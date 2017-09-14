RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13252132531325413255>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 80
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
26
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:18

  serg1974 написав:Давайте еще раз — факт уголовного преследования Стерненко ( инициированное то ли Татаровым , то ли Аваковым) дает безусловное право некому «активисту» разбивать носы или даже сексуально насиловать людей- нарушителей «мовного» ЗУ ?


Тут уточнение. Тренер пожелал смерти военным. За это Ганул его избил ( понимаю, но не одобряю-есть закон, в законе избиения нет вообще как наказания.)
А потом было видео,где этот тренер был привязанный к дереву и говорил на камеру следующие слова: " меня в**бали в жопу и я буду служить в ЗСУ".
На основании этого у меня нет фактов утверждать что именно Ганул совершил с ним половой акт. Возможно,это был кто-то другой, или тренер просто оговорил себя под пытками.
Но факты избиений,похищений и требований взяток у мужчин-достаточные.
Потому предлагаю не обсуждать возможное гомосексуальное насилие со стороны Ганула за недостаточностью улик, достаточно избиений и рекета.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 768
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:18

  serg1974 написав:
  Shaman написав:
  serg1974 написав:prodigy знаешь, то что «набил морду» тренеру и не сел в тюрьму мне кое о чем говорит. Особенно видос где тренер рассказывает что теперь он педик, ведь его поимели. А ты, видимо, поклонник Пригожина и грустил когда он ушел со сцены. Раз не замечаешь сходства методов.

Про хорошие дела не знал. Их поддерживаю. Спасибо за просвещение.

перше й головне - людину вбили, зухвало. щось про цей факт тиша. друге - за розбитий ніс ну не саджають - тому навпаки каже якби за розбитий ніс посадили. третє - за що в тренера юшка з носа пішла, тренер адекватно себе вів? теж мовчок. четверте Ганул каже, що після ТЦК тренера не бачив. є якесь лише відео в лісі. якщо все так погано, де заява тренера про свавілля?

але коли напали на Стерненко й він захищаючись зарізав нападника, чомусь багато хто почав звинувачувати Стерненка, а не нападника...

Давайте еще раз — факт уголовного преследования Стерненко ( инициированное то ли Татаровым , то ли Аваковым) дает безусловное право некому «активисту» разбивать носы или даже сексуально насиловать людей- нарушителей «мовного» ЗУ ?

давайте почнемо з іншого - людину вбили. це вимагає осуду? а то за нос треба саджати, а за вбивство що?

про Стерненка був приклад, що якщо на тебе нападають, то треба захищатися всіма можливими засобами - бо можуть вбити.

починаємо з хронолігії - тренеру ніхто не давав права хамити військовослужбовцю. про ніс - якщо розбив його Ганул, то тренер мав написати заяву. він це зробив? здається ні - бо розбитий ніс, це легкі ушкодження - штраф здається. Ганул би гадаю штраф би сплатив - якщо був факт розбиття, а не тренер сам впав. з приводу ситуації в лісі - а Ганул тут до чого, він це заперечує. з поведінки тренера зрозуміло, що то така мразота, що знайде собі проблеми на рівному місці...

й гадаю більшість обурив не розбитий ніс, а те що тренер поїхав до ТЦК - так розбитий ніс від цього не звільняє - там цілий ВЛК є 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8318
З нами з: 29.09.19
Подякував: 731 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:22

  Господар Вельзевула написав:
  serg1974 написав:Давайте еще раз — факт уголовного преследования Стерненко ( инициированное то ли Татаровым , то ли Аваковым) дает безусловное право некому «активисту» разбивать носы или даже сексуально насиловать людей- нарушителей «мовного» ЗУ ?

Тут уточнение. Тренер пожелал смерти военным. За это Ганул его избил ( понимаю, но не одобряю-есть закон, в законе избиения нет вообще как наказания.)
А потом было видео,где этот тренер был привязанный к дереву и говорил на камеру следующие слова: " меня в**бали в жопу и я буду служить в ЗСУ".
На основании этого у меня нет фактов утверждать что именно Ганул совершил с ним половой акт. Возможно,это был кто-то другой, или тренер просто оговорил себя под пытками.
Но факты избиений,похищений и требований взяток у мужчин-достаточные.
Потому предлагаю не обсуждать возможное гомосексуальное насилие со стороны Ганула за недостаточностью улик, достаточно избиений и рекета.

недостатньо, бо факти де - в твоїх мріях?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8318
З нами з: 29.09.19
Подякував: 731 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:22

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав: приходячи до влади на популістьких совкових гаслах через деякий час починав розуміти, що без армовіра українській державі не бути

Що Ви маєте на увазі під популістськими гаслами?
Що народ голосував за тих хто обіцяв те що народ хотів отримати,
але обранець потім забивав на свої обіцянки?
Смисл тоді проводити вибори якщо обранці не виконують обіцяне?

