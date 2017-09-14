ЛАД написав:

Wirująświatła написав: ЛАД я вас не узнаю... куда делся агрессивный ЛАД который впивался 2мя челюстями в шею любому не согласному? я вас не узнаю... куда делся агрессивный ЛАД который впивался 2мя челюстями в шею любому не согласному?

Никуда не делся.Просто понял, что не имеет смысла. Здесь некоторые занимаются пропагандой (сознательно или не совсем), некоторые жертвы пропаганды. Причём, порой с разных сторон.Поэтому о логике и правде речь идти не может. См. мою цитату о принципах Геббельса.А о том, что проблему надо рассматривать со всех сторон, а не вырывать один какой-то аспект, пишу всё время. И то, что мир чёрно-белый только на фронте.Просто надоело объяснять одно и то же людям, которыевоспринимать мысли, видят в прошлом только плохое. Аргументов никаких, знаний порой тоже. В ответ только "совок", "тоскует за СССР" и т.п.Если люди убеждены, что русскоязычные это "внутренние оккупанты", евреи в первую очередь думают о "богообранном народе", Советская армия это были "оккупационные войска" и те, кто воевал в их составе против нацизма не защитники Родины, а просто колониальные войска... Да ещё много чуши.Прав- здесь достаточно ограниченный круг участников, позиции всех хорошо известны, почти всегда можно представить себе содержание поста, даже не читая его. Неожиданные реакции крайне редки. Толковых и грамотных постов бывает за день несколько, в лучшем случае.Споры об элементарных истинах, которые должны были решаться ещё в детском возрасте.Малость надоело.