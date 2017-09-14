Додано: Нед 16 бер, 2025 10:59

Hotab написав: Shaman

бо брехун головніше всіх кричить, що інші брехуни

те саме бачимо й на форумі - коли мета не з'ясувати істину, а нав'язати опоненту свою точку зору - тим більше якщо вона хибна. тут витрачаєш час, обґрунтовуєш свою позицію, граєш за Fair Play - а тобі у відповідь - це пропаганда, ти пропагандистбо брехун головніше всіх кричить, що інші брехуни

Ви втрачаєте ресурси на непотрібні речі. 90+ відсоткам опонентів тут не треба ніяке «розібратись»))

Подивіться останні повідомлення ЛАД vs Хантер. Звичайнісінький троль, придумав «тебя забанілі в Гугглє?» і ніс маразм , флуд заради флуду. Він з Німеччини сюди ходить лише для цього.,Йому треба щось доводити і пояснювати? В житті ви знаєте що з такими роблять (але воно в житті так собі не дозволить спілкуватись, стоматологія недешева і орган цей не відновлювальний)... Ви втрачаєте ресурси на непотрібні речі. 90+ відсоткам опонентів тут не треба ніяке «розібратись»))Подивіться останні повідомлення ЛАД vs Хантер. Звичайнісінький троль, придумав «тебя забанілі в Гугглє?» і ніс маразм , флуд заради флуду. Він з Німеччини сюди ходить лише для цього.,Йому треба щось доводити і пояснювати? В житті ви знаєте що з такими роблять (але воно в житті так собі не дозволить спілкуватись, стоматологія недешева і орган цей не відновлювальний)...

ця суперечка дуже показова, бо ІМХО формально правий наш ху.нтер, а за суттю - ЛАД. бо ху.нтер такі відповів, звідки пішла взагалі думка про 50 років Калінінграду, але не відповів навіщо про це писати, якщо це байка. юрист, профдеформація. ми ж бачили його пояснення, що його прям змусили штурмувати Тису. ху.нтер став нагадувати меній до речі Калінінград - приклад ризиків фіксації окупації - 50 років, й вже немає кого деокуповувати... а час летить швидко, 10 років вже пройшлоя намагаюсь обговорювати не людей, а саме ідеї - й тут ЛАД зі своїми тонкими накидами, що всьо не так однозначно (а насправді туга за срср, уособленням якого зараз виступає Раша - насправді помилкова - бо сучасна Раша це взагалі про інше). бо він це й намагається обґрунтувати - не скажу, що зовсім погано, бо його думку насправді поділяє багато людей в житті.або наші дніпровські форумчани (хоча проситься інше слово), які просто під виглядом стьобу накидають відверто антиукраїнські заклики - це або тролі, або за гроші. таким треба звісно вказувати на їх місце. вбили проукраїнського активіста, а вони зловтішаються...а ваші батли зта- це вже ваші особисті розваги. хочатак, щось заносить, особливо останнім часом.якось так