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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 бер, 2025 18:42
flyman написав: ЛАД написав: Banderlog написав:
------------------------------flyman
приходячи до влади на популістьких совкових гаслах через деякий час починав розуміти, що без армовіра українській державі не бути
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Що Ви маєте на увазі під популістськими гаслами?
Що народ голосував за тих хто обіцяв те що народ хотів отримати,
але обранець потім забивав на свої обіцянки?
Смисл тоді проводити вибори якщо обранці не виконують обіцяне?
Не знаю, что flyman
считает "совковими гаслами", я таких не помню.
Но если, по его мнению, народ регулярно голосует за "популістькі совкові гасла", то, может, они не так уж и плохи?
Или опять "народ плохой"? Не соответствует высоким ожиданиям диванного патриота, мечтающего о выезде в Польшу и филиппинке?
один народ голосував за Гітлера, інший за Путіна, "мільони мух не можуть помилятися"
Вы уже тоже "забыли" историю?
Народ за Гитлера не голосовал. Точнее, голосовал, но парламентского большинства на выборах
он ни разу не получил. На последних выборах 6 ноября 1932 г. НСДАП получила 33,09 % ( на 4,18 % меньше, чем 31 июля). При этом социал-демократы получили 20,43 %, а коммунисты - 16,86 %. Больше выборов до поражения Германии в 1945 не было. Канцлером он стал благодаря фон Папену и Гинденбургу.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 18:43
Shaman написав: Господар Вельзевула написав: serg1974 написав:
Давайте еще раз — факт уголовного преследования Стерненко ( инициированное то ли Татаровым , то ли Аваковым) дает безусловное право некому «активисту» разбивать носы или даже сексуально насиловать людей- нарушителей «мовного» ЗУ ?
Тут уточнение. Тренер пожелал смерти военным. За это Ганул его избил ( понимаю, но не одобряю-есть закон, в законе избиения нет вообще как наказания.)
А потом было видео,где этот тренер был привязанный к дереву и говорил на камеру следующие слова: " меня в**бали в жопу и я буду служить в ЗСУ".
На основании этого у меня нет фактов утверждать что именно Ганул совершил с ним половой акт. Возможно,это был кто-то другой, или тренер просто оговорил себя под пытками.Но факты избиений,похищений и требований взяток у мужчин-достаточные.
Потому предлагаю не обсуждать возможное гомосексуальное насилие со стороны Ганула за недостаточностью улик, достаточно избиений и рекета.
недостатньо, бо факти де - в твоїх мріях?..
Ну так и на видео был человек похожий на тренера. Никто ж не подтвердил достоверно что сам тренер. Нужно опровергать все с самого начала. Активист вообще не встречался с тренером. Ни одним судом факт встречи не доведен.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 18:45
flyman написав: Shaman написав:
це намагались інкримінувати. але факт нападу є, а факт того що біг за нападником - недоведене припущення слідчих. чи ЛАД
особисто бачив?
Фаріон кого з ножем 2 км доганяла?
Вата вона вибірково бачить.
В них "рускаязичних прітєсняють" то бачать (тільки не можуть пояснити в чому їх притісняють), а що вбивають українців "гдє ваші даказатєльства!"
Это здесь при чем? Фарион (старая комсомолка,кстати) интересна лишь фрикам, а вот Стерненко и Ганул- вполне себе опасные персонажи.
В целом тема исчерпала себя. Каждый получил или получит то,чего заслуживает, с орудие провидения пусть менты разбираются.
Не портите карму,громадяни. Не пугает вас суд человеческий- найдет вас суд божий.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 18:45
prodigy написав: ЛАД написав:
Можно уточнить - Советская армия не сражалась с фашизмом?
ссср сражався с конкурентом (Гітлером), якій стратегічно припустився
помилок, коли у травні 1940р вирішив напасти на Францію(у нього до французів було відношення,як до мишлингів(полужиди), після того як Британія об"явила Німеччині війну, мир з британцями був неможливий, хоч Канаріс і намагався наладити контакти ще в 1940р
1)якби Червона Армія планувала сражатись с фашизмом, то 1вересня 1939р вона прийшла на допомогу Польші (а не вдарила с тила 15 вересня)
2) якби СССР був миролюбивою країною то не почав би війну проти Фінляндії без причини
3) за 4 місяці до окупації Німеччини Сталін (ссср) в Ялті 1945 торгувався за кожний клаптик теріторії в Европі (на прикладі Австрії дуже добро видно), ТОБТО БАНАЛЬНА КОЛОНІАЛЬНА ВІЙНА
Много лишних слов на один вопрос - Советская армия не сражалась с фашизмом?
