Le Parisien: Войска на Украине, европейское перевооружение, военная служба... чего хочет Эммануэль Макрон



▪️Перед виртуальным саммитом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне Эммануэль Макрон почти час общался с прессой.



▪️По словам главы государства, прошедшая неделя, на которой Дональд Трамп и Владимир Зеленский предложили 30-дневное перемирие, стала «шагом, который снял давление с Украины и переложил его на Россию»: «Когда Россия говорит: «Если у нас будет перемирие, это будет передышка для украинской армии», она очень четко дает понять, что хочет вернуться» и «пойти дальше». Другими словами, нападать на другие страны.



▪️Более того, Макрон видит в отказе Владимира Путина от любого развертывания европейских войск для обеспечения безопасности Украины «явный признак стратегической экзистенциальной угрозы».



▪️В то время как дискуссии о прекращении боевых действий сейчас являются прерогативой американцев и россиян, Макрон подчеркнул, что европейцы активно готовятся к последующим событиям.



▪️Франко-британский план находится в стадии доработки и уже представляет интерес для «нескольких стран»: «Цель не в том, чтобы иметь массу (солдат), — говорит Макрон, указывая на то, что сегодня самая большая европейская армия — украинская (один миллион солдат). Поэтому речь идет о том, чтобы «направить несколько тысяч человек в ключевые точки для проведения программ обучения» и «продемонстрировать нашу поддержку в долгосрочной перспективе».



▪️В военных сценариях упоминаются такие центры, как Киев, Одесса и Львов.



▪️Одно можно сказать точно: европейцам не понадобится согласие Путина: «Украина суверенна, и если она просит союзные силы находиться на ее территории, то не России решать, соглашаться или нет», — настаивает президент.



▪️На данный момент военная поддержка Киева продолжается. После перехвата российской ракеты самолетом Mirage 2000, который был широко разрекламирован украинцами, президент «не исключает» поставки дополнительных самолетов.



▪️Помимо самолетов, президент Зеленский, который говорил с Макроном по телефону в пятницу, попросил «дистанционно управляемые ракеты и беспилотники», поставка которых находится на рассмотрении.



▪️Между помощью Украине и, что еще важнее, впечатляющим ускорением европейских усилий по перевооружению, французские производители в этом секторе, которые были вызваны в Елисейский дворец в пятницу, будут очень востребованы.



▪️«Я попросил производителей обеспечить, чтобы в тех системах, где у нас лучшая продукция, мы могли обращаться к европейским государствам, которые привыкли покупать американскую продукцию, — признался глава государства. Тем, кто покупает Patriot, мы должны предложить новое поколение SAMP/T, франко-итальянское. Тем, кто покупает F35, мы должны предложить Rafale. Так мы гарантированно увеличим темпы производства».



▪️С момента начала полномасштабного конфликта в 2022 году уже был достигнут огромный прогресс, в частности, в создании самоходного орудия «Цезарь», которое стало символом украинского сопротивления. «В 2021 году мы производили 10 «Цезарей» в год. В этом году мы будем производить 82», — похвастался президент. Поэтому он хотел бы распространить эту модель на Rafale (с гораздо более высокой стоимостью единицы продукции) и другие французские флагманы.



▪️Хотя французское правительство рассчитывает на резкое увеличение числа резервистов (80 000 к 2030 году по сравнению с 43 700 сегодня), оно также нацелено на Всеобщую национальную службу. «В ближайшие недели я должен буду объявить о пересмотре этой системы, чтобы она отвечала потребностям нации и приоритетам, которые мы определили», — говорит Макрон.



▪️А как насчет возвращения — как предполагают некоторые — к обязательной военной службе (отмененной Шираком в 1996 году)? «Совершенно очевидно, - говорит глава государства и глава вооруженных сил, - что возвращение обязательной национальной службы в ее исторической форме не представляется реалистичным вариантом».