У Ганула с 15 лет один глаз стеклянный
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Додано: Нед 16 бер, 2025 09:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 16 бер, 2025 09:05
Додано: Нед 16 бер, 2025 09:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 16 бер, 2025 09:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 16 бер, 2025 09:55
поки я думав, як прокоментувати, вже написали цю новину але питання залишається - як відрізняти правду від брехні, від пропаганди. точніше розрізнити неважко, але важко формально довести це опоненту, якщо він не хоче визнавати.
ми всі знаємо, які умови утримання українців в полоні, бачимо купу відео з розстрілами українських полонених. й пам'ятаю дише одно відео, коли розстріляли росіян, що здавалися в полон - але тоді наших здається було троє, росіян близько десяти, й коли один росіян вирішив пограти в героя, то кулеметник поклав всіх. але нацисти ми - й знущаємося з полонених ми - так каже російська пропаганда. й головне, коли про це говориш з росіянами, що вони кажуть, ми не знаємо - нас там не було, але й тебе теж - тому всьо не так однозначно... про обстріли взагалі мовчу.
те саме бачимо й на форумі - коли мета не з'ясувати істину, а нав'язати опоненту свою точку зору - тим більше якщо вона хибна. тут витрачаєш час, обґрунтовуєш свою позицію, граєш за Fair Play - а тобі у відповідь - це пропаганда, ти пропагандист бо брехун головніше всіх кричить, що інші брехуни
як відрізняти??? по-перше, це все-таки наявність аргументів. по-друге - оце все - всі брешуть - так кажуть в першу чергу пропагандисти. ні, брешуть не всі - є порядні люди.
а у випадку з нападу Раші на Україну. зрозуміло, хто агресор та на кого напали. якщо нам наводять приклади США чи Ізраілю - то там вони реально знищують терористів - тому Раша без розбору всіх українців називає неонацистами я інколи міняю Раші на нацистську Німеччину, а Україну - на срср - й тоді все стає зрозумілим. але не для тих, хто каже - це інше. важко російськомовним зрозуміти, що їх альма-матер таки перетворилася на нацистську державу. а Пушкін та Толстой - то лише жупел, а ті росіяне, які масово вербуються за мільйони повбивати українців - вони читають лише написи на пляшках, й то за складами
Додано: Нед 16 бер, 2025 09:56
О діктатурє там аж "два слова" і то зі слів Трампа.
Основне ж - про злочинну недбалість, про дивні "співпадіння" перед вторгненням, через що ми втратити 20% території за "три дня".
Але суть, ви упускаєте, як завжди.
Додано: Нед 16 бер, 2025 10:05
теж полюбляє закидати, що всі патріоти мають бути на фронті... але лише через свою нелюбов до патріотів... ЛАД, ви хоч про когось з проукраїнською позицією добре думаєте. Окрім Зеленського, бо Зеленський 2019 року - це не проукраїнська позиція
потім, виявляється, що люди мали підстави для того, щоб їх не мобілізували - як Притула чи Ганул. але головне не це, головне - це ефективна робота людини. ви ж згодні, що генералу немає потреби бути на передку? так й таким хлопам, як Притула чи Стерненко, які змогли організувати ці фонди та волонтерство? ви гадаєте це легко? чи ви ніяк не можете зрозуміти, чому люди взагалі волонтерять, бо у вашому світі вони роблять все лише за командою? бо до волонтерів ви теж негативно ставитесь.
відповіді не буде, бо це теж пропаганда як виявляється легко уникати незручних питань
Додано: Нед 16 бер, 2025 10:19
Shaman
Ви втрачаєте ресурси на непотрібні речі. 90+ відсоткам опонентів тут не треба ніяке «розібратись»))
Подивіться останні повідомлення ЛАД vs Хантер. Звичайнісінький троль, придумав «тебя забанілі в Гугглє?» і ніс маразм , флуд заради флуду. Він з Німеччини сюди ходить лише для цього.,Йому треба щось доводити і пояснювати? В житті ви знаєте що з такими роблять (але воно в житті так собі не дозволить спілкуватись, стоматологія недешева і орган цей не відновлювальний). Флайман абсолютно так само себе тут веде.
Чи може ви думаєте хтось чекає відповідь на дебільне питання «Як так?», бо не знає «Як?»
Всі відповіді дані давно, нічого незрозумілого тут нема.
Більшість тут багато років, і знає про життєві цінності (їх відсутність) один одного все.
Що ніколи не захищав і не буде. Ніколи не допомагав армії і не буде, бо жлоб халамидний.
Що ви такому хочете пояснити? В чому переконати?
Сенс втрачати ресурси на це? (я маю на увазі всерйоз щось комусь пояснювати)
Додано: Нед 16 бер, 2025 10:36
а я послухав. сам Schmit в чс дуже давно, але інколи треба читати/слухати, що кажуть ворожі пропагандони - не постійно, але вибірково - механізм пропаганди можна швидко зрозуміти. але постійно брехати не вдасться, люди не зовсім ідіоти (хоча не певен ) - тому якісні пропагандони дуже файно переплітають правду та брехню - й це відео з таких.
Любарський - людина з антиукраїнської позицією, яка з гарною російською мовою на гроші міфічних американських спонсорів раптово зацікавилася ситуацією в Україні.
що в цьому відео правдивого. питання про Чонгар та Гостомель є. але нагадаю, в нас під слідством керівники обласних Харківського та Херсонського СБУ - й це ті, кого ми знаємо. й зараз зрозуміло, що Баканов виявився не тим керівником СБУ у країні перед війною - але це зараз зрозуміло.
до того ж основна проблема Півдня - це відсутність особистого складу, поточні переправи наводяться дуже швидко, й навіть підрив Чонгару не факт, що сильно затримав би наступ. якби там все перекопали, замінували, й перетворили Крим на острів - тоді можливо - але це ж треба політична воля, а в 2019 році країна ж проголосувала за шашлики?
що ще правда - що Зе відкрив ящик Пандори оцим переслідуванням генералів за Харків. бо дійсно, на війні буває різне, це по-перше. й так, на фоні цього тоді Чонгар дійсно треба розслідувати. але коли влада переслідує лише генералів, які мають особисту думку, й клали на ОП - це ж вже не про справедливість, чи не так? справа Червинського з того ж самого. й переслідування Порошенко - це пошуки компромісу у воючій країні чи особисті комплекси? тому так, ризики питань до Зе після закінчення каденції є - але він сам це започаткував. до речі, як й Трамп, який зараз пробує прогинати владу під себе, але що він буде робити через 4 роки? піде на третій термін?
до інтерв'ю - добре Трамп домігся свого - перевибори, й знову обирають Зе (дуже вірогідно, хоча маю надію, що ні ) - що тоді робить Трамп?
а де відкрита брехня? те, що вони поєднують ризики переслідувань Зе зі тією сваркою в Овальному кабінеті. сварка виникла зовсім через інше, й ІМХО почали таки американці - Зе максимум міг стриматися. й ще одна брехня, що він буде чіплятися за владу до останнього - Зе вже відповів, що якщо це буде єдиною проблемою, він піде. а про перевибори опозиція теж вважає передчасним проводити перевибори саме зараз. саме прихильники диктаторів звинувачують в цьому всіх навколо - начебто всі лише й мріють, як залишитися при владі. про Порошенко руські таке теж закидали, й про Байдена...
тому так, Любарського не слухайте
upd точніше не так - за владу Зе та його команда буде боротися й активно. але не ціною війни. продовжувати війну, щоб залишатися при владі - оце маячня. бо без допомоги ця влада швидко закінчиться разом з країною...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 16 бер, 2025 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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