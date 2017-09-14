serg1974 написав:prodigy знаешь, то что «набил морду» тренеру и не сел в тюрьму мне кое о чем говорит. Особенно видос где тренер рассказывает что теперь он педик, ведь его поимели. А ты, видимо, поклонник Пригожина и грустил когда он ушел со сцены. Раз не замечаешь сходства методов.
Про хорошие дела не знал. Их поддерживаю. Спасибо за просвещение.
щось вата почала борзіти, забуваючи, що кожний президент (за винятком відмороженого ВФЯ) приходячи до влади на популістьких совкових гаслах через деякий час починав розуміти, що без армовіра українській державі не бути
Востаннє редагувалось flyman в Нед 16 бер, 2025 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:А, Портніков, марксист, грантосос, "аристократ" і московський комсомолець, який вдало замаскувався під проукраїнського гуру, той самий, що пафосно погодився на дебати у Харкові, а потім ганебно злився, бо сказати було нічого. Оце і вся "антиукраїнська" позиція?
Це повна брехня про Портнікова
У Любарського антиукраїнська позиція не тому що, він на Зеленського гонить. А тому що, він брехло і гонить на проукраїнських журналістів
І чомусь кампанія проти Портнікова співпала з кампанієй россійських пропагандистів проти Портнікова
-- Савпадєніє ? Не думаю ))
PS. Трампісти, ви же співаєте в унісон з російськими пропагандистами проти проукраїнські налаштованих людей Не паліть так контору )
serg1974 не мечите бисер,кто не хочет видеть очевидного,не увидит. Я лично видел видео,где Ганул избивает во дворе ТЦК вдвое меньшего от него парня. С тренером отдельная история. Как и печально известные в Одессе преступники, именуемые в народе "шакалы Ганула", похищающие и избивающие людей,требуя взамен 12кУе типа за "белый",деньги все сразу вперед На черной Камри шакалили, номера уже не помню, но это общеизвестный факт.
Господар Вельзевула написав:serg1974 не мечите бисер,кто не хочет видеть очевидного,не увидит. Я лично видел видео,где Ганул избивает во дворе ТЦК вдвое меньшего от него парня. С тренером отдельная история. Как и печально известные в Одессе преступники, именуемые в народе "шакалы Ганула", похищающие и избивающие людей,требуя взамен 12кУе типа за "белый",деньги все сразу вперед На черной Камри шакалили, номера уже не помню, но это общеизвестный факт.
"особисто бачив","загальновідомий факт" - повний набір штампів. але є одне НІ - віри тобі немає, брехунець... йди далі мух гоняй
Wirująświatła написав:ЛАД я вас не узнаю... куда делся агрессивный ЛАД который впивался 2мя челюстями в шею любому не согласному?
Никуда не делся. Просто понял, что не имеет смысла. Здесь некоторые занимаются пропагандой (сознательно или не совсем), некоторые жертвы пропаганды. Причём, порой с разных сторон. Поэтому о логике и правде речь идти не может. См. мою цитату о принципах Геббельса. А о том, что проблему надо рассматривать со всех сторон, а не вырывать один какой-то аспект, пишу всё время. И то, что мир чёрно-белый только на фронте. Просто надоело объяснять одно и то же людям, которые не хотят воспринимать мысли, видят в прошлом только плохое. Аргументов никаких, знаний порой тоже. В ответ только "совок", "тоскует за СССР" и т.п. Если люди убеждены, что русскоязычные это "внутренние оккупанты", евреи в первую очередь думают о "богообранном народе", Советская армия это были "оккупационные войска" и те, кто воевал в их составе против нацизма не защитники Родины, а просто колониальные войска... Да ещё много чуши. Прав Hotab - здесь достаточно ограниченный круг участников, позиции всех хорошо известны, почти всегда можно представить себе содержание поста, даже не читая его. Неожиданные реакции крайне редки. Толковых и грамотных постов бывает за день несколько, в лучшем случае. Споры об элементарных истинах, которые должны были решаться ещё в детском возрасте. Малость надоело.
Советская армия это были "оккупационные войска" и те, кто воевал в их составе против нацизма не защитники Родины, а просто колониальные войска.
