Додано: Нед 16 бер, 2025 09:55

prodigy написав: Правитель РФ Володимир Путін та його режим звинувачують українських військових нібито у воєнних злочинах у Курській області, аби зірвати переговори про 30-денне перемир’я, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).



"Кремль, ймовірно, готується посилити наратив, який звинувачує українські сили у воєнних злочинах у Курській області, намагаючись дискредитувати українську армію, підірвати підтримку України Заходом і зіпсувати або затягнути прямі переговори щодо 30-денного припинення вогню, яке президент США Дональд Трамп запропонував Путіну", - йдеться у звіті.



Аналітики зазначають, що Путін, інші провладні особи та державні ЗМІ посилили заяви, звинувачуючи українські війська у скоєнні військових злочинів у Курській області.



13 березня у відповідь на пропозицію про тимчасове припинення вогню між США та Україною Путін запитав, чи повинна Росія дозволити українським військам залишити Курську область "після того, як вони скоїли багато злочинів проти мирного населення".14 березня він повторив заяви про те, що українські війська нібито вчинили "тероризм" у Курській області.



Виконувач обов’язки губернатора Курської області Олександр Хінштейн звинуватив українські сили у військових злочинах у Курській області з початку вторгнення в серпні 2024 року, але посилили ці зусилля з лютого 2025 року, хоч ці претензії є необґрунтованими.



Путін, ймовірно, має намір використати цей наратив, неправдиво називаючи українські сили "жорстокими воєнними злочинцями" – як це зробив Кремль наприкінці 2021 та 2022 років, щоб виправдати повномасштабне вторгнення Росії в Україну – щоб зірвати або відтермінувати переговори про 30-денне припинення вогню.



поки я думав, як прокоментувати, вже написали цю новинуале питання залишається - як відрізняти правду від брехні, від пропаганди. точніше розрізнити неважко, але важко формально довести це опоненту, якщо він не хоче визнавати.ми всі знаємо, які умови утримання українців в полоні, бачимо купу відео з розстрілами українських полонених. й пам'ятаю дише одно відео, коли розстріляли росіян, що здавалися в полон - але тоді наших здається було троє, росіян близько десяти, й коли один росіян вирішив пограти в героя, то кулеметник поклав всіх. але нацисти ми - й знущаємося з полонених ми - так каже російська пропаганда. й головне, коли про це говориш з росіянами, що вони кажуть, ми не знаємо - нас там не було, але й тебе теж - тому всьо не так однозначно... про обстріли взагалі мовчу.те саме бачимо й на форумі - коли мета не з'ясувати істину, а нав'язати опоненту свою точку зору - тим більше якщо вона хибна. тут витрачаєш час, обґрунтовуєш свою позицію, граєш за Fair Play - а тобі у відповідь - це пропаганда, ти пропагандистбо брехун головніше всіх кричить, що інші брехунияк відрізняти??? по-перше, це все-таки наявність аргументів. по-друге - оце все - всі брешуть - так кажуть в першу чергу пропагандисти. ні, брешуть не всі - є порядні люди.а у випадку з нападу Раші на Україну. зрозуміло, хто агресор та на кого напали. якщо нам наводять приклади США чи Ізраілю - то там вони реально знищують терористів - тому Раша без розбору всіх українців називає неонацистамия інколи міняю Раші на нацистську Німеччину, а Україну - на срср - й тоді все стає зрозумілим. але не для тих, хто каже - це інше. важко російськомовним зрозуміти, що їх альма-матер таки перетворилася на нацистську державу. а Пушкін та Толстой - то лише жупел, а ті росіяне, які масово вербуються за мільйони повбивати українців - вони читають лише написи на пляшках, й то за складами