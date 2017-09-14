Додано: Нед 16 бер, 2025 04:03

yama написав: .................

я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину . Відмінити гроші взагалі на час війни . ...... .................я поділяю думку багатьох що нам на період війни треба було б перейти в диктатуру , а не демокартію та всіх загнати на заводи по виробництву зброї , а їжу та інші речі в супермаркетах і магазинах відпускати по талонах (по нормах) на людину . Відмінити гроші взагалі на час війни . ......

Будивельник вам возразил больше с моральной точки зрения. Не буду о морали. Скажу о другом, о чём уже не раз писал, нас часто подводит слабое знание истории.Предложение у вас, конечно, интересное, но это уже было. Понимаю, что историю партии вы вряд ли учили, но о военном коммунизме могли бы и слышать. Очень похоже на то, что вы предлагаете. И закончится точно так же.Как вы планируете заставить фермеров и вообще крестьян производить больше, чем им нужно для собственного потребления?А зачем ему всё лето пахать с утра до ночи и бесплатно выращивать зерно, доить коров, откармливать свиней и птицу?Вы будете забирать у крестьянина всё подчистую, а потом выдавать ему продукты по талонам? Каким образом вы это обеспечите? Продотряды?Это так, для примера.Работать тоже можно по-разному. Как вы заставите рабочего за станком работать хорошо? Будете штрафовать за невыполнение нормы, урезать паёк?Пример из жизни.Я когда учился, летом на каникулах подрабатывал на ХТЗ. Вот как-то месяц со мной работал парень, которого прислали из института на практику в какой-то отдел. Ему предложили пойти поработать рабочим: "Подработаешь, а практику мы тебе зачтём, всё что тебе надо оформим". Он согласился. Я крутился на 3 станках (полуавтоматы), он делал следующую операцию. Детали с моего 3-го станка я укладывал на наклонные доски, по которым они скатывались к нему. Даже наклоняться не надо, бери и ставь на свой станок. Производительность труда была по расчётам одинаковая. Но он боялся порезаться - края у деталей были острые, фаска снималась позже (может, даже на его операции, уже не помню) и работал из-за этого очень медленно. В результате через полчаса эти наклонные доски забивались деталями и я начинал складывать их в штабель на пол. К концу смены вырастало 2 штабеля почти в мой рост. На другой смене как-то умудрялись их обработать. Но на следующий день всё повторялось. Что вы сделаете с таким рабочим?О зарплате в армии не буду, это другой вопрос.