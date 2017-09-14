Сибарит написав:На самом деле, у нас проблема не в том, чтобы переубедить оппонента, а в том, чтобы перестать считать врагом единомышленника, когда мнения расходятся в мелочах.
а если шире? перестать считать врагом кого либо кто не убивает, не насилует, не калечит, не предаёт. Вы очень правы и на эту тему есть кое какие исследования, суть которых при л
а якщо не ширше- хто не з нами той проти нас. Ми останнім часом стали надто толерантні до різних соціопатів.
Оно-то так. Но лозунги всегда несколько упрощают действительность. Было ещё: "Если враг не сдаётся, его уничтожают". Маленькая проблема в том, кого уже считать врагом, которого нужно уничтожить, а кого просто не считать другом и единомышленником. И что такое: "против нас". Если человек не поёт осанну существующему порядку, он уже "не с нами" и враг, которого нужно уничтожить? А если он не просто "не поёт осанну", а ещё и протестует, это уже достаточно для его уничтожения?
а если шире? перестать считать врагом кого либо кто не убивает, не насилует, не калечит, не предаёт. Вы очень правы и на эту тему есть кое какие исследования, суть которых при л
а якщо не ширше- хто не з нами той проти нас. Ми останнім часом стали надто толерантні до різних соціопатів.
Оно-то так. Но лозунги всегда несколько упрощают действительность. Было ещё: "Если враг не сдаётся, его уничтожают". Маленькая проблема в том, кого уже считать врагом, которого нужно уничтожить, а кого просто не считать другом и единомышленником. И что такое: "против нас". Если человек не поёт осанну существующему порядку, он уже "не с нами" и враг, которого нужно уничтожить? А если он не просто "не поёт осанну", а ещё и протестует, это уже достаточно для его уничтожения?[/quote]
а якщо не поет осанну і постить російські наративи, а коли вбили патріота, то пише-вбили бандюка? то Ви як до такої біомаси відноситесь? вороги чи ждуни?
Wirująświatła написав:не понимание взаимосвязей один из основных признаков ментальных проблем. Когда любят своего ребенка/котика, но при этом ненавидят соседского. Заканчивается тем, что начинают ненавидеть и своего тоже. У деградации есть свои закономерности.
голослівні заяви. Агресивне зовнішнє середовище навпаки способствує внутрішній згуртованості. Дружити завжди легше проти когось.
Безусловно способствует. Но часто ненадолго. Вспомните единство в начале росс. агрессии в 2022. Сегодня как-то не так. А о любви к своим детям... Йозеф и Марта Геббельс имели 6 общих детей и, говорят, были хорошими и любящими родителями.
И о пропаганде. Несколько принципов Геббельса в изложении Вильфрида фон Овен, одного из референтов Геббельса:
2. Пропаганда может и должна, особенно во время войны, отказаться от гуманизма и эстетики, как бы высоко мы их ни ценили, так как в борьбе народа речь идёт ни о чём другом, как о его бытии. ........ 5. Пропаганда всегда обращена только к массам, а не к интеллигенции, поэтому её уровень должен ориентироваться на способности восприятия самых ограниченных среди тех, на кого она должна повлиять. 6. Пропаганда должна воздействовать больше на чувство, чем на разум, так как масса в сущности имеет женственный характер, поэтому чувства доходчивей размышлений. ....... 9. Пропаганда не может быть объективной, она должна быть принципиально субъективно односторонней. 10. Пропаганда не имеет абсолютно ничего общего с правдой
ЛАД написав:Кстати, интересно, почему Стерненко и Ганул - молодые и крепкие ребята
У Ганула с 15 лет один глаз стеклянный
Спасибо, не знал. Но вот я не уверен, служит ли это для сегодняшних ВЛК основанием для полного освобождения от службы в армии. Вполне вероятно, что при этом записывают: "годен к нестроевой" (понятно, что сейчас формулировка другая, но суть та же). Тут недавно детройт выкладывал видео, где 4 фронтовика отвечали на вопросы молодёжи. Один из них был без глаза (если правильно помню, правого), но продолжает воевать. Да, нашёл - Ракета — штурмовик, боєць спецпідрозділу ГУР МО «Артан» (https://www.youtube.com/watch?v=YcS8_z9P1Yg&list=PLnJ_asQaAbl24is9x0EpLBCaQ6ZydrBDd&index=4)
ЛАД написав:Кстати, интересно, почему Стерненко и Ганул - молодые и крепкие ребята
У Ганула с 15 лет один глаз стеклянный
Спасибо, не знал. Но вот я не уверен, служит ли это для сегодняшних ВЛК основанием для полного освобождения от службы в армии. Вполне вероятно, что при этом записывают: "годен к нестроевой" (понятно, что сейчас формулировка другая, но суть та же). Тут недавно детройт выкладывал видео, где 4 фронтовика отвечали на вопросы молодёжи. Один из них был без глаза (если правильно помню, правого), но продолжает воевать. Да, нашёл - Ракета — штурмовик, боєць спецпідрозділу ГУР МО «Артан» (https://www.youtube.com/watch?v=YcS8_z9P1Yg&list=PLnJ_asQaAbl24is9x0EpLBCaQ6ZydrBDd&index=4)
Хіба мо по бажанню…
виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах; виражені хвороби склери, рогівки: рубці та помутніння, райдужної оболонки, циліарного тіла, усі види катаракти кришталика, судинної оболонки із прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах; хвороби скловидного тіла та очного яблука із прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах; неврит зорового нерва, хвороби та ураження зорового нерва й зорових шляхів із прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах; відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах; усі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах; стійкий параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії; короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів більше 12,0 дптр; сліпота одного або обох очей; відсутність одного чи обох очних яблук;
Такого що «сітківка може отслоіцца»», - нема, та і підпаяти ж можна. Як і дєло знайти. Яке потірялось в мисці з перекрученим фаршем.
