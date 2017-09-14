Сибарит написав:Дело не в пиковой мощности мозга, а в совершенно гипертрофированном авторском праве, которое ограничивает доступ к информации и существенно снижает ее качество.
откуда такие выводы? например психология, делает некто или группа лиц исследование, если они не опубликуют их в авторитетном журнале (как правило американском - двигатель психологии сша, 70-80% от всего материала) никто их методику и результаты не признает, потенциально это значит что никто этим людям серьёзный проект не доверит. Им даже в голову бы не пришло что то защитить авторским правом, это сразу выход из науки в белетристику. Абсолютно всё открыто и все серьёзные исследования доступны. Для знающих английский). Потому что психолог продаёт не исследование, а себя, точнее свои умения их делать. Продать готовое исследование или методику невозможно.
1. база дослідження - людина золотого мільярда, якій ходити на роботу 9-5, із задовленими і захищенеми базовими потребами От могли би дослідіти папусів і зробити висновок, що в папуасів прогрес і скоро переженуть золотий мільяр
2. Уорвел: елої/морлоки, мабуть його дослідження точніше
3. Ідеократія: це не фільм-комедія, а науково-пополярний не для середніх умів
ЛАД написав:Wirująświatła, может, вам буде интересно. А, может, и не только вам. Интересная заметка - З кожним роком інтелект людства знижується: FT вказало на низку проблем.
за статью спасибо, поищу исследования когортных групп, чтобы понимать системное явление или нет.
Со своей стороны могу объяснить причины, к которым пришёл лично я. Технологии разделяют труд и например чтобы фотографировать/снимать видео достаточно ребенку купить смартфон. В моё время фото это было сложное увлечение, оптика стоила денег (немецкая практика тянула на 1000руб а про никон/кэнон/минольту я только слышал), проявители, реактивы, руки должны были расти из правильного места. Просто нажать кнопку не получалось. Требовалось много других навыков особенно в цветной фотографии и кино со звуком. В остальном точно так же, мало было купить авто, его нужно было уметь ремонтировать. Особенно в сёлах где сто никогда не было. То есть везде нужен был интеллект и коммуникационные навыки (кто то вас этому должен был научить). Сейчас на всё отдельные специалисты, люди даже пиццу дома не пекут - заказывают с доставкой. Коммуникационные навыки тоже у современных детей/подростков слабые. Мы могли саморганизовывпться, и никто чрезмеру не выставлял своё "я " в противовес коллективу. Если все решили идём в кино, или играть в футбол, как правило никто не возражал, хачу/нихачу. Договариваться было очень легко. Скоро навыкам общения и умению договариваться нужно будет учить наравне с физикой и математикой. Я видел фильмы где в американских школах этому учат, выводят детей во двор и говорят кто кому должен кинуть мяч, учат смотреть в глаза, проигрывать элементарные ситуации типа угостить друга яблоком.
Как известно чем человек/животное не пользуется, тот орган илинавык пропадает. Я почти разучился писать шариковой ручкой, потому что годами фио и подпись. Испытал инволюцию лично на себе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 бер, 2025 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:Дело не в пиковой мощности мозга, а в совершенно гипертрофированном авторском праве, которое ограничивает доступ к информации и существенно снижает ее качество.
откуда такие выводы? например психология, делает некто или группа лиц исследование, если они не опубликуют их в авторитетном журнале (как правило американском - двигатель психологии сша, 70-80% от всего материала) никто их методику и результаты не признает, потенциально это значит что никто этим людям серьёзный проект не доверит. Им даже в голову бы не пришло что то защитить авторским правом, это сразу выход из науки в белетристику. Абсолютно всё открыто и все серьёзные исследования доступны. Для знающих английский). Потому что психолог продаёт не исследование, а себя, точнее свои умения их делать. Продать готовое исследование или методику невозможно.
Доступ до публікацій в науковометричних журналах здебільшого платний і по нашим міркам зовсім не дешевий.
ЛАД написав:Wirująświatła, может, вам буде интересно. А, может, и не только вам. Интересная заметка - З кожним роком інтелект людства знижується: FT вказало на низку проблем.
за статью спасибо, поищу исследования когортных групп, чтобы понимать системное явление или нет.
