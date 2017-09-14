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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1324913250132511325213253>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 80
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
26
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 16:58

Европейские страны не договорились о введении войск в Украину - газета The Telegraph по итогам вчерашнего онлайн-саммита в Лондоне.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 17:04

Мрії, мрії..

Якщо буде позитивний результат щодо припинення війни, то вже у квітні-травні цього року у Львові можуть відкрити міжнародний аеропорт “Львів” для авіаційних польотів. Інші ймовірні дати відкриття неба – це літо.
Також в українському уряді розглядають відкриття ужгородського аеропорту.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... endirektor
fler
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 17:16

  Wirująświatła написав:ЛАД я вас не узнаю... куда делся агрессивный ЛАД который впивался 2мя челюстями в шею любому не согласному?

Никуда не делся.
Просто понял, что не имеет смысла. Здесь некоторые занимаются пропагандой (сознательно или не совсем), некоторые жертвы пропаганды. Причём, порой с разных сторон.
Поэтому о логике и правде речь идти не может. См. мою цитату о принципах Геббельса.
А о том, что проблему надо рассматривать со всех сторон, а не вырывать один какой-то аспект, пишу всё время. И то, что мир чёрно-белый только на фронте.
Просто надоело объяснять одно и то же людям, которые не хотят воспринимать мысли, видят в прошлом только плохое. Аргументов никаких, знаний порой тоже. В ответ только "совок", "тоскует за СССР" и т.п.
Если люди убеждены, что русскоязычные это "внутренние оккупанты", евреи в первую очередь думают о "богообранном народе", Советская армия это были "оккупационные войска" и те, кто воевал в их составе против нацизма не защитники Родины, а просто колониальные войска... Да ещё много чуши.
Прав Hotab - здесь достаточно ограниченный круг участников, позиции всех хорошо известны, почти всегда можно представить себе содержание поста, даже не читая его. Неожиданные реакции крайне редки. Толковых и грамотных постов бывает за день несколько, в лучшем случае.
Споры об элементарных истинах, которые должны были решаться ещё в детском возрасте.
Малость надоело.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 17:22

  serg1974 написав:prodigy а чем положительным был известен Ганул? Чем от титушек отличался ? Допустим с противоположным знаком. Хотя, в моем понимании, случай с тренером - больше ничего другого знать о нем не обязательно.


по перше Ганул для себе вірішив, шо він проукраїнський ще у 2014р (коли йому було тільки 20 років), він був активний в протистоянні забудові Горсаду (бізнесменами наближеними до Труханова), проти стихійних забудов місті (особливо на схилах біля моря), там будуть і продають 30 поверхові одоробла, а потім все осідає(подивіться цикл відео каналу Зоотроп Юрія)

проявляв актівність проти знущання над тваринами(зооактивість), виступав за україську мову (багато одеських нахабних 45-50 річних ***** потім соромязливо вибачались і на чистейшій мові (а до того нахабно: девочка, єто Адесса, здесь говорят порусски, а ви приехалі с села? Нет, с Одеси.).

Титушки бьют журналістов і українских актівістов за деньги, если Ганул набил морду "тренеру", то сделал єто безклшкоштовно.

скажи, вбити проукраїнського громадського діяча у центрі міста(десь 200м від Дерібасівської) і потім вата лікує у соц.мережах? ти теж лікуєш? так?

коли будуть судити вбивцю Ганула у того теж буде команда підтримки, на кщалт тої як зинченко, тількі більш численої (бо вати дохрена у нас, як і на форумі)
https://www.youtube.com/watch?v=YkHXPMOnnE4
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 17:31

prodigy знаешь, то что «набил морду» тренеру и не сел в тюрьму мне кое о чем говорит. Особенно видос где тренер рассказывает что теперь он педик, ведь его поимели. А ты, видимо, поклонник Пригожина и грустил когда он ушел со сцены. Раз не замечаешь сходства методов.

Про хорошие дела не знал. Их поддерживаю. Спасибо за просвещение.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 17:36

Wirująświatła, может, вам буде интересно. А, может, и не только вам.
Интересная заметка - З кожним роком інтелект людства знижується: FT вказало на низку проблем.
Оригинал здесь - Преодолели ли люди пиковую мощность мозга?. К сожалению, FT разрешает чтение только по подписке.
Довгострокові дослідження когнітивних здібностей людини вкрай рідкісні. Однак винятком є дослідження Monitoring the Future, яке з 1980-х років щорічно опитує 18-річних випускників, чи відчувають вони труднощі з концентрацією, навчанням і мисленням.

Стабільність у 1990-х і 2000-х роках змінилася різким зростанням скарг у середині 2010-х років. Зниження інтересу до читання справді помітне: у 2022 році частка американців, які прочитали бодай одну книжку за рік, опустилася нижче 50%.

Однак особливо вражає те, що ми спостерігаємо це на тлі зниження успішності в застосуванні арифметичних навичок та інших форм розв'язання задач у більшості країн.

Шокуюча статистика:

25% дорослих у розвинених країнах не можуть використовувати математичне мислення для перевірки достовірності інформації.
У США цей показник сягає 35%.
Тобто проблема не тільки в зниженні інтересу до читання, а в загальному падінні здатності концентруватися і застосовувати знання. При цьому не можна сказати, що винні смартфони та інші технології.

Там есть ещё ссылка на статью о предсказании Карла Сагана - 30 років тому відомий учений зробив моторошне пророцтво про майбутнє Америки
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 16 бер, 2025 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 17:36

  serg1974 написав:prodigy а чем положительным был известен Ганул? Чем от титушек отличался ? Допустим с противоположным знаком. Хотя, в моем понимании, случай с тренером - больше ничего другого знать о нем не обязательно.

хоча би тим, що Одеса не стала як "асвабаждьонний" Донецьк,
але вату коробить від всього українського
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 17:38

  Banderlog написав:
  serg1974 написав:prodigy а чем положительным был известен Ганул? Чем от титушек отличался ?
Тітушко, доречі, в воює на відміну від більшості майданівців...
Щодо патріота, нічого про нього не знаю. Можливо так і є...
Тільки те, що хтось патріот не означає автоматично, що його вбили з політичних мотивів.
Може з ревності, може через гроші... туманна справа.

Фаріон теж "ревнощі"? Не забагато "ревнивих"?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 17:40

  flyman написав:
  serg1974 написав:prodigy а чем положительным был известен Ганул? Чем от титушек отличался ? Допустим с противоположным знаком. Хотя, в моем понимании, случай с тренером - больше ничего другого знать о нем не обязательно.

хоча би тим, що Одеса не стала як "асвабаждьонний" Донецьк,
але вату коробить від всього українського

Важны ещё и методы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 17:40

flyman Ого, сколько смог в одиночку. Не знал что одесситы поголовно ватники либо те которым пофиг, «наблюдатели».
serg1974
 
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