Ответ Путина на прекращение огня “недостаточно хорош“. Уже в четверг европейские военные начальники встретятся в Британии: планы по отправке миротворцев в Украину переходят в “оперативную фазу“, - премьер Британии Стармер
В Киеве обозначили «красные линии» для переговоров о перемирии, пишет The Independent, поговорившая с украинскими источниками. Среди обязательных условий для перемирия — отказ от уступки дополнительной территории, возвращение вывезенных в Россию детей и пленных, а также международные гарантии безопасности. Территориальные уступки, как говорил госсекретарь США Марко Рубио, обсуждались на встрече представителей Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии 11 марта. Источники The Independent среди украинских чиновников сообщили, что в Киеве смирились с заморозкой нынешней линии фронта и тем, что часть территории останется под контролем России при прекращении огня, но не готовы уступать дополнительную территорию. «Неразумно требовать полной передачи, например, Запорожья или Херсона — это звучит для нас как полная чушь», — сказал один из собеседников издания. По словам источников, судьба территории, которую заняла Россия с момента с 2022 года, еще не решена: «Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть ее дипломатическим путем».
Le Parisien: Войска на Украине, европейское перевооружение, военная служба... чего хочет Эммануэль Макрон
▪️Перед виртуальным саммитом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне Эммануэль Макрон почти час общался с прессой.
▪️По словам главы государства, прошедшая неделя, на которой Дональд Трамп и Владимир Зеленский предложили 30-дневное перемирие, стала «шагом, который снял давление с Украины и переложил его на Россию»: «Когда Россия говорит: «Если у нас будет перемирие, это будет передышка для украинской армии», она очень четко дает понять, что хочет вернуться» и «пойти дальше». Другими словами, нападать на другие страны.
▪️Более того, Макрон видит в отказе Владимира Путина от любого развертывания европейских войск для обеспечения безопасности Украины «явный признак стратегической экзистенциальной угрозы».
▪️В то время как дискуссии о прекращении боевых действий сейчас являются прерогативой американцев и россиян, Макрон подчеркнул, что европейцы активно готовятся к последующим событиям.
▪️Франко-британский план находится в стадии доработки и уже представляет интерес для «нескольких стран»: «Цель не в том, чтобы иметь массу (солдат), — говорит Макрон, указывая на то, что сегодня самая большая европейская армия — украинская (один миллион солдат). Поэтому речь идет о том, чтобы «направить несколько тысяч человек в ключевые точки для проведения программ обучения» и «продемонстрировать нашу поддержку в долгосрочной перспективе».
▪️В военных сценариях упоминаются такие центры, как Киев, Одесса и Львов.
▪️Одно можно сказать точно: европейцам не понадобится согласие Путина: «Украина суверенна, и если она просит союзные силы находиться на ее территории, то не России решать, соглашаться или нет», — настаивает президент.
▪️На данный момент военная поддержка Киева продолжается. После перехвата российской ракеты самолетом Mirage 2000, который был широко разрекламирован украинцами, президент «не исключает» поставки дополнительных самолетов.
▪️Помимо самолетов, президент Зеленский, который говорил с Макроном по телефону в пятницу, попросил «дистанционно управляемые ракеты и беспилотники», поставка которых находится на рассмотрении.
▪️Между помощью Украине и, что еще важнее, впечатляющим ускорением европейских усилий по перевооружению, французские производители в этом секторе, которые были вызваны в Елисейский дворец в пятницу, будут очень востребованы.
▪️«Я попросил производителей обеспечить, чтобы в тех системах, где у нас лучшая продукция, мы могли обращаться к европейским государствам, которые привыкли покупать американскую продукцию, — признался глава государства. Тем, кто покупает Patriot, мы должны предложить новое поколение SAMP/T, франко-итальянское. Тем, кто покупает F35, мы должны предложить Rafale. Так мы гарантированно увеличим темпы производства».
▪️С момента начала полномасштабного конфликта в 2022 году уже был достигнут огромный прогресс, в частности, в создании самоходного орудия «Цезарь», которое стало символом украинского сопротивления. «В 2021 году мы производили 10 «Цезарей» в год. В этом году мы будем производить 82», — похвастался президент. Поэтому он хотел бы распространить эту модель на Rafale (с гораздо более высокой стоимостью единицы продукции) и другие французские флагманы.
▪️Хотя французское правительство рассчитывает на резкое увеличение числа резервистов (80 000 к 2030 году по сравнению с 43 700 сегодня), оно также нацелено на Всеобщую национальную службу. «В ближайшие недели я должен буду объявить о пересмотре этой системы, чтобы она отвечала потребностям нации и приоритетам, которые мы определили», — говорит Макрон.
▪️А как насчет возвращения — как предполагают некоторые — к обязательной военной службе (отмененной Шираком в 1996 году)? «Совершенно очевидно, - говорит глава государства и глава вооруженных сил, - что возвращение обязательной национальной службы в ее исторической форме не представляется реалистичным вариантом».
The Wall Street Journal Отступив в Курске, Украина стабилизировала ключевые участки линии фронта на востоке Украины, оттеснив Россию от захваченного города Покровск и контратаковав в восточном городе Торецк, который Россия была на грани захвата.
▪️Однако дальнейший путь чреват военными и политическими угрозами. Украина застряла в войне на истощение с противником, численность населения которого в четыре раза превышает ее собственную, а лидер крупнейшего сторонника США, переходит на сторону России
prodigy а чем положительным был известен Ганул? Чем от титушек отличался ? Допустим с противоположным знаком. Хотя, в моем понимании, случай с тренером - больше ничего другого знать о нем не обязательно.