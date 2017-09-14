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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 81
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
26
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:43

  olmyb написав:Розмір мозку людського виду вже зменшився на 10% за останні 10 тис. років і ця тенденція продовжується. Це пов'язано з переходом до суспільного життя, цивілізації. До цього виживання людей, а головне їх потомства, у високо конкурентних умовах небезпечного існування, дуже залежало від кмітливості особин, вони повинні були бути майстрами у всьому, у виживанні. Існував природний відбір по величині, а отже і потенціалу мозку. Цивілізоване існування привело до спеціалізації і інших аспектів, що дозволяє жити і розмножуватись майже усім особинам, не приводячи до загибелі потомства з негативними мутаціями (ймовірність набагато вище чим корисних), у тому числі до зменшення розміру мозку. З певної точки зору все життя на Землі - це хімічна реакція реплікації молекул рибо-нуклеїнових кислот.


тільки мої припущення :mrgreen:
на нулі , перед тим як вийти з бліндажу, військовий аналізує сітуацію , і робить якісь дії відповідно, розвідник виходячі в тил, теж вмикає свій мозок (зір, слух, нюх працюють на максимумі)-це тех боротьба за існування, у відпусці -мозок майже відключається, релакс
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:48

  ЛАД написав:
  flyman написав:............
Ще раз, для тих хто переживає за "сохранєніє руского язьіка и культурьі" є Росія.
А для збереження української мови та культури є лише Україна. Іншого державного утворення не існує. Якщо хтось думає, що в найближчому майбутньому можна зберегти мову і культуру в Україні, маючи під боком агресивну російську державу, то РБ в приклад. Чи є інший варіант, майбутнє покаже.
Особиста карма, це інше.
Чи повинна жертва оборонятися? Кожен вирішує це питання сам за себе в конкретних обставинах.
Влада України якщо хоче зберегти не тільки себе а й "кормову базу" і не перетворитися в копію РФ теж намагається це зробити, хоча на мою думку погано, можна було і краще (як каже детройд влада робить мінімум міноре для суспільного блага, щоб день простояти та ніч пролежати)

Никто не переживает за "сохранєніє руского язьіка и культурьі".
Мы были 300 лет не просто "під боком", а в составе Росс. империи, а потом СССР и не потеряли ни українську мову, ни культуру.
Воевать ради того, чтобы "влада України зберегла не тільки себе а й "кормову базу" несколько смешно, за это никто воевать не стал бы.
"Чи повинна жертва оборонятися? Кожен вирішує це питання сам за себе в конкретних обставинах" - вы лично вирішили? И как, успешно обороняетесь из подвала? Много врагов уничтожили?

И да, "минор" это из другой оперы. Правильно - minimum minimorum. Вы действительно программист?

а хто це ми? дехто не був в складі Раші 300 років.

й особисто ЛАД втратив. де ЛАД, а де українська мова та культура?

а ті люди, через яких не втратили, дуже дорого платили за це право не втратити. що, перерахувати всі заборони царської та радянської влади на використання української мови - там довгий список. скільки людей загинуло в таборах, а хтось випадково самогубство скоїв. окремо стоїть Голодомор, під час якого чомусь переважно загинули носії саме української мови.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:50

flyman любарский конечно специалист. не хочу разводить оффтоп вот очень толковая книга написанная простым понятным языком чётко по полочкам

https://surl.li/eqiwka

про аутизм с 5й по 36ю страницы. любарскому не говори. а то начнет ради просмотров весь учебник читать вслух
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:52

  prodigy написав:flyman нещодавно натрапив на відео, де Ілон Маск стверджує, що ШІ замінить реальних актерів в Голівуді вже скоро


колись в дитинстві читав фантастичну розповідь, коротко суть така, що навчили роботів грати в пін-понг, грали фантастично, але коли 1 на 1 з таким же роботом, то гра перетворилася що ганяли кульку по тому самому оптимальному маршруту
(наразі кажуть, що якщо ШІ "годувати даними" згенерованим ШІ, то ШІ "тупішає").
Буде якийсь черговий прогрес в технологіях, як з масовим впровадженням електроенергії, транзисторів, інтернету, але того що ШІ замінить скрізь людей, чи буде "повстання машин", чи який "Термінатор" це як з Київом за 2-3 дні (дані не тільки Шойгу а британських/американських учоних/розвідників).
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 20:56

  olmyb написав:Розмір мозку людського виду вже зменшився на 10% за останні 10 тис. років і ця тенденція продовжується. Це пов'язано з переходом до суспільного життя, цивілізації. До цього виживання людей, а головне їх потомства, у високо конкурентних умовах небезпечного існування, дуже залежало від кмітливості особин, вони повинні були бути майстрами у всьому, у виживанні. Існував природний відбір по величині, а отже і потенціалу мозку. Цивілізоване існування привело до спеціалізації і інших аспектів, що дозволяє жити і розмножуватись майже усім особинам, не приводячи до загибелі потомства з негативними мутаціями (ймовірність набагато вище чим корисних), у тому числі до зменшення розміру мозку. З певної точки зору все життя на Землі - це хімічна реакція реплікації молекул рибо-нуклеїнових кислот.

В чому тоді зміст відвсічувати в теплік?
"Відсвічую, значить живу", перефразовуючи древнього філософа. Чи що?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 21:09

  flyman написав:В чому тоді зміст відвсічувати в теплік?
"Відсвічую, значить живу", перефразовуючи древнього філософа. Чи що?


Мужчины всю историю разделялись на торговцев,ремесленников и воинов. Для воинов это было смыслом жизни,надо полагать. Сейчас, правда,времена немного изменились, и часть воинов занимается отловом торговцев и ремесленников :mrgreen:
Господар Вельзевула
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