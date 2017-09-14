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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 81
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
26
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:03

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Дело не в пиковой мощности мозга, а в совершенно гипертрофированном авторском праве, которое ограничивает доступ к информации и существенно снижает ее качество.
откуда такие выводы? например психология, делает некто или группа лиц исследование, если они не опубликуют их в авторитетном журнале (как правило американском - двигатель психологии сша, 70-80% от всего материала) никто их методику и результаты не признает, потенциально это значит что никто этим людям серьёзный проект не доверит. Им даже в голову бы не пришло что то защитить авторским правом, это сразу выход из науки в белетристику. Абсолютно всё открыто и все серьёзные исследования доступны. Для знающих английский). Потому что психолог продаёт не исследование, а себя, точнее свои умения их делать. Продать готовое исследование или методику невозможно.

1. база дослідження - людина золотого мільярда, якій ходити на роботу 9-5, із задовленими і захищенеми базовими потребами
От могли би дослідіти папусів і зробити висновок, що в папуасів прогрес і скоро переженуть золотий мільяр

2. Уорвел: елої/морлоки, мабуть його дослідження точніше

3. Ідеократія: це не фільм-комедія, а науково-пополярний не для середніх умів
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:07

  ЛАД написав:Wirująświatła, может, вам буде интересно. А, может, и не только вам.
Интересная заметка - З кожним роком інтелект людства знижується: FT вказало на низку проблем.
за статью спасибо, поищу исследования когортных групп, чтобы понимать системное явление или нет.

Со своей стороны могу объяснить причины, к которым пришёл лично я. Технологии разделяют труд и например чтобы фотографировать/снимать видео достаточно ребенку купить смартфон. В моё время фото это было сложное увлечение, оптика стоила денег (немецкая практика тянула на 1000руб а про никон/кэнон/минольту я только слышал), проявители, реактивы, руки должны были расти из правильного места. Просто нажать кнопку не получалось. Требовалось много других навыков особенно в цветной фотографии и кино со звуком. В остальном точно так же, мало было купить авто, его нужно было уметь ремонтировать. Особенно в сёлах где сто никогда не было. То есть везде нужен был интеллект и коммуникационные навыки (кто то вас этому должен был научить). Сейчас на всё отдельные специалисты, люди даже пиццу дома не пекут - заказывают с доставкой. Коммуникационные навыки тоже у современных детей/подростков слабые. Мы могли саморганизовывпться, и никто чрезмеру не выставлял своё "я " в противовес коллективу. Если все решили идём в кино, или играть в футбол, как правило никто не возражал, хачу/нихачу. Договариваться было очень легко. Скоро навыкам общения и умению договариваться нужно будет учить наравне с физикой и математикой. Я видел фильмы где в американских школах этому учат, выводят детей во двор и говорят кто кому должен кинуть мяч, учат смотреть в глаза, проигрывать элементарные ситуации типа угостить друга яблоком.

Как известно чем человек/животное не пользуется, тот орган илинавык пропадает. Я почти разучился писать шариковой ручкой, потому что годами фио и подпись. Испытал инволюцию лично на себе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 бер, 2025 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:14

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Дело не в пиковой мощности мозга, а в совершенно гипертрофированном авторском праве, которое ограничивает доступ к информации и существенно снижает ее качество.
откуда такие выводы? например психология, делает некто или группа лиц исследование, если они не опубликуют их в авторитетном журнале (как правило американском - двигатель психологии сша, 70-80% от всего материала) никто их методику и результаты не признает, потенциально это значит что никто этим людям серьёзный проект не доверит. Им даже в голову бы не пришло что то защитить авторским правом, это сразу выход из науки в белетристику. Абсолютно всё открыто и все серьёзные исследования доступны. Для знающих английский). Потому что психолог продаёт не исследование, а себя, точнее свои умения их делать. Продать готовое исследование или методику невозможно.

Доступ до публікацій в науковометричних журналах здебільшого платний і по нашим міркам зовсім не дешевий.
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:20

  flyman написав:Уорвел: елої/морлоки, мабуть його дослідження точніше


Пардон, Уэллс или Оруелл? По москальски-то как фамилия будет того,кого вы упоминаете?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:22

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Wirująświatła, может, вам буде интересно. А, может, и не только вам.
Интересная заметка - З кожним роком інтелект людства знижується: FT вказало на низку проблем.
за статью спасибо, поищу исследования когортных групп, чтобы понимать системное явление или нет.