Не знаю, что flyman считает "совковими гаслами", я таких не помню.
Но если, по его мнению, народ регулярно голосует за "популістькі совкові гасла", то, может, они не так уж и плохи?
Или опять "народ плохой"? Не соответствует высоким ожиданиям диванного патриота, мечтающего о выезде в Польшу и филиппинке?

один народ голосував за Гітлера, інший за Путіна, "мільони мух не можуть помилятися"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38811
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Можно уточнить - Советская армия не сражалась с фашизмом?


ссср сражався с конкурентом (Гітлером), якій стратегічно припустився
помилок, коли у травні 1940р вирішив напасти на Францію(у нього до французів було відношення,як до мишлингів(полужиди), після того як Британія об"явила Німеччині війну, мир з британцями був неможливий, хоч Канаріс і намагався наладити контакти ще в 1940р


1)якби Червона Армія планувала сражатись с фашизмом, то 1вересня 1939р вона прийшла на допомогу Польші (а не вдарила с тила 15 вересня)

2) якби СССР був миролюбивою країною то не почав би війну проти Фінляндії без причини

3) за 4 місяці до окупації Німеччини Сталін (ссср) в Ялті 1945 торгувався за кожний клаптик теріторії в Европі (на прикладі Австрії дуже добро видно), ТОБТО БАНАЛЬНА КОЛОНІАЛЬНА ВІЙНА
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 16 бер, 2025 18:40, всього редагувалось 1 раз.
prodigy
 
Повідомлень: 12040
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3285 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:25

  ЛАД написав:"захищаючись зарізав нападника", пробігши за ним 2 квартала.
А тепер піти до війська не може, тому що проблеми з зором.


Одного убил,одного ранил. Это уровень человека,владеющего ножевым боем. В сети есть примеры, когда нуба,не умеющего владеть ножом,но доставшего его-очень знатно озвиздюливали. Тем более Стерненко-хлюпик. Типичный пример,что внешность бывает обманчива.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 768
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:27

  ЛАД написав:
  serg1974 написав:
  Shaman написав:.........
але коли напали на Стерненко й він захищаючись зарізав нападника, чомусь багато хто почав звинувачувати Стерненка, а не нападника...

Давайте еще раз — факт уголовного преследования Стерненко ( инициированное то ли Татаровым , то ли Аваковым) дает безусловное право некому «активисту» разбивать носы или даже сексуально насиловать людей- нарушителей «мовного» ЗУ ?

"захищаючись зарізав нападника", пробігши за ним 2 квартала.
А тепер піти до війська не може, тому що проблеми з зором.

це намагались інкримінувати. але факт нападу є, а факт того що біг за нападником - недоведене припущення слідчих. чи ЛАД особисто бачив? 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8318
З нами з: 29.09.19
Подякував: 731 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:36

  Shaman написав:це намагались інкримінувати. але факт нападу є, а факт того що біг за нападником - недоведене припущення слідчих. чи ЛАД особисто бачив? 8)

Фаріон кого з ножем 2 км доганяла?
Вата вона вибірково бачить.
В них "рускаязичних прітєсняють" то бачать (тільки не можуть пояснити в чому їх притісняють), а що вбивають українців "гдє ваші даказатєльства!"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 16 бер, 2025 18:38, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38811
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1596 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:"захищаючись зарізав нападника", пробігши за ним 2 квартала.


все залежить від того скільки нападників, якщо то були два наркомана(один збіжав, а іншого Сергій наздогнав), а якби тих було 3-4, то треба було бігти самому і не один-два квартали)
у 1984му повертався з другом з ДНД після 23ї, трамваї вже не ходили, йти довелось з Молдованки (Староконний ринок) до центра міста, десь метрів 200 від того міста де загинув Ганув на нас скоїли напад два утирка років під 30-33 (по мордам видно, що с зони откинулись), которий час? і ножом махать, швидкі ноги нас врятували
prodigy
 
Повідомлень: 12040
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3285 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 18:42

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:"захищаючись зарізав нападника", пробігши за ним 2 квартала.
А тепер піти до війська не може, тому що проблеми з зором.


Одного убил,одного ранил. Это уровень человека,владеющего ножевым боем. В сети есть примеры, когда нуба,не умеющего владеть ножом,но доставшего его-очень знатно озвиздюливали. Тем более Стерненко-хлюпик. Типичный пример,что внешность бывает обманчива.


той що загинув був наркоман з Чорноморська,про іншого не знаю(може теж)
prodigy
 
Повідомлень: 12040
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3285 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 13252132531325413255>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89491
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 264142
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 912467
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8039)
16.03.2025 18:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.