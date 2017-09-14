Сибарит написав:На самом деле, у нас проблема не в том, чтобы переубедить оппонента, а в том, чтобы перестать считать врагом единомышленника, когда мнения расходятся в мелочах.
а если шире? перестать считать врагом кого либо кто не убивает, не насилует, не калечит, не предаёт. Вы очень правы и на эту тему есть кое какие исследования, суть которых при л
а якщо не ширше- хто не з нами той проти нас. Ми останнім часом стали надто толерантні до різних соціопатів.
Оно-то так. Но лозунги всегда несколько упрощают действительность. Было ещё: "Если враг не сдаётся, его уничтожают". Маленькая проблема в том, кого уже считать врагом, которого нужно уничтожить, а кого просто не считать другом и единомышленником. И что такое: "против нас". Если человек не поёт осанну существующему порядку, он уже "не с нами" и враг, которого нужно уничтожить? А если он не просто "не поёт осанну", а ещё и протестует, это уже достаточно для его уничтожения?
а если шире? перестать считать врагом кого либо кто не убивает, не насилует, не калечит, не предаёт. Вы очень правы и на эту тему есть кое какие исследования, суть которых при л
а якщо не ширше- хто не з нами той проти нас. Ми останнім часом стали надто толерантні до різних соціопатів.
Оно-то так. Но лозунги всегда несколько упрощают действительность. Было ещё: "Если враг не сдаётся, его уничтожают". Маленькая проблема в том, кого уже считать врагом, которого нужно уничтожить, а кого просто не считать другом и единомышленником. И что такое: "против нас". Если человек не поёт осанну существующему порядку, он уже "не с нами" и враг, которого нужно уничтожить? А если он не просто "не поёт осанну", а ещё и протестует, это уже достаточно для его уничтожения?[/quote]
а якщо не поет осанну і постить російські наративи, а коли вбили патріота, то пише-вбили бандюка? то Ви як до такої біомаси відноситесь? вороги чи ждуни?
Wirująświatła написав:не понимание взаимосвязей один из основных признаков ментальных проблем. Когда любят своего ребенка/котика, но при этом ненавидят соседского. Заканчивается тем, что начинают ненавидеть и своего тоже. У деградации есть свои закономерности.
голослівні заяви. Агресивне зовнішнє середовище навпаки способствує внутрішній згуртованості. Дружити завжди легше проти когось.
Безусловно способствует. Но часто ненадолго. Вспомните единство в начале росс. агрессии в 2022. Сегодня как-то не так. А о любви к своим детям... Йозеф и Марта Геббельс имели 6 общих детей и, говорят, были хорошими и любящими родителями.
И о пропаганде. Несколько принципов Геббельса в изложении Вильфрида фон Овен, одного из референтов Геббельса:
2. Пропаганда может и должна, особенно во время войны, отказаться от гуманизма и эстетики, как бы высоко мы их ни ценили, так как в борьбе народа речь идёт ни о чём другом, как о его бытии. ........ 5. Пропаганда всегда обращена только к массам, а не к интеллигенции, поэтому её уровень должен ориентироваться на способности восприятия самых ограниченных среди тех, на кого она должна повлиять. 6. Пропаганда должна воздействовать больше на чувство, чем на разум, так как масса в сущности имеет женственный характер, поэтому чувства доходчивей размышлений. ....... 9. Пропаганда не может быть объективной, она должна быть принципиально субъективно односторонней. 10. Пропаганда не имеет абсолютно ничего общего с правдой