С историей у вас тоже неважно.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 18:49
ЛАД написав:
Много лишних слов на один вопрос - Советская армия не сражалась с фашизмом?
С историей у вас тоже неважно.
Вам же ответили, никакого фашизма не было, геополитические разборки. Жабогадюкинг,как сейчас говорят.
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Додано: Нед 16 бер, 2025 18:52
Господар Вельзевула написав: flyman написав: Shaman написав:
це намагались інкримінувати. але факт нападу є, а факт того що біг за нападником - недоведене припущення слідчих. чи ЛАД
особисто бачив?
Фаріон кого з ножем 2 км доганяла?
Вата вона вибірково бачить.
В них "рускаязичних прітєсняють" то бачать (тільки не можуть пояснити в чому їх притісняють), а що вбивають українців "гдє ваші даказатєльства!"
Это здесь при чем? Фарион (старая комсомолка,кстати) интересна лишь фрикам, а вот Стерненко и Ганул- вполне себе опасные персонажи.
В целом тема исчерпала себя. Каждый получил или получит то,чего заслуживает, с орудие провидения пусть менты разбираются.
Не портите карму,громадяни. Не пугает вас суд человеческий- найдет вас суд божий.
Ще раз, для тих хто переживає за "сохранєніє руского язьіка и культурьі" є Росія.
А для збереження української мови та культури є лише Україна. Іншого державного утворення не існує. Якщо хтось думає, що в найближчому майбутньому можна зберегти мову і культуру в Україні, маючи під боком агресивну російську державу, то РБ в приклад. Чи є інший варіант, майбутнє покаже.
Особиста карма, це інше.
Чи повинна жертва оборонятися? Кожен вирішує це питання сам за себе в конкретних обставинах.
Влада України якщо хоче зберегти не тільки себе а й "кормову базу" і не перетворитися в копію РФ теж намагається це зробити, хоча на мою думку погано, можна було і краще (як каже детройд влада робить мінімум міноре для суспільного блага, щоб день простояти та ніч пролежати)
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Додано: Нед 16 бер, 2025 19:15
flyman написав:
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Ще раз, для тих хто переживає за "сохранєніє руского язьіка и культурьі" є Росія.
А для збереження української мови та культури є лише Україна. Іншого державного утворення не існує. Якщо хтось думає, що в найближчому майбутньому можна зберегти мову і культуру в Україні, маючи під боком агресивну російську державу, то РБ в приклад. Чи є інший варіант, майбутнє покаже.
Особиста карма, це інше.
Чи повинна жертва оборонятися? Кожен вирішує це питання сам за себе в конкретних обставинах.
Влада України якщо хоче зберегти не тільки себе а й "кормову базу" і не перетворитися в копію РФ теж намагається це зробити, хоча на мою думку погано, можна було і краще (як каже детройд влада робить мінімум міноре для суспільного блага, щоб день простояти та ніч пролежати)
Никто не переживает за "сохранєніє руского язьіка и культурьі".
Мы были 300 лет не просто "під боком", а в составе Росс. империи, а потом СССР и не потеряли ни українську мову, ни культуру.
Воевать ради того, чтобы "влада України зберегла не тільки себе а й "кормову базу" несколько смешно, за это никто воевать не стал бы.
"Чи повинна жертва оборонятися? Кожен вирішує це питання сам за себе в конкретних обставинах" - вы лично вирішили? И как, успешно обороняетесь из подвала? Много врагов уничтожили?
И да, "минор" это из другой оперы. Правильно - minimum minimorum. Вы действительно программист?
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Додано: Нед 16 бер, 2025 19:18
ЛАД написав:
Преодолели ли люди пиковую мощность мозга?. К сожалению, FT разрешает чтение только по подписке.
Пожалуй, последняя фраза делает совершенно предсказуемыми все исследования по этому поводу.
Система требует, чтобы мы заранее поверили тем, кого будем читать. И заранее сделали выбор. Откуда взяться критичности мышления, если выводы заранее оплачены.
Нам скармливают информационные помои точно также, как в гастрономах скармливают пищевые.
Дело не в пиковой мощности мозга, а в совершенно гипертрофированном авторском праве, которое ограничивает доступ к информации и существенно снижает ее качество.
Если бы во времена Моцарта его произведения были защищены сегодняшними методами, мы сегодня не помнили бы о Моцарте.
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