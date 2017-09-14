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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 бер, 2025 10:46
Shaman написав:
Любарський - людина з антиукраїнської позицією
Маячня.
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Schmit
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Додано: Нед 16 бер, 2025 10:59
Hotab написав:Shaman
те саме бачимо й на форумі - коли мета не з'ясувати істину, а нав'язати опоненту свою точку зору - тим більше якщо вона хибна. тут витрачаєш час, обґрунтовуєш свою позицію, граєш за Fair Play - а тобі у відповідь - це пропаганда, ти пропагандист
бо брехун головніше всіх кричить, що інші брехуни
Ви втрачаєте ресурси на непотрібні речі. 90+ відсоткам опонентів тут не треба ніяке «розібратись»))
Подивіться останні повідомлення ЛАД vs Хантер. Звичайнісінький троль, придумав «тебя забанілі в Гугглє?» і ніс маразм , флуд заради флуду. Він з Німеччини сюди ходить лише для цього.,Йому треба щось доводити і пояснювати? В житті ви знаєте що з такими роблять (але воно в житті так собі не дозволить спілкуватись, стоматологія недешева і орган цей не відновлювальний)...
ця суперечка дуже показова, бо ІМХО формально правий наш ху.нтер, а за суттю - ЛАД. бо ху.нтер такі відповів, звідки пішла взагалі думка про 50 років Калінінграду, але не відповів навіщо про це писати, якщо це байка. юрист, профдеформація. ми ж бачили його пояснення, що його прям змусили штурмувати Тису. ху.нтер став нагадувати мені testerа
й до речі Калінінград - приклад ризиків фіксації окупації - 50 років, й вже немає кого деокуповувати... а час летить швидко, 10 років вже пройшло
я намагаюсь обговорювати не людей, а саме ідеї - й тут ЛАД зі своїми тонкими накидами, що всьо не так однозначно (а насправді туга за срср, уособленням якого зараз виступає Раша - насправді помилкова - бо сучасна Раша це взагалі про інше). бо він це й намагається обґрунтувати - не скажу, що зовсім погано, бо його думку насправді поділяє багато людей в житті.
або наші дніпровські форумчани (хоча проситься інше слово), які просто під виглядом стьобу накидають відверто антиукраїнські заклики - це або тролі, або за гроші. таким треба звісно вказувати на їх місце. вбили проукраїнського активіста, а вони зловтішаються...
а ваші батли з Віталієм
, flyman
та Успіх
- це вже ваші особисті розваги. хоча Успіха
так, щось заносить, особливо останнім часом.
якось так
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Додано: Нед 16 бер, 2025 11:00
Schmit написав: Shaman написав:
Любарський - людина з антиукраїнської позицією
Маячня.
Маячня - це тебе слухати
У Любарського неприхована антиукраїнська позиція
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Додано: Нед 16 бер, 2025 11:01
Schmit написав: Shaman написав:
Любарський - людина з антиукраїнської позицією
Маячня.
а обгрунтування?
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Додано: Нед 16 бер, 2025 11:04
Shaman написав: Schmit написав: Shaman написав:
Любарський - людина з антиукраїнської позицією
Маячня.
а обгрунтування?
Для цього потрібне обгрунтування, у чому його позиція антиукраїнська.
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 16 бер, 2025 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 11:10
Schmit написав: Shaman написав: Schmit написав:Shaman
Любарський - людина з антиукраїнської позицією
Маячня.
а обгрунтування?
Для цього потрібне обгрунтування, у чому його позиція антиукраїнська.
очікуваний хід - але це ж треба взяти його відео, розібрати його - це час, який шкода на це витрачати. мені було достатньо послухати його декілька відео. хоча б те, де він намагається безглуздо накинути на Портнікова - безапеляційно, в чорно-білих тонах.
вже написав - з якого переляку він став цікавитися з США проблемами України? яке він має відношення?
спитаю по-іншому - а яка в нього позиція? дайте свою оцінку, свою я вже надав.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 11:23
Shaman написав: Schmit написав: Shaman написав:
а обгрунтування?
Для цього потрібне обгрунтування, у чому його позиція антиукраїнська.
очікуваний хід - але це ж треба взяти його відео, розібрати його - це час, який шкода на це витрачати. мені було достатньо послухати його декілька відео. хоча б те, де він намагається безглуздо накинути на Портнікова - безапеляційно
, в чорно-білих тонах.
