|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 16 бер, 2025 18:18
serg1974 написав:
Давайте еще раз — факт уголовного преследования Стерненко ( инициированное то ли Татаровым , то ли Аваковым) дает безусловное право некому «активисту» разбивать носы или даже сексуально насиловать людей- нарушителей «мовного» ЗУ ?
Тут уточнение. Тренер пожелал смерти военным. За это Ганул его избил ( понимаю, но не одобряю-есть закон, в законе избиения нет вообще как наказания.)
А потом было видео,где этот тренер был привязанный к дереву и говорил на камеру следующие слова: " меня в**бали в жопу и я буду служить в ЗСУ".
На основании этого у меня нет фактов утверждать что именно Ганул совершил с ним половой акт. Возможно,это был кто-то другой, или тренер просто оговорил себя под пытками.
Но факты избиений,похищений и требований взяток у мужчин-достаточные.
Потому предлагаю не обсуждать возможное гомосексуальное насилие со стороны Ганула за недостаточностью улик, достаточно избиений и рекета.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 768
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 16 бер, 2025 18:18
serg1974 написав: Shaman написав: serg1974 написав:prodigy
знаешь, то что «набил морду» тренеру и не сел в тюрьму мне кое о чем говорит. Особенно видос где тренер рассказывает что теперь он педик, ведь его поимели. А ты, видимо, поклонник Пригожина и грустил когда он ушел со сцены. Раз не замечаешь сходства методов.
Про хорошие дела не знал. Их поддерживаю. Спасибо за просвещение.
перше й головне - людину вбили, зухвало. щось про цей факт тиша. друге - за розбитий ніс ну не саджають - тому навпаки каже якби за розбитий ніс посадили. третє - за що в тренера юшка з носа пішла, тренер адекватно себе вів? теж мовчок. четверте Ганул каже, що після ТЦК тренера не бачив. є якесь лише відео в лісі. якщо все так погано, де заява тренера про свавілля?
але коли напали на Стерненко й він захищаючись зарізав нападника, чомусь багато хто почав звинувачувати Стерненка, а не нападника...
Давайте еще раз — факт уголовного преследования Стерненко ( инициированное то ли Татаровым , то ли Аваковым) дает безусловное право некому «активисту» разбивать носы или даже сексуально насиловать людей- нарушителей «мовного» ЗУ ?
давайте почнемо з іншого - людину вбили. це вимагає осуду? а то за нос треба саджати, а за вбивство що?
про Стерненка був приклад, що якщо на тебе нападають, то треба захищатися всіма можливими засобами - бо можуть вбити.
починаємо з хронолігії - тренеру ніхто не давав права хамити військовослужбовцю. про ніс - якщо розбив його Ганул, то тренер мав написати заяву. він це зробив? здається ні - бо розбитий ніс, це легкі ушкодження - штраф здається. Ганул би гадаю штраф би сплатив - якщо був факт розбиття, а не тренер сам впав. з приводу ситуації в лісі - а Ганул тут до чого, він це заперечує. з поведінки тренера зрозуміло, що то така мразота, що знайде собі проблеми на рівному місці...
й гадаю більшість обурив не розбитий ніс, а те що тренер поїхав до ТЦК - так розбитий ніс від цього не звільняє - там цілий ВЛК є
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8318
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 731 раз.
- Подякували: 1599 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 16 бер, 2025 18:22
Господар Вельзевула написав: serg1974 написав:
Давайте еще раз — факт уголовного преследования Стерненко ( инициированное то ли Татаровым , то ли Аваковым) дает безусловное право некому «активисту» разбивать носы или даже сексуально насиловать людей- нарушителей «мовного» ЗУ ?
Тут уточнение. Тренер пожелал смерти военным. За это Ганул его избил ( понимаю, но не одобряю-есть закон, в законе избиения нет вообще как наказания.)
А потом было видео,где этот тренер был привязанный к дереву и говорил на камеру следующие слова: " меня в**бали в жопу и я буду служить в ЗСУ".
На основании этого у меня нет фактов утверждать что именно Ганул совершил с ним половой акт. Возможно,это был кто-то другой, или тренер просто оговорил себя под пытками.Но факты избиений,похищений и требований взяток у мужчин-достаточные.
Потому предлагаю не обсуждать возможное гомосексуальное насилие со стороны Ганула за недостаточностью улик, достаточно избиений и рекета.
недостатньо, бо факти де - в твоїх мріях?..
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8318
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 731 раз.
- Подякували: 1599 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 16 бер, 2025 18:22
ЛАД написав: Banderlog написав: flyman написав:
приходячи до влади на популістьких совкових гаслах через деякий час починав розуміти, що без армовіра українській державі не бути
Що Ви маєте на увазі під популістськими гаслами?
Що народ голосував за тих хто обіцяв те що народ хотів отримати,
але обранець потім забивав на свої обіцянки?
Смисл тоді проводити вибори якщо обранці не виконують обіцяне?