давайте я вам неведу 7 причин вважати армію путіна спадкоємицію радянської червоної армії
1. в рф вважаю що вони воюють з фашизмом як 80 років тому(тобто за 2 роки у 1939 Гітлер був партнер, потім ворог. У 2012 Харківські угоди про флот, потім аннекся Криму і у 2022 вторгнення (для виправдяння назвали українців нацистами/фашистами) 2. ЧА і армія путіна творили військові злочини на окупованих теріторіях(мародерство, вбивство військовополонених, тортури і знущання, насилля жінок і підлітків, вбивства цивільних (Буча, Ірпінь, Ізюм, Херсонська і Запоріжська області) https://www.youtube.com/watch?v=S1J6KWXCGks&t=1349s 3.ЧА і армія путіна -примусова мобілізація в армію (в 1943-українців, белорусів, літовців) і зараз в 2022-24 українців (в рф гостарбайтерів) 4. ЧА і армія путіна використовує загранотряди (тоді нквс, сьогодні ахмат-чай і інші) 5. Пропаганда і створення культу "героя і захісника родини" (в ссср піонери герої, молода гвардія(фальшивка 101%), 28 панфіловцев, матросов, гастело), в рф -сьогодні парти героїв в школі, і тд 6. Советские і російские мифі о войне-конешенков https://www.youtube.com/watch?v=Ib7Wh8_GYEA&t=175s https://www.youtube.com/watch?v=qFn-LiAK5OY 7. в СССР 50 років приховували втрати: 4,5млн полонених і 1,5 млн загиблих в перші 3 місяці 1941. в армії путіна -"потерь нет" перші 6 місяців, а потім бац і мобілізація (яку досі не відмінили)
serg1974 написав:prodigy знаешь, то что «набил морду» тренеру и не сел в тюрьму мне кое о чем говорит. Особенно видос где тренер рассказывает что теперь он педик, ведь его поимели. А ты, видимо, поклонник Пригожина и грустил когда он ушел со сцены. Раз не замечаешь сходства методов.
Про хорошие дела не знал. Их поддерживаю. Спасибо за просвещение.
serg1974 написав:prodigy а чем положительным был известен Ганул? Чем от титушек отличался ?
Тітушко, доречі, в воює на відміну від більшості майданівців... Щодо патріота, нічого про нього не знаю. Можливо так і є... Тільки те, що хтось патріот не означає автоматично, що його вбили з політичних мотивів. Може з ревності, може через гроші... туманна справа.
Фаріон теж "ревнощі"? Не забагато "ревнивих"?
чого одразу теж? Кажу, не спішив би робити висновки. На те є слідство і суд. Шо там по вбивству Фаріон? суд вже завершений?
serg1974 написав:prodigy знаешь, то что «набил морду» тренеру и не сел в тюрьму мне кое о чем говорит. Особенно видос где тренер рассказывает что теперь он педик, ведь его поимели. А ты, видимо, поклонник Пригожина и грустил когда он ушел со сцены. Раз не замечаешь сходства методов.
Про хорошие дела не знал. Их поддерживаю. Спасибо за просвещение.
serg1974 написав:prodigy знаешь, то что «набил морду» тренеру и не сел в тюрьму мне кое о чем говорит. Особенно видос где тренер рассказывает что теперь он педик, ведь его поимели. А ты, видимо, поклонник Пригожина и грустил когда он ушел со сцены. Раз не замечаешь сходства методов.
Про хорошие дела не знал. Их поддерживаю. Спасибо за просвещение.
перше й головне - людину вбили, зухвало. щось про цей факт тиша. друге - за розбитий ніс ну не саджають - тому навпаки каже якби за розбитий ніс посадили. третє - за що в тренера юшка з носа пішла, тренер адекватно себе вів? теж мовчок. четверте Ганул каже, що після ТЦК тренера не бачив. є якесь лише відео в лісі. якщо все так погано, де заява тренера про свавілля?
але коли напали на Стерненко й він захищаючись зарізав нападника, чомусь багато хто почав звинувачувати Стерненка, а не нападника...