вже написав - з якого переляку він став цікавитися з США проблемами України? яке він має відношення?
спитаю по-іншому - а яка в нього позиція? дайте свою оцінку, свою я вже надав.
А, Портніков, марксист, грантосос, "аристократ" і московський комсомолець, який вдало замаскувався під проукраїнського гуру, той самий, що пафосно погодився на дебати у Харкові, а потім ганебно злився, бо сказати було нічого.
Оце і вся "антиукраїнська" позиція?
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Додано: Нед 16 бер, 2025 11:27
Hotab написав:Shaman
те саме бачимо й на форумі - коли мета не з'ясувати істину, а нав'язати опоненту свою точку зору - тим більше якщо вона хибна. тут витрачаєш час, обґрунтовуєш свою позицію, граєш за Fair Play - а тобі у відповідь - це пропаганда, ти пропагандист
бо брехун головніше всіх кричить, що інші брехуни
Ви втрачаєте ресурси на непотрібні речі. 90+ відсоткам опонентів тут не треба ніяке «розібратись»))
Подивіться останні повідомлення ЛАД vs Хантер. Звичайнісінький троль, придумав «тебя забанілі в Гугглє?» і ніс маразм , флуд заради флуду. Він з Німеччини сюди ходить лише для цього.,Йому треба щось доводити і пояснювати? В житті ви знаєте що з такими роблять (але воно в житті так собі не дозволить спілкуватись, стоматологія недешева і орган цей не відновлювальний). Флайман абсолютно так само себе тут веде.
Чи може ви думаєте хтось чекає відповідь на дебільне питання «Як так?», бо не знає «Як?»
Всі відповіді дані давно, нічого незрозумілого тут нема.
Більшість тут багато років, і знає про життєві цінності (їх відсутність) один одного все.
Що ніколи не захищав і не буде. Ніколи не допомагав армії і не буде, бо жлоб халамидний.
Що ви такому хочете пояснити? В чому переконати?
Сенс втрачати ресурси на це? (я маю на увазі всерйоз щось комусь пояснювати)
Согласен почти полностью.
Расходимся 😁
На самом деле, у нас проблема не в том, чтобы переубедить оппонента, а в том, чтобы перестать считать врагом единомышленника, когда мнения расходятся в мелочах.
Слишком сильно о нас требование полного единомыслия.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 11:37
Сибарит написав:
На самом деле, у нас проблема не в том, чтобы переубедить оппонента, а в том, чтобы перестать считать врагом единомышленника, когда мнения расходятся в мелочах.
а если шире? перестать считать врагом кого либо кто не убивает, не насилует, не калечит, не предаёт. Вы очень правы и на эту тему есть кое какие исследования, суть которых при любых девиациях первыми исчезают доброта и дружелюбие. Общество деградировало до такой стадии что готово воевать по любому поводу. не нравится ваше лицо? всё, война! "деградировало" не преувеличение, при таком накале ненависти человечество бы просто не выжило.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 16 бер, 2025 11:44, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 11:40
Бутусов
"1. Оточення наших військ нема. Ворог продовжує володіти ініціативою, перевагою у піхоті, авіації та дронах, і продовжує наступ. Наші війська поступово з боями відходять на територію України.
2. Втрати у боях останніх днів та при відході, у тому числі через погану організацію, на жаль, є значними. Значні втрати також несе і ворог, який продовжує лобові атаки.
3. Ворог намагається прорвати оборону на флангах плацдарму, але усі ці атаки відбиваються. Ворог на двох ділянках зайшов на територію України кількома малими групами піхоти, з метою охопити фланги нашого угруповання, але просування росіян зупинено біля кордону.
4. Ключовою позицією для контролю прикордонної смуги у цьому районі є гряда висот вздовж кордону на території РФ. Ознак розгортання наступу на Суми на даний момент не відмічено. Але ворог буде намагатись захопити контроль за прикордонною смугою вздовж кордону.
5. За те що трапилось має бути відповідальність. Хто керував, які фактори вплинули та не були вчасно враховані, хто ухвалював помилкові рішення у Києві та на місці, я зібрав багато інформації. Зараз збираю усю відому інформацію по втратах. Готую публічне розслідування для суспільства та закритий аналіз після дії для наших військових."
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