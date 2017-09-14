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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 бер, 2025 11:45
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
На самом деле, у нас проблема не в том, чтобы переубедить оппонента, а в том, чтобы перестать считать врагом единомышленника, когда мнения расходятся в мелочах.
а если шире? перестать считать врагом кого либо кто не убивает, не насилует, не калечит, не предаёт. Вы очень правы и на эту тему есть кое какие исследования, суть которых при л
а якщо не ширше- хто не з нами той проти нас.
Ми останнім часом стали надто толерантні до різних соціопатів.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 11:46
Wirująświatła написав:
перестать считать врагом кого либо кто не убивает, не насилует, не калечит, не предаёт.
Тепер залишилось визначити хто з 130 млн педераційників підпадає під це правило
селяни годують армію
робітники створюють для армії зброю
уряд це все організовує
і 80% підтримують пуйла, а також 50% підтримують війну в Україні....
і зрадили всі .. бо дели воєвалі разом.. а тепер вони чомусь правіші , при цьому відкусуючи чужі території ,крадучи чужих дітей.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 11:48
Schmit написав: Shaman написав: Schmit написав:
Для цього потрібне обгрунтування, у чому його позиція антиукраїнська.
очікуваний хід - але це ж треба взяти його відео, розібрати його - це час, який шкода на це витрачати. мені було достатньо послухати його декілька відео. хоча б те, де він намагається безглуздо накинути на Портнікова - безапеляційно
, в чорно-білих тонах.
вже написав - з якого переляку він став цікавитися з США проблемами України? яке він має відношення?
спитаю по-іншому - а яка в нього позиція? дайте свою оцінку, свою я вже надав.
А, Портніков, марксист, грантосос, "аристократ" і московський комсомолець, який вдало замаскувався під проукраїнського гуру, той самий, що пафосно погодився на дебати у Харкові, а потім ганебно злився, бо сказати було нічого.
Оце і вся "антиукраїнська" позиція?
теж безапеляційна заява про Портнікова
взагалі, коли чую про грантососа та соросят - уважно дивлюся на люидну - бо дуже поширені антизахідні штампи. марксист???
но Портніков - то таке.
я назвав свою оцінку. ви до речі, не назвали й не відповіли на моє питання - яка позиція у Любарського? ви можете написати - я не згоден, я вважаю... але якщо ви мою оцінку назвали "маячнею" - то давайте обгрунтовуйте. якщо не можете/не хочете - то максимум, що можете написати - дивись вище - не згоден, маю іншу оцінку.
а з приводу цих дебатів - Портніков має певну вагу, як журналіст, публіцист. незрозуміло хто каже - хочу дебатувати з тобою, до того ж висуває купу вимог. я б теж послав. а той тепер бігає й волає - зі мною сам Портніков не став дебатувати
гарний хід. до того ж яка була тема дебатів - хто більше допоміг Україні - Трамп чи Байден? відповідь про "допомогу" від Трампа за останній місяць всі українці побачили
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Додано: Нед 16 бер, 2025 11:48
Banderlog написав:
а якщо не ширше- хто не з нами той проти нас.
Ми останнім часом стали надто толерантні до різних соціопатів.
хотите сделать зло начните с себя, всё равно оно к вам вернется, зачем ждать?
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Додано: Нед 16 бер, 2025 11:51
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
а якщо не ширше- хто не з нами той проти нас.
Ми останнім часом стали надто толерантні до різних соціопатів.
хотите сделать зло начните с себя, всё равно оно к вам вернется, зачем ждать?
шо за брєд?
чому зло ? І чому вернеться?
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Додано: Нед 16 бер, 2025 11:51
Сибарит написав: Hotab написав:Shaman
те саме бачимо й на форумі - коли мета не з'ясувати істину, а нав'язати опоненту свою точку зору - тим більше якщо вона хибна. тут витрачаєш час, обґрунтовуєш свою позицію, граєш за Fair Play - а тобі у відповідь - це пропаганда, ти пропагандист
бо брехун головніше всіх кричить, що інші брехуни
Ви втрачаєте ресурси на непотрібні речі. 90+ відсоткам опонентів тут не треба ніяке «розібратись»))
Подивіться останні повідомлення ЛАД vs Хантер. Звичайнісінький троль, придумав «тебя забанілі в Гугглє?» і ніс маразм , флуд заради флуду. Він з Німеччини сюди ходить лише для цього.,Йому треба щось доводити і пояснювати? В житті ви знаєте що з такими роблять (але воно в житті так собі не дозволить спілкуватись, стоматологія недешева і орган цей не відновлювальний). Флайман абсолютно так само себе тут веде.
Чи може ви думаєте хтось чекає відповідь на дебільне питання «Як так?», бо не знає «Як?»
Всі відповіді дані давно, нічого незрозумілого тут нема.
Більшість тут багато років, і знає про життєві цінності (їх відсутність) один одного все.
Що ніколи не захищав і не буде. Ніколи не допомагав армії і не буде, бо жлоб халамидний.
Що ви такому хочете пояснити? В чому переконати?
Сенс втрачати ресурси на це? (я маю на увазі всерйоз щось комусь пояснювати)
Согласен почти полностью.
Расходимся 😁
На самом деле, у нас проблема не в том, чтобы переубедить оппонента, а в том, чтобы перестать считать врагом единомышленника, когда мнения расходятся в мелочах
.
Слишком сильно о нас требование полного единомыслия.
а можете навести приклади? бо на форумі я такого не бачу - що люди мали схожі позиції, але сперечалися в деталях. бо якраз затято сперечаються люди часто з протилежними позиціями.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 11:52
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
а якщо не ширше- хто не з нами той проти нас.
Ми останнім часом стали надто толерантні до різних соціопатів.
хотите сделать зло начните с себя, всё равно оно к вам вернется, зачем ждать?
Тобто в макак - оборона СВОЄЇ зграї це зло?
Я правильно зрозумів ваші знання про природу/фауну?
Бо в людей-по іншому
Там безпека сімї,житла,країни -це один з найголовніших постулатів.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 16 бер, 2025 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 11:54
Wirująświatła
перестать считать врагом кого либо кто не убивает, не насилует, не калечит, не предаёт.
Ага-ага .. «ходить на горщик - вже молодець».
Та ні, Віталя, малувато.
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