Не знаю, что flyman
считает "совковими гаслами", я таких не помню.
Но если, по его мнению, народ регулярно голосует за "популістькі совкові гасла", то, может, они не так уж и плохи?
Или опять "народ плохой"? Не соответствует высоким ожиданиям диванного патриота, мечтающего о выезде в Польшу и филиппинке?
один народ голосував за Гітлера, інший за Путіна, "мільони мух не можуть помилятися"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38811
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1596 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 16 бер, 2025 18:25
ЛАД написав:
Можно уточнить - Советская армия не сражалась с фашизмом?
ссср сражався с конкурентом (Гітлером), якій стратегічно припустився
помилок, коли у травні 1940р вирішив напасти на Францію(у нього до французів було відношення,як до мишлингів(полужиди), після того як Британія об"явила Німеччині війну, мир з британцями був неможливий, хоч Канаріс і намагався наладити контакти ще в 1940р
1)якби Червона Армія планувала сражатись с фашизмом, то 1вересня 1939р вона прийшла на допомогу Польші (а не вдарила с тила 15 вересня)
2) якби СССР був миролюбивою країною то не почав би війну проти Фінляндії без причини
3) за 4 місяці до окупації Німеччини Сталін (ссср) в Ялті 1945 торгувався за кожний клаптик теріторії в Европі (на прикладі Австрії дуже добро видно), ТОБТО БАНАЛЬНА КОЛОНІАЛЬНА ВІЙНА
Востаннє редагувалось prodigy
в Нед 16 бер, 2025 18:40, всього редагувалось 1 раз.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12040
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3285 раз.
- Подякували: 3324 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Нед 16 бер, 2025 18:25
ЛАД написав:
"захищаючись зарізав нападника", пробігши за ним 2 квартала.
А тепер піти до війська не може, тому що проблеми з зором.
Одного убил,одного ранил. Это уровень человека,владеющего ножевым боем. В сети есть примеры, когда нуба,не умеющего владеть ножом,но доставшего его-очень знатно озвиздюливали. Тем более Стерненко-хлюпик. Типичный пример,что внешность бывает обманчива.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 768
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 16 бер, 2025 18:27
ЛАД написав:
"захищаючись зарізав нападника", пробігши за ним 2 квартала.
serg1974 написав: Shaman написав:
.........
але коли напали на Стерненко й він захищаючись зарізав нападника, чомусь багато хто почав звинувачувати Стерненка, а не нападника...
Давайте еще раз — факт уголовного преследования Стерненко ( инициированное то ли Татаровым , то ли Аваковым) дает безусловное право некому «активисту» разбивать носы или даже сексуально насиловать людей- нарушителей «мовного» ЗУ ?
А тепер піти до війська не може, тому що проблеми з зором.
це намагались інкримінувати. але факт нападу є, а факт того що біг за нападником - недоведене припущення слідчих. чи ЛАД
особисто бачив?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8318
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 731 раз.
- Подякували: 1599 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 16 бер, 2025 18:36
Shaman написав:
це намагались інкримінувати. але факт нападу є, а факт того що біг за нападником - недоведене припущення слідчих. чи ЛАД
особисто бачив?
Фаріон кого з ножем 2 км доганяла?
Вата вона вибірково бачить.
В них "рускаязичних прітєсняють" то бачать (тільки не можуть пояснити в чому їх притісняють), а що вбивають українців "гдє ваші даказатєльства!"
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 16 бер, 2025 18:38, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38811
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1596 раз.
- Подякували: 2807 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 16 бер, 2025 18:38
ЛАД написав:
"захищаючись зарізав нападника", пробігши за ним 2 квартала.
все залежить від того скільки нападників, якщо то були два наркомана(один збіжав, а іншого Сергій наздогнав), а якби тих було 3-4, то треба було бігти самому і не один-два квартали)
у 1984му повертався з другом з ДНД після 23ї, трамваї вже не ходили, йти довелось з Молдованки (Староконний ринок) до центра міста, десь метрів 200 від того міста де загинув Ганув на нас скоїли напад два утирка років під 30-33 (по мордам видно, що с зони откинулись), которий час? і ножом махать, швидкі ноги нас врятували
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12040
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3285 раз.
- Подякували: 3324 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Нед 16 бер, 2025 18:42
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
"захищаючись зарізав нападника", пробігши за ним 2 квартала.
А тепер піти до війська не може, тому що проблеми з зором.
Одного убил,одного ранил. Это уровень человека,владеющего ножевым боем. В сети есть примеры, когда нуба,не умеющего владеть ножом,но доставшего его-очень знатно озвиздюливали. Тем более Стерненко-хлюпик. Типичный пример,что внешность бывает обманчива.
той що загинув був наркоман з Чорноморська,про іншого не знаю(може теж)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12040
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3285 раз.
- Подякували: 3324 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|89491
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|264142
|
|
|6076
|912467
|
|