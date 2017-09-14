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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13256132571325813259

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 81
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
26
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 22:46

  Господар Вельзевула написав:
Одного убил,одного ранил. Это уровень человека,владеющего ножевым боем.

Фехтуванням на ножах :lol:
достатньо вміти тримати ніж і знати, що шлях до серця чоловіка іде через живіт, знизу ввверх і чуть вправо :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 22:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/watch?v=vgJNOY47zrg
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 23:02

  Banderlog написав:Фехтуванням на ножах :lol:
достатньо вміти тримати ніж і знати, що шлях до серця чоловіка іде через живіт, знизу ввверх і чуть вправо :lol:


Я знаю случаи, когда у человека забирали нож и плясали на голове потом. Стерненко обладает навыками боевика,вдвойне опасного из-за внешности ботана.
Правильно,ножом нужно бить,резко и неожиданно, а не достать его и маструбировать. Но сам навык так делать говорит о навыках либо тренировки ножевого боя, либо просто приходилось резать уже.
Хотя мозгов у него хватило перейти в сборщики бабла, этот скорее всего уцелеет.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 00:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От читаю за Ганула тут.
Є і така думка, ніби за останню добу не було, (копіюю зі збереженням орфографії):
"По Гавнулу. Персонаж скрысил волонтерские бабки на покупку пикапа L200 для одной из ВЧ. Представителя ВЧ который был связан с сбором бабок Гавнул избил и пытался на него бабки повесить. Этот представитель ВЧ Гавнула и грохнул."
alibob
 
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