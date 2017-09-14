Додано: Нед 16 бер, 2025 11:48

Schmit написав: Shaman написав: Schmit написав: Для цього потрібне обгрунтування, у чому його позиція антиукраїнська. Для цього потрібне обгрунтування, у чому його позиція антиукраїнська.

очікуваний хід - але це ж треба взяти його відео, розібрати його - це час, який шкода на це витрачати. мені було достатньо послухати його декілька відео. хоча б те, де він намагається безглуздо накинути на Портнікова - безапеляційно, в чорно-білих тонах.



вже написав - з якого переляку він став цікавитися з США проблемами України? яке він має відношення?



спитаю по-іншому - а яка в нього позиція? дайте свою оцінку, свою я вже надав. очікуваний хід - але це ж треба взяти його відео, розібрати його - це час, який шкода на це витрачати. мені було достатньо послухати його декілька відео. хоча б те, де він намагається безглуздо, в чорно-білих тонах.вже написав - з якого переляку він став цікавитися з США проблемами України? яке він має відношення?спитаю по-іншому - а яка в нього позиція? дайте свою оцінку, свою я вже надав.

А, Портніков, марксист, грантосос, "аристократ" і московський комсомолець, який вдало замаскувався під проукраїнського гуру, той самий, що пафосно погодився на дебати у Харкові, а потім ганебно злився, бо сказати було нічого.

Оце і вся "антиукраїнська" позиція? А, Портніков, марксист, грантосос, "аристократ" і московський комсомолець, який вдало замаскувався під проукраїнського гуру, той самий, що пафосно погодився на дебати у Харкові, а потім ганебно злився, бо сказати було нічого.Оце і вся "антиукраїнська" позиція?

теж безапеляційна заява про Портніковавзагалі, коли чую про грантососа та соросят - уважно дивлюся на люидну - бо дуже поширені антизахідні штампи. марксист???но Портніков - то таке.я назвав свою оцінку. ви до речі, не назвали й не відповіли на моє питання - яка позиція у Любарського? ви можете написати - я не згоден, я вважаю... але якщо ви мою оцінку назвали "маячнею" - то давайте обгрунтовуйте. якщо не можете/не хочете - то максимум, що можете написати - дивись вище - не згоден, маю іншу оцінку.а з приводу цих дебатів - Портніков має певну вагу, як журналіст, публіцист. незрозуміло хто каже - хочу дебатувати з тобою, до того ж висуває купу вимог. я б теж послав. а той тепер бігає й волає - зі мною сам Портніков не став дебатуватигарний хід. до того ж яка була тема дебатів - хто більше допоміг Україні - Трамп чи Байден? відповідь про "допомогу" від Трампа за останній місяць всі українці побачили