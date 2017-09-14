Додано: Нед 16 бер, 2025 10:36

Schmit написав: ЛАД написав: M-Audio написав: Коли постите Любарського, будь ласка з попередженням великими літерами. Коли постите Любарського, будь ласка з попередженням великими літерами.

Это не обязательно.

Все видео от Schmit абсолютно в одном ключе, хоть от Любарского, хоть ещё от кого-то. Можно даже не открывать.

Тут обсуждался вопрос о диктатуре. При диктатуре Schmit точно давно и прочно сидел бы.

Хотя он, вероятно, не враг, а просто "полезный идиот". Причём, больше второе, чем первое. Это не обязательно.видео отабсолютно в одном ключе, хоть от Любарского, хоть ещё от кого-то. Можно даже не открывать.Тут обсуждался вопрос о диктатуре. При диктатуреточно давно и прочно сидел бы.Хотя он, вероятно, не враг, а просто "полезный идиот". Причём, больше второе, чем первое.

О діктатурє там аж "два слова" і то зі слів Трампа.

Основне ж - про злочинну недбалість, про дивні "співпадіння" перед вторгненням, через що ми втратити 20% території за "три дня".

Але суть, ви упускаєте, як завжди. О діктатурє там аж "два слова" і то зі слів Трампа.Основне ж - про злочинну недбалість, про дивні "співпадіння" перед вторгненням, через що ми втратити 20% території за "три дня".Але суть, ви упускаєте, як завжди.

а я послухав. самв чс дуже давно, але інколи треба читати/слухати, що кажуть ворожі пропагандони - не постійно, але вибірково - механізм пропаганди можна швидко зрозуміти. але постійно брехати не вдасться, люди не зовсім ідіоти (хоча не певен) - тому якісні пропагандони дуже файно переплітають правду та брехню - й це відео з таких.Любарський - людина з антиукраїнської позицією, яка з гарною російською мовою на гроші міфічних американських спонсорів раптово зацікавилася ситуацією в Україні.що в цьому відео правдивого. питання про Чонгар та Гостомель є. але нагадаю, в нас під слідством керівники обласних Харківського та Херсонського СБУ - й це ті, кого ми знаємо. й зараз зрозуміло, що Баканов виявився не тим керівником СБУ у країні перед війною - але це зараз зрозуміло.до того ж основна проблема Півдня - це відсутність особистого складу, поточні переправи наводяться дуже швидко, й навіть підрив Чонгару не факт, що сильно затримав би наступ. якби там все перекопали, замінували, й перетворили Крим на острів - тоді можливо - але це ж треба політична воля, а в 2019 році країна ж проголосувала за шашлики?що ще правда - що Зе відкрив ящик Пандори оцим переслідуванням генералів за Харків. бо дійсно, на війні буває різне, це по-перше. й так, на фоні цього тоді Чонгар дійсно треба розслідувати. але коли влада переслідує лише генералів, які мають особисту думку, й клали на ОП - це ж вже не про справедливість, чи не так? справа Червинського з того ж самого. й переслідування Порошенко - це пошуки компромісу у воючій країні чи особисті комплекси? тому так, ризики питань до Зе після закінчення каденції є - але він сам це започаткував. до речі, як й Трамп, який зараз пробує прогинати владу під себе, але що він буде робити через 4 роки? піде на третій термін?до інтерв'ю - добре Трамп домігся свого - перевибори, й знову обирають Зе (дуже вірогідно, хоча маю надію, що ні) - що тоді робить Трамп?а де відкрита брехня? те, що вони поєднують ризики переслідувань Зе зі тією сваркою в Овальному кабінеті. сварка виникла зовсім через інше, й ІМХО почали таки американці - Зе максимум міг стриматися. й ще одна брехня, що він буде чіплятися за владу до останнього - Зе вже відповів, що якщо це буде єдиною проблемою, він піде. а про перевибори опозиція теж вважає передчасним проводити перевибори саме зараз. саме прихильники диктаторів звинувачують в цьому всіх навколо - начебто всі лише й мріють, як залишитися при владі. про Порошенко руські таке теж закидали, й про Байдена...тому так, Любарського не слухайтеточніше не так - за владу Зе та його команда буде боротися й активно. але не ціною війни. продовжувати війну, щоб залишатися при владі - оце маячня. бо без допомоги ця влада швидко закінчиться разом з країною...