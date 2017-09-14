перестать считать врагом единомышленника, когда мнения расходятся в мелочах.
Тааааааа, в мєлочах… В мєлочах я навіть не помічаю різнотолків. Якщо глобально зараз у воюючій країні людина патріот, вболіває за країну, щось робить для цього (хоча б щось, воює, працює, допомагає донатами, морально і ментально поряд з військовими ) - вже чемпіон. Але ж повно гнилі, яка хоче скинути з свого горба спільний тягар, роблячи його важчим для інших.
Shaman написав:Любарський - людина з антиукраїнської позицією
Маячня.
Як представника богообраних в нього перш за все пробогообрана позиція, а потім усі інші, але однозначно не антиукраїнська, наскільки це не суперечить першому. Дивно, коли українцям закидають в українськості. Але що вата, що вишивата, вони як оригінал і дзеркальне відображення.
Banderlog написав:Бутусов "1. Оточення наших військ нема. Ворог продовжує володіти ініціативою, перевагою у піхоті, авіації та дронах, і продовжує наступ. Наші війська поступово з боями відходять на територію України.
2. Втрати у боях останніх днів та при відході, у тому числі через погану організацію, на жаль, є значними. Значні втрати також несе і ворог, який продовжує лобові атаки.
3. Ворог намагається прорвати оборону на флангах плацдарму, але усі ці атаки відбиваються. Ворог на двох ділянках зайшов на територію України кількома малими групами піхоти, з метою охопити фланги нашого угруповання, але просування росіян зупинено біля кордону.
4. Ключовою позицією для контролю прикордонної смуги у цьому районі є гряда висот вздовж кордону на території РФ. Ознак розгортання наступу на Суми на даний момент не відмічено. Але ворог буде намагатись захопити контроль за прикордонною смугою вздовж кордону.
5. За те що трапилось має бути відповідальність. Хто керував, які фактори вплинули та не були вчасно враховані, хто ухвалював помилкові рішення у Києві та на місці, я зібрав багато інформації. Зараз збираю усю відому інформацію по втратах. Готую публічне розслідування для суспільства та закритий аналіз після дії для наших військових."
Акт 1 . Покращення переговорних позицій Акт 2. Потужний перфоманс в овальному кабінеті Акт 2. Фінальний (він же Достоєвський)
Wirująświatła написав:не понимание взаимосвязей один из основных признаков ментальных проблем. Когда любят своего ребенка/котика, но при этом ненавидят соседского. Заканчивается тем, что начинают ненавидеть и своего тоже. У деградации есть свои закономерности.
голослівні заяви. Агресивне зовнішнє середовище навпаки способствує внутрішній згуртованості. Дружити завжди легше проти когось.
Wirująświatła написав:не понимание взаимосвязей один из основных признаков ментальных проблем. Когда любят своего ребенка/котика, но при этом ненавидят соседского. Заканчивается тем, что начинают ненавидеть и своего тоже. У деградации есть свои закономерности.
голослівні заяви. Агресивне зовнішнє середовище навпаки способствує внутрішній згуртованості. Дружити завжди легше проти когось.
это ситуативная дружба. как только общий враг исчезнет она пропадёт, более того такие "друзья" часто становятся врагами, потому что это вариант беспринципной дружбы. Всё беспринципное работает в обе стороны. Пуле без разницы кого она убьет.
Shaman написав:з приводу цих дебатів - Портніков має певну вагу, як журналіст, публіцист. незрозуміло хто каже - хочу дебатувати з тобою, до того ж висуває купу вимог. я б теж послав. а той тепер бігає й волає - зі мною сам Портніков не став дебатувати гарний хід.
Публічно запросив опонента у Харків на дебати, білети бізнес класу, елітний цвинтар... А коли опонент неочікувано приїхав - просто злився з аргументами "та хто такий цей Любарський, та він ніхто". Ну дуже гарний хід.
Shaman написав:до того ж яка була тема дебатів - хто більше допоміг Україні - Трамп чи Байден? відповідь про "допомогу" від Трампа за останній місяць всі українці побачили
Ні, тема була - "Байден врятував Україну". Ні слова про Трампа. І щоб зрозуміти, як Байден врятував Україну, достатньо поглянути, скільки літаків F16 США поставили Україні.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 16 бер, 2025 13:20, всього редагувалось 1 раз.