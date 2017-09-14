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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13247132481324913250

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 80
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
26
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 14:31

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:На самом деле, у нас проблема не в том, чтобы переубедить оппонента, а в том, чтобы перестать считать врагом единомышленника, когда мнения расходятся в мелочах.
а если шире? перестать считать врагом кого либо кто не убивает, не насилует, не калечит, не предаёт. Вы очень правы и на эту тему есть кое какие исследования, суть которых при л

а якщо не ширше- хто не з нами той проти нас.
Ми останнім часом стали надто толерантні до різних соціопатів.

Оно-то так.
Но лозунги всегда несколько упрощают действительность.
Было ещё: "Если враг не сдаётся, его уничтожают".
Маленькая проблема в том, кого уже считать врагом, которого нужно уничтожить, а кого просто не считать другом и единомышленником. И что такое: "против нас".
Если человек не поёт осанну существующему порядку, он уже "не с нами" и враг, которого нужно уничтожить?
А если он не просто "не поёт осанну", а ещё и протестует, это уже достаточно для его уничтожения?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 14:39

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
а если шире? перестать считать врагом кого либо кто не убивает, не насилует, не калечит, не предаёт. Вы очень правы и на эту тему есть кое какие исследования, суть которых при л

а якщо не ширше- хто не з нами той проти нас.
Ми останнім часом стали надто толерантні до різних соціопатів.

Оно-то так.
Но лозунги всегда несколько упрощают действительность.
Было ещё: "Если враг не сдаётся, его уничтожают".
Маленькая проблема в том, кого уже считать врагом, которого нужно уничтожить, а кого просто не считать другом и единомышленником. И что такое: "против нас".
Если человек не поёт осанну существующему порядку, он уже "не с нами" и враг, которого нужно уничтожить?
А если он не просто "не поёт осанну", а ещё и протестует, это уже достаточно для его уничтожения?[/quote]

а якщо не поет осанну і постить російські наративи, а коли вбили патріота, то пише-вбили бандюка? то Ви як до такої біомаси відноситесь? вороги чи ждуни?
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 14:53

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:не понимание взаимосвязей один из основных признаков ментальных проблем. Когда любят своего ребенка/котика, но при этом ненавидят соседского. Заканчивается тем, что начинают ненавидеть и своего тоже. У деградации есть свои закономерности.
голослівні заяви. Агресивне зовнішнє середовище навпаки способствує внутрішній згуртованості.
Дружити завжди легше проти когось.

Безусловно способствует. Но часто ненадолго.
Вспомните единство в начале росс. агрессии в 2022. Сегодня как-то не так.
А о любви к своим детям...
Йозеф и Марта Геббельс имели 6 общих детей и, говорят, были хорошими и любящими родителями.

И о пропаганде.
Несколько принципов Геббельса в изложении Вильфрида фон Овен, одного из референтов Геббельса:
2. Пропаганда может и должна, особенно во время войны, отказаться от гуманизма и эстетики, как бы высоко мы их ни ценили, так как в борьбе народа речь идёт ни о чём другом, как о его бытии.
........
5. Пропаганда всегда обращена только к массам, а не к интеллигенции, поэтому её уровень должен ориентироваться на способности восприятия самых ограниченных среди тех, на кого она должна повлиять.
6. Пропаганда должна воздействовать больше на чувство, чем на разум, так как масса в сущности имеет женственный характер, поэтому чувства доходчивей размышлений.
.......
9. Пропаганда не может быть объективной, она должна быть принципиально субъективно односторонней.
10. Пропаганда не имеет абсолютно ничего общего с правдой
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
ЛАД
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