flyman написав: приходячи до влади на популістьких совкових гаслах через деякий час починав розуміти, що без армовіра українській державі не бути
Що Ви маєте на увазі під популістськими гаслами? Що народ голосував за тих хто обіцяв те що народ хотів отримати, але обранець потім забивав на свої обіцянки? Смисл тоді проводити вибори якщо обранці не виконують обіцяне?
serg1974 написав:prodigy знаешь, то что «набил морду» тренеру и не сел в тюрьму мне кое о чем говорит. Особенно видос где тренер рассказывает что теперь он педик, ведь его поимели. А ты, видимо, поклонник Пригожина и грустил когда он ушел со сцены. Раз не замечаешь сходства методов.
Про хорошие дела не знал. Их поддерживаю. Спасибо за просвещение.
Wirująświatła написав:ЛАД я вас не узнаю... куда делся агрессивный ЛАД который впивался 2мя челюстями в шею любому не согласному?
Никуда не делся. Просто понял, что не имеет смысла. Здесь некоторые занимаются пропагандой (сознательно или не совсем), некоторые жертвы пропаганды. Причём, порой с разных сторон. Поэтому о логике и правде речь идти не может. См. мою цитату о принципах Геббельса. А о том, что проблему надо рассматривать со всех сторон, а не вырывать один какой-то аспект, пишу всё время. И то, что мир чёрно-белый только на фронте. Просто надоело объяснять одно и то же людям, которые не хотят воспринимать мысли, видят в прошлом только плохое. Аргументов никаких, знаний порой тоже. В ответ только "совок", "тоскует за СССР" и т.п. Если люди убеждены, что русскоязычные это "внутренние оккупанты", евреи в первую очередь думают о "богообранном народе", Советская армия это были "оккупационные войска" и те, кто воевал в их составе против нацизма не защитники Родины, а просто колониальные войска... Да ещё много чуши. Прав Hotab - здесь достаточно ограниченный круг участников, позиции всех хорошо известны, почти всегда можно представить себе содержание поста, даже не читая его. Неожиданные реакции крайне редки. Толковых и грамотных постов бывает за день несколько, в лучшем случае. Споры об элементарных истинах, которые должны были решаться ещё в детском возрасте. Малость надоело.
прям камінг аут, ЛАД - особливо про пропаганду а ти все що кажуть про Україну добре й погане про Рашу називаєш пропагандою. радянські штампи, якими ти оперуєш - само по собі пропаганда
якраз російськомовні є активними антисемітами, але це повз твоєї уваги.
й вже питав, ти як завжди не побачив незручне питання, Галичина, яка була під владою Москви менше 50 років - може казати про окупацію?
про нацистську Німеччину все зрозуміло, в тебе ж немає питань що "проблему надо рассматривать со всех сторон". ти не можен прийняти, що Раша пройшла той самий шлях до рашизму, але під лозунгами боротьби з нацизмом? тому й кінець може бути лише один. але на відміну від Гітлера, Путін отруту пити не буде - буде або табакерка, або Гаага. якщо пощастить, помре сам - його потім обов'язково виваляють в пір'ях
Schmit написав:А, Портніков, марксист, грантосос, "аристократ" і московський комсомолець, який вдало замаскувався під проукраїнського гуру, той самий, що пафосно погодився на дебати у Харкові, а потім ганебно злився, бо сказати було нічого. Оце і вся "антиукраїнська" позиція?
Це повна брехня про Портнікова
У Любарського антиукраїнська позиція не тому що, він на Зеленського гонить. А тому що, він брехло і гонить на проукраїнських журналістів
І чомусь кампанія проти Портнікова співпала з кампанієй россійських пропагандистів проти Портнікова
-- Савпадєніє ? Не думаю ))
PS. Трампісти, ви же співаєте в унісон з російськими пропагандистами проти проукраїнські налаштованих людей Не паліть так контору )
Любарський вже гонить на всіх: на демократів, на евреїв, на Трампа,на Зеленського походу він заплутався (бо його прогнози стосовно Трампа були хибними, типу Трамп как даст путіну...), сам заплутався і заплутав Солоніна, тільки Любарський зараз майже на 180 повернувся, а Солонин як ортодокс не визнає помилок-трубіт про гарного Трампа і як з ним Україні буде чудово (просто офігевший Марк Солонин)
serg1974 написав:prodigy знаешь, то что «набил морду» тренеру и не сел в тюрьму мне кое о чем говорит. Особенно видос где тренер рассказывает что теперь он педик, ведь его поимели. А ты, видимо, поклонник Пригожина и грустил когда он ушел со сцены. Раз не замечаешь сходства методов.
