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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13246132471324813249

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 80
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
26
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 12:27

Сибарит
перестать считать врагом единомышленника, когда мнения расходятся в мелочах.


Тааааааа, в мєлочах… В мєлочах я навіть не помічаю різнотолків.
Якщо глобально зараз у воюючій країні людина патріот, вболіває за країну, щось робить для цього (хоча б щось, воює, працює, допомагає донатами, морально і ментально поряд з військовими ) - вже чемпіон.
Але ж повно гнилі, яка хоче скинути з свого горба спільний тягар, роблячи його важчим для інших.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 12:28

  Schmit написав:
  Shaman написав:Любарський - людина з антиукраїнської позицією

Маячня.

Як представника богообраних в нього перш за все пробогообрана позиція, а потім усі інші, але однозначно не антиукраїнська, наскільки це не суперечить першому.
Дивно, коли українцям закидають в українськості.
Але що вата, що вишивата, вони як оригінал і дзеркальне відображення.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 12:32

  Banderlog написав:Бутусов
"1. Оточення наших військ нема. Ворог продовжує володіти ініціативою, перевагою у піхоті, авіації та дронах, і продовжує наступ. Наші війська поступово з боями відходять на територію України.

2. Втрати у боях останніх днів та при відході, у тому числі через погану організацію, на жаль, є значними. Значні втрати також несе і ворог, який продовжує лобові атаки.

3. Ворог намагається прорвати оборону на флангах плацдарму, але усі ці атаки відбиваються. Ворог на двох ділянках зайшов на територію України кількома малими групами піхоти, з метою охопити фланги нашого угруповання, але просування росіян зупинено біля кордону.

4. Ключовою позицією для контролю прикордонної смуги у цьому районі є гряда висот вздовж кордону на території РФ. Ознак розгортання наступу на Суми на даний момент не відмічено. Але ворог буде намагатись захопити контроль за прикордонною смугою вздовж кордону.

5. За те що трапилось має бути відповідальність. Хто керував, які фактори вплинули та не були вчасно враховані, хто ухвалював помилкові рішення у Києві та на місці, я зібрав багато інформації. Зараз збираю усю відому інформацію по втратах. Готую публічне розслідування для суспільства та закритий аналіз після дії для наших військових."

Акт 1 . Покращення переговорних позицій
Акт 2. Потужний перфоманс в овальному кабінеті
Акт 2. Фінальний (він же Достоєвський)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 12:34

  Wirująświatła написав:не понимание взаимосвязей один из основных признаков ментальных проблем. Когда любят своего ребенка/котика, но при этом ненавидят соседского. Заканчивается тем, что начинают ненавидеть и своего тоже. У деградации есть свои закономерности.
голослівні заяви. Агресивне зовнішнє середовище навпаки способствує внутрішній згуртованості.
Дружити завжди легше проти когось.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 12:34

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:На самом деле, у нас проблема не в том, чтобы переубедить оппонента, а в том, чтобы перестать считать врагом единомышленника, когда мнения расходятся в мелочах.
а если шире? перестать считать врагом кого либо кто не убивает, не насилует, не калечит, не предаёт. Вы очень правы и на эту тему есть кое какие исследования, суть которых при л

а якщо не ширше- хто не з нами той проти нас.
Ми останнім часом стали надто толерантні до різних соціопатів.

В Біблії там один раз так, інший раз інакше. То з нами, то проти. Не все так однозначно.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 12:38

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:не понимание взаимосвязей один из основных признаков ментальных проблем. Когда любят своего ребенка/котика, но при этом ненавидят соседского. Заканчивается тем, что начинают ненавидеть и своего тоже. У деградации есть свои закономерности.
голослівні заяви. Агресивне зовнішнє середовище навпаки способствує внутрішній згуртованості.
Дружити завжди легше проти когось.

это ситуативная дружба. как только общий враг исчезнет она пропадёт, более того такие "друзья" часто становятся врагами, потому что это вариант беспринципной дружбы. Всё беспринципное работает в обе стороны. Пуле без разницы кого она убьет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 12:40

  flyman написав:В Біблії там один раз так, інший раз інакше. То з нами, то проти. Не все так однозначно.
В Біблії все однозначно. Є біле і є чорне.
Наші гріхи все ускладнюють, праведності в нас мало.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 12:47

  Shaman написав:з приводу цих дебатів - Портніков має певну вагу, як журналіст, публіцист. незрозуміло хто каже - хочу дебатувати з тобою, до того ж висуває купу вимог. я б теж послав. а той тепер бігає й волає - зі мною сам Портніков не став дебатувати :D гарний хід.

Публічно запросив опонента у Харків на дебати, білети бізнес класу, елітний цвинтар... А коли опонент неочікувано приїхав - просто злився з аргументами "та хто такий цей Любарський, та він ніхто".
Ну дуже гарний хід.

  Shaman написав:до того ж яка була тема дебатів - хто більше допоміг Україні - Трамп чи Байден? відповідь про "допомогу" від Трампа за останній місяць всі українці побачили ;)

Ні, тема була - "Байден врятував Україну". Ні слова про Трампа.
І щоб зрозуміти, як Байден врятував Україну, достатньо поглянути, скільки літаків F16 США поставили Україні.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 16 бер, 2025 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 13:00

Господар Вельзевула вы 3 апреля не заняты? у вас в этот день концерт
Камерний концерт при свічках
3 квітня 2025, 18:30
Дніпро
Дніпропетровська філармонія ім. Л.Когана

билеты пока ещё есть
https://dnipro.karabas.com/kamernyy-kon ... ichkakh-1/
Wirująświatła
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