Со своей стороны могу объяснить причины, к которым пришёл лично я. Технологии разделяют труд и например чтобы фотографировать/снимать видео достаточно ребенку купить смартфон. В моё время фото это было сложное увлечение, оптика стоила денег (немецкая практика тянула на 1000руб а про никон/кэнон/минольту я только слышал), проявители, реактивы, руки должны были расти из правильного места. Просто нажать кнопку не получалось. Требовалось много других навыков особенно в цветной фотографии и кино со звуком. В остальном точно так же, мало было купить авто, его нужно было уметь ремонтировать. Особенно в сёлах где сто никогда не было. То есть везде нужен был интеллект и коммуникационные навыки (кто то вас этому должен был научить). Сейчас на всё отдельные специалисты, люди даже пиццу дома не пекут - заказывают с доставкой. Коммуникационные навыки тоже у современных детей/подростков слабые. Мы могли саморганизовывпться, и никто чрезмеру не выставлял своё "я " в противовес коллективу. Если все решили идём в кино, или играть в футбол, как правило никто не возражал, хачу/нихачу. Договариваться было очень легко. Скоро навыкам общения и умению договариваться нужно будет учить наравне с физикой и математикой. Я видел фильмы где в американских школах этому учат, выводят детей во двор и говорят кто кому должен кинуть мяч, учат смотреть в глаза, проигрывать элементарные ситуации типа угостить друга яблоком.
Как известно чем человек/животное не пользуется, тот орган илинавык пропадает. Я почти разучился писать шариковой ручкой, потому что годами фио и подпись. Испытал инволюцию лично на себе.
тут підоспів Любарський із сабжем (Маск єслі шо також)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 16 бер, 2025 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:з приводу цих дебатів - Портніков має певну вагу, як журналіст, публіцист. незрозуміло хто каже - хочу дебатувати з тобою, до того ж висуває купу вимог. я б теж послав. а той тепер бігає й волає - зі мною сам Портніков не став дебатувати гарний хід.
Публічно запросив опонента у Харків на дебати, білети бізнес класу, елітний цвинтар... А коли опонент неочікувано приїхав - просто злився з аргументами "та хто такий цей Любарський, та він ніхто". Ну дуже гарний хід.
Shaman написав:до того ж яка була тема дебатів - хто більше допоміг Україні - Трамп чи Байден? відповідь про "допомогу" від Трампа за останній місяць всі українці побачили
Ні, тема була - "Байден врятував Україну". Ні слова про Трампа. І щоб зрозуміти, як Байден врятував Україну, достатньо поглянути, скільки літаків F16 США поставили Україні.
ви знову не відповіли на моє питання - яка позиція у Любарського? вчепилися в ці дебати
по дебатах - залупатися почав саме Любарський. коли послухаєте його відео, де він намагається накинути на Портнікова - це повна маячня. до речі, саме тут Любарський назвав Портнікова ліваком. Портніков - ліберал, що зажди була антонімом до лівака. але він ліберал, який виступає за свободу слова, але в економіці треба жити за правилами. а Любарськкий тоді топи за Трампа (не знаю як зараз) - в економіці хто сильний, той й правий - а в політиці - всі мають облизувати свого вождя
Портніков звісно відповів, я теж відповідаю, коли хтось на мене намагається накинути. а той вчепився - о, ви погодились зі мною дебатувати, ось мої умови - й викатує. й зовсім випадково тут треться цей політтехнолог - але ніякої розкрутки мені тиакож зацікавило, з якого переляку в Америці цікавляться, кому симпатизує Портніков в Україні? Байдену чи Трампу? й ще спочатку Портніков МАЄ перерахувати кошти, а вже потім Любарський приїде
Любарський накинув лайна на Портнікова, а потім хотів дебатів. той звісно цю шоблу послав, й я б так зробив
Розмір мозку людського виду вже зменшився на 10% за останні 10 тис. років і ця тенденція продовжується. Це пов'язано з переходом до суспільного життя, цивілізації. До цього виживання людей, а головне їх потомства, у високо конкурентних умовах небезпечного існування, дуже залежало від кмітливості особин, вони повинні були бути майстрами у всьому, у виживанні. Існував природний відбір по величині, а отже і потенціалу мозку. Цивілізоване існування привело до спеціалізації і інших аспектів, що дозволяє жити і розмножуватись майже усім особинам, не приводячи до загибелі потомства з негативними мутаціями (ймовірність набагато вище чим корисних), у тому числі до зменшення розміру мозку. З певної точки зору все життя на Землі - це хімічна реакція реплікації молекул рибо-нуклеїнових кислот.