Со своей стороны могу объяснить причины, к которым пришёл лично я. Технологии разделяют труд и например чтобы фотографировать/снимать видео достаточно ребенку купить смартфон. В моё время фото это было сложное увлечение, оптика стоила денег (немецкая практика тянула на 1000руб а про никон/кэнон/минольту я только слышал), проявители, реактивы, руки должны были расти из правильного места. Просто нажать кнопку не получалось. Требовалось много других навыков особенно в цветной фотографии и кино со звуком. В остальном точно так же, мало было купить авто, его нужно было уметь ремонтировать. Особенно в сёлах где сто никогда не было. То есть везде нужен был интеллект и коммуникационные навыки (кто то вас этому должен был научить). Сейчас на всё отдельные специалисты, люди даже пиццу дома не пекут - заказывают с доставкой. Коммуникационные навыки тоже у современных детей/подростков слабые. Мы могли саморганизовывпться, и никто чрезмеру не выставлял своё "я " в противовес коллективу. Если все решили идём в кино, или играть в футбол, как правило никто не возражал, хачу/нихачу. Договариваться было очень легко. Скоро навыкам общения и умению договариваться нужно будет учить наравне с физикой и математикой. Я видел фильмы где в американских школах этому учат, выводят детей во двор и говорят кто кому должен кинуть мяч, учат смотреть в глаза, проигрывать элементарные ситуации типа угостить друга яблоком.

Как известно чем человек/животное не пользуется, тот орган илинавык пропадает. Я почти разучился писать шариковой ручкой, потому что годами фио и подпись. Испытал инволюцию лично на себе.

тут підоспів Любарський із сабжем (Маск єслі шо також)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 16 бер, 2025 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Мабуть це до перемир"я ...

Пенсіонери з Брайтон-Біч та місцеві корисні хом"ячки точно знають, що це Зеленський "не хоче миру"

Проте обстрілює чомусь Путін, який "хоче миру"

PS. Мразоті корисних хом"ячків нічого не довести. Вони тупі
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:28

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:Уорвел: елої/морлоки, мабуть його дослідження точніше


Пардон, Уэллс или Оруелл? По москальски-то как фамилия будет того,кого вы упоминаете?

сорі, Уелс Герберт
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:29

flyman нещодавно натрапив на відео, де Ілон Маск стверджує, що ШІ замінить реальних актерів в Голівуді вже скоро

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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:33

  Schmit написав:
  Shaman написав:з приводу цих дебатів - Портніков має певну вагу, як журналіст, публіцист. незрозуміло хто каже - хочу дебатувати з тобою, до того ж висуває купу вимог. я б теж послав. а той тепер бігає й волає - зі мною сам Портніков не став дебатувати гарний хід.

Публічно запросив опонента у Харків на дебати, білети бізнес класу, елітний цвинтар... А коли опонент неочікувано приїхав - просто злився з аргументами "та хто такий цей Любарський, та він ніхто".
Ну дуже гарний хід.
  Shaman написав:до того ж яка була тема дебатів - хто більше допоміг Україні - Трамп чи Байден? відповідь про "допомогу" від Трампа за останній місяць всі українці побачили ;)

Ні, тема була - "Байден врятував Україну". Ні слова про Трампа.
І щоб зрозуміти, як Байден врятував Україну, достатньо поглянути, скільки літаків F16 США поставили Україні.

ви знову не відповіли на моє питання - яка позиція у Любарського? вчепилися в ці дебати ;)

по дебатах - залупатися почав саме Любарський. коли послухаєте його відео, де він намагається накинути на Портнікова - це повна маячня. до речі, саме тут Любарський назвав Портнікова ліваком. Портніков - ліберал, що зажди була антонімом до лівака. але він ліберал, який виступає за свободу слова, але в економіці треба жити за правилами. а Любарськкий тоді топи за Трампа (не знаю як зараз) - в економіці хто сильний, той й правий - а в політиці - всі мають облизувати свого вождя :D

Портніков звісно відповів, я теж відповідаю, коли хтось на мене намагається накинути. а той вчепився - о, ви погодились зі мною дебатувати, ось мої умови - й викатує. й зовсім випадково тут треться цей політтехнолог - але ніякої розкрутки :D мені тиакож зацікавило, з якого переляку в Америці цікавляться, кому симпатизує Портніков в Україні? Байдену чи Трампу? й ще спочатку Портніков МАЄ перерахувати кошти, а вже потім Любарський приїде

Любарський накинув лайна на Портнікова, а потім хотів дебатів. той звісно цю шоблу послав, й я б так зробив 8)

ось декілька версій
Як прославитися, покликавши Віталія Портникова на дебати. Покроковий рецепт
тут розкладається, як отримати свою популярність за чужий рахунок

тут версія Гайдая
Дебати, які не відбулися. Що відомо про конфлікт журналіста Портникова та блогера Любарського

робить висновки. а взагалі, багато уваги цьому Любарському. як аналітик, він нічого не вартий.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Розмір мозку людського виду вже зменшився на 10% за останні 10 тис. років і ця тенденція продовжується. Це пов'язано з переходом до суспільного життя, цивілізації. До цього виживання людей, а головне їх потомства, у високо конкурентних умовах небезпечного існування, дуже залежало від кмітливості особин, вони повинні були бути майстрами у всьому, у виживанні. Існував природний відбір по величині, а отже і потенціалу мозку. Цивілізоване існування привело до спеціалізації і інших аспектів, що дозволяє жити і розмножуватись майже усім особинам, не приводячи до загибелі потомства з негативними мутаціями (ймовірність набагато вище чим корисних), у тому числі до зменшення розміру мозку. З певної точки зору все життя на Землі - це хімічна реакція реплікації молекул рибо-нуклеїнових кислот.
olmyb
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