Про хорошие дела не знал. Их поддерживаю. Спасибо за просвещение.
перше й головне - людину вбили, зухвало. щось про цей факт тиша. друге - за розбитий ніс ну не саджають - тому навпаки каже якби за розбитий ніс посадили. третє - за що в тренера юшка з носа пішла, тренер адекватно себе вів? теж мовчок. четверте Ганул каже, що після ТЦК тренера не бачив. є якесь лише відео в лісі. якщо все так погано, де заява тренера про свавілля?
але коли напали на Стерненко й він захищаючись зарізав нападника, чомусь багато хто почав звинувачувати Стерненка, а не нападника...
Давайте еще раз — факт уголовного преследования Стерненко ( инициированное то ли Татаровым , то ли Аваковым) дает безусловное право некому «активисту» разбивать носы или даже сексуально насиловать людей- нарушителей «мовного» ЗУ ?
flyman написав: приходячи до влади на популістьких совкових гаслах через деякий час починав розуміти, що без армовіра українській державі не бути
Що Ви маєте на увазі під популістськими гаслами? Що народ голосував за тих хто обіцяв те що народ хотів отримати, але обранець потім забивав на свої обіцянки? Смисл тоді проводити вибори якщо обранці не виконують обіцяне?
популістські гасла - це коли обіцяють свідомо невиконуване (для розумних людей це очевидно, для інших - ні), але те що народ хочу почути - зп вчителям 4 кєвро, еенергія та газ на халяву.
ніхто не каже, ми створили умови - а тепер, щоб досягти результату - треба орбайтен, й багато треба, бо ми бідна країна грошей на халяву немає. а після орбайтен треба ще податки сплатити. тобто легкого життя не буде, але через якусь кількість років країна поступово стає іншою.
народ, й не лише в нашій країні хоче багато й швидко, й щоб для цього не треба було надто працювати. можливо, є й національні особливості - через що оці всі казки про золоту рибку або щуку
flyman написав: приходячи до влади на популістьких совкових гаслах через деякий час починав розуміти, що без армовіра українській державі не бути
Що Ви маєте на увазі під популістськими гаслами? Що народ голосував за тих хто обіцяв те що народ хотів отримати, але обранець потім забивав на свої обіцянки? Смисл тоді проводити вибори якщо обранці не виконують обіцяне?
flyman написав: приходячи до влади на популістьких совкових гаслах через деякий час починав розуміти, що без армовіра українській державі не бути
Що Ви маєте на увазі під популістськими гаслами? Що народ голосував за тих хто обіцяв те що народ хотів отримати, але обранець потім забивав на свої обіцянки? Смисл тоді проводити вибори якщо обранці не виконують обіцяне?
Не знаю, что flyman считает "совковими гаслами", я таких не помню. Но если, по его мнению, народ регулярно голосует за "популістькі совкові гасла", то, может, они не так уж и плохи? Или опять "народ плохой"? Не соответствует высоким ожиданиям диванного патриота, мечтающего о выезде в Польшу и филиппинке?
Shaman написав:......... але коли напали на Стерненко й він захищаючись зарізав нападника, чомусь багато хто почав звинувачувати Стерненка, а не нападника...
Давайте еще раз — факт уголовного преследования Стерненко ( инициированное то ли Татаровым , то ли Аваковым) дает безусловное право некому «активисту» разбивать носы или даже сексуально насиловать людей- нарушителей «мовного» ЗУ ?
"захищаючись зарізав нападника", пробігши за ним 2 квартала. А тепер піти до війська не може, тому що проблеми з зором.