ему всё лето пахать с утра до ночи и бесплатно выращивать зерно, доить коров, откармливать свиней и птицу?
Вы будете забирать у крестьянина всё подчистую, а потом выдавать ему продукты по талонам? Каким образом вы это обеспечите? Продотряды?
Это так, для примера.
Работать тоже можно по-разному. Как вы заставите рабочего за станком работать хорошо? Будете штрафовать за невыполнение нормы, урезать паёк?
Пример из жизни.
Я когда учился, летом на каникулах подрабатывал на ХТЗ. Вот как-то месяц со мной работал парень, которого прислали из института на практику в какой-то отдел. Ему предложили пойти поработать рабочим: "Подработаешь, а практику мы тебе зачтём, всё что тебе надо оформим". Он согласился. Я крутился на 3 станках (полуавтоматы), он делал следующую операцию. Детали с моего 3-го станка я укладывал на наклонные доски, по которым они скатывались к нему. Даже наклоняться не надо, бери и ставь на свой станок. Производительность труда была по расчётам одинаковая. Но он боялся порезаться - края у деталей были острые, фаска снималась позже (может, даже на его операции, уже не помню) и работал из-за этого очень медленно. В результате через полчаса эти наклонные доски забивались деталями и я начинал складывать их в штабель на пол. К концу смены вырастало 2 штабеля почти в мой рост. На другой смене как-то умудрялись их обработать. Но на следующий день всё повторялось. Что вы сделаете с таким рабочим?

О зарплате в армии не буду, это другой вопрос.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 04:22

  _hunter написав:
  ЛАД написав:........
Зачем удалять?
Вы меня не постеснялись упрекнуть в неумении пользоваться гуглом.
Повторю вопрос - голословное утверждение какого-то аналитика Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса это доказательство аренды/выделения во временное пользование Кёнигсберга на 50 лет?
Без единой ссылки на хоть какой-нибудь документ?
Что тут может нравиться или не нравиться? Личное мнение Лауринаса Кащюнаса просто никому не интересно.
Может, стоит признать ошибку?

Так тот не удалили. Удалили тот, в котором я упрекнул в неумении вопросы внятно формулировать :lol:
Повторяю ответ: на вопрос "откуда пошел разговор" - ответ в предыдущем посте.
Хотите спорить с личным мнением аналитика Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса? - так спорьте с ним, а не тут на форуме Без единой ссылки на хоть какой-нибудь документ.

Что удалили. а что нет, я не знаю, а искать не буду. Я не удалял.
Не показывайте лишний раз свою демагогию.
Я именно не хочу спорить с "личным мнением аналитика Центра исследования Восточной Европы Лауринаса Кащюнаса", не подтверждённым никакими документами и доказательствами.
Завтра кто-нибудь напишет своё "личное мнение", что Земля плоская и стоит на 3 слонах. Вы мне тоже предложите такое "доказательство" и предложите с ним спорить?
Xenon ответил, правильно назвав это мифом. Вы зачем-то влезли с ссылкой, которая ничего не доказывает и не отвечает на мой вопрос: "откуда разговоры о Калининграде и 50-и годах?", - приведя пример пустого разговора. Зачем?
Просто поговорить?
ЛАД
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