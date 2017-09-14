Европейские страны не договорились о введении войск в Украину - газета The Telegraph по итогам вчерашнего онлайн-саммита в Лондоне.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 16:58
Додано: Нед 16 бер, 2025 17:04
Мрії, мрії..
Якщо буде позитивний результат щодо припинення війни, то вже у квітні-травні цього року у Львові можуть відкрити міжнародний аеропорт “Львів” для авіаційних польотів. Інші ймовірні дати відкриття неба – це літо.
Також в українському уряді розглядають відкриття ужгородського аеропорту.
Додано: Нед 16 бер, 2025 17:16
Никуда не делся.
Просто понял, что не имеет смысла. Здесь некоторые занимаются пропагандой (сознательно или не совсем), некоторые жертвы пропаганды. Причём, порой с разных сторон.
Поэтому о логике и правде речь идти не может. См. мою цитату о принципах Геббельса.
А о том, что проблему надо рассматривать со всех сторон, а не вырывать один какой-то аспект, пишу всё время. И то, что мир чёрно-белый только на фронте.
Просто надоело объяснять одно и то же людям, которые не хотят воспринимать мысли, видят в прошлом только плохое. Аргументов никаких, знаний порой тоже. В ответ только "совок", "тоскует за СССР" и т.п.
Если люди убеждены, что русскоязычные это "внутренние оккупанты", евреи в первую очередь думают о "богообранном народе", Советская армия это были "оккупационные войска" и те, кто воевал в их составе против нацизма не защитники Родины, а просто колониальные войска... Да ещё много чуши.
Прав Hotab - здесь достаточно ограниченный круг участников, позиции всех хорошо известны, почти всегда можно представить себе содержание поста, даже не читая его. Неожиданные реакции крайне редки. Толковых и грамотных постов бывает за день несколько, в лучшем случае.
Споры об элементарных истинах, которые должны были решаться ещё в детском возрасте.
Малость надоело.
Додано: Нед 16 бер, 2025 17:22
по перше Ганул для себе вірішив, шо він проукраїнський ще у 2014р (коли йому було тільки 20 років), він був активний в протистоянні забудові Горсаду (бізнесменами наближеними до Труханова), проти стихійних забудов місті (особливо на схилах біля моря), там будуть і продають 30 поверхові одоробла, а потім все осідає(подивіться цикл відео каналу Зоотроп Юрія)
проявляв актівність проти знущання над тваринами(зооактивість), виступав за україську мову (багато одеських нахабних 45-50 річних ***** потім соромязливо вибачались і на чистейшій мові (а до того нахабно: девочка, єто Адесса, здесь говорят порусски, а ви приехалі с села? Нет, с Одеси.).
Титушки бьют журналістов і українских актівістов за деньги, если Ганул набил морду "тренеру", то сделал єто безклшкоштовно.
скажи, вбити проукраїнського громадського діяча у центрі міста(десь 200м від Дерібасівської) і потім вата лікує у соц.мережах? ти теж лікуєш? так?
коли будуть судити вбивцю Ганула у того теж буде команда підтримки, на кщалт тої як зинченко, тількі більш численої (бо вати дохрена у нас, як і на форумі)
Додано: Нед 16 бер, 2025 17:31
prodigy знаешь, то что «набил морду» тренеру и не сел в тюрьму мне кое о чем говорит. Особенно видос где тренер рассказывает что теперь он педик, ведь его поимели. А ты, видимо, поклонник Пригожина и грустил когда он ушел со сцены. Раз не замечаешь сходства методов.
Про хорошие дела не знал. Их поддерживаю. Спасибо за просвещение.
Додано: Нед 16 бер, 2025 17:36
Wirująświatła, может, вам буде интересно. А, может, и не только вам.
Интересная заметка -
Оригинал здесь -
Там есть ещё ссылка на статью о предсказании Карла Сагана -
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 16 бер, 2025 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 бер, 2025 17:36
хоча би тим, що Одеса не стала як "асвабаждьонний" Донецьк,
але вату коробить від всього українського
Додано: Нед 16 бер, 2025 17:38
Фаріон теж "ревнощі"? Не забагато "ревнивих"?
Додано: Нед 16 бер, 2025 17:40
Важны ещё и методы.
Додано: Нед 16 бер, 2025 17:40
flyman Ого, сколько смог в одиночку. Не знал что одесситы поголовно ватники либо те которым пофиг, «наблюдатели».
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