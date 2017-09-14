Фехтуванням на ножах
достатньо вміти тримати ніж і знати, що шлях до серця чоловіка іде через живіт, знизу ввверх і чуть вправо
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Додано: Нед 16 бер, 2025 22:46
Додано: Нед 16 бер, 2025 22:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 16 бер, 2025 23:02
Я знаю случаи, когда у человека забирали нож и плясали на голове потом. Стерненко обладает навыками боевика,вдвойне опасного из-за внешности ботана.
Правильно,ножом нужно бить,резко и неожиданно, а не достать его и маструбировать. Но сам навык так делать говорит о навыках либо тренировки ножевого боя, либо просто приходилось резать уже.
Хотя мозгов у него хватило перейти в сборщики бабла, этот скорее всего уцелеет.
Додано: Пон 17 бер, 2025 00:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
От читаю за Ганула тут.
Є і така думка, ніби за останню добу не було, (копіюю зі збереженням орфографії):
"По Гавнулу. Персонаж скрысил волонтерские бабки на покупку пикапа L200 для одной из ВЧ. Представителя ВЧ который был связан с сбором бабок Гавнул избил и пытался на него бабки повесить. Этот представитель ВЧ Гавнула и грохнул."
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