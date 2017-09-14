Додано: Нед 16 бер, 2025 21:40

Wirująświatła написав: Отступив в Курске, Украина стабилизировала ключевые участки линии фронта на востоке Украины, оттеснив Россию от захваченного города Покровск и контратаковав в восточном городе Торецк, который Россия была на грани захвата.



▪️Однако дальнейший путь чреват военными и политическими угрозами. Украина застряла в войне на истощение с противником, численность населения которого в четыре раза превышает ее собственную, а лидер крупнейшего сторонника США, переходит на сторону России



Очень плохо звучит для украинцев выделенное. росийская пропаганда уже вовсю проталкивает тезис, что предавший раз - предаст и второй раз. Следовательно Трамп официально лишен доверия в росии.Все таки надо ограничивать возраст кандидатов в президенты США. Естественные процессы старения и частичного отмирания памяти нельзя пока остановить, зато эти процессы способны развязать не только геноцид против украинского народа, но и третью мировую войну.Пытался найти зацепку, которая объяснит антиамериканское поведение Трампа. Нашел пару небольших уже.1. Трамп выполнял проект по строительству здания в Москве. Есть вероятность, что он был завербован ФСБ в то время. А лучшего агента, чем агент на посту президента страны или подобной должности представить сложно. Это удача фсб или подобной кремлевской конторы, которая занимается государственными переворотами в других странах. Участие Трампа в захвате Капитолия является сильным подтверждением этой версии. Ведь ФСБ всегда помогает важным агентам занять запланированное положение в государственной системе управления страны-противника. И это на 100% кремлевский почерк.Выглядит так. ФСБ помогает Трампу занять должность президента США, а Трамп отрабатывает сепаратизмом в единых рядах Сопротивления кремлевскому агрессору под видом заботы о неполученных доходах каждого американца при Байдене. Единство Сопротивления это то, чего не любит и боится кремль и что сильно мешает его военной победе в Украине.2. Трамп реализует свой привычный сценарий, который он большую часть жизни использует при заключении деловых сделок. Он считает его самым эффективным. По этому сценарию каждого участника будущей сделки нужно предварительно подавить рычагами давления, которые существуют или предположительно имеются у Трампа. Подавить, растоптать и заставить подписать документ, который поднесет секретарша Трампа.Приостановка поставок вооружений, помощи и самое важное - разведданных по курскому направлению привело к стратегической неудаче ВСУ на курском направлении, которое нужно было Украине для мирного урегулирования будущего вопроса обмена захваченными территориями. Это рычаг влияния Трампа против Украины.Опасаюсь, что подобных мощных рычагов влияния на путина у него не найдется. Он столкнется не с бизнесменом, а с дьяволом, для которого любой договор это ничего не стоящая бумажка, если там будет что-то про обязанности для путина.