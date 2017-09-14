Додано: Пон 17 бер, 2025 02:58

Сибарит написав: ЛАД написав: Преодолели ли люди пиковую мощность мозга?. К сожалению, FT разрешает чтение только по подписке.

Преодолели ли люди пиковую мощность мозга?. К сожалению, FT разрешает чтение только по подписке.

Пожалуй, последняя фраза делает совершенно предсказуемыми все исследования по этому поводу.

Система требует, чтобы мы заранее поверили тем, кого будем читать. И заранее сделали выбор. Откуда взяться критичности мышления, если выводы заранее оплачены.

Нам скармливают информационные помои точно также, как в гастрономах скармливают пищевые.



Дело не в пиковой мощности мозга, а в совершенно гипертрофированном авторском праве, которое ограничивает доступ к информации и существенно снижает ее качество.



Если бы во времена Моцарта его произведения были защищены сегодняшними методами, мы сегодня не помнили бы о Моцарте. Пожалуй, последняя фраза делает совершенно предсказуемыми все исследования по этому поводу.Система требует, чтобы мы заранее поверили тем, кого будем читать. И заранее сделали выбор. Откуда взяться критичности мышления, если выводы заранее оплачены.Нам скармливают информационные помои точно также, как в гастрономах скармливают пищевые.Дело не в пиковой мощности мозга, а в совершенно гипертрофированном авторском праве, которое ограничивает доступ к информации и существенно снижает ее качество.Если бы во времена Моцарта его произведения были защищены сегодняшними методами, мы сегодня не помнили бы о Моцарте.

Не совсем согласен. Или не совсем понял.Из того, что FT разрешает чтение только по подписке, по-моему, никак не следует, что я поверю в прочитанное из-за того, что я заплатил за информацию.Кроме того, если меня интересует вопрос, я, возможно, посмотрю оригинальный отчёт учёных. Хотя, конечно, скорее просто поверю авторитетному изданию.Но это не зависит от предварительной оплаты. Я точно так же поверил, если бы прочитал об этом, к примеру, в Guardian, которая не требует оплаты за доступ. В конце концов, ещё сравнительно недавно, в доинтернетные времена все СМИ были платные и научные издания тоже.К сожалению, времена энциклопедистов давно прошли, поэтому обычному человеку, да и учёному, работающему в другой области, практически невозможно судить о достоверности информации. Остаётся только с осторожностью воспринимать новые сообщения и всегда держать в уме, что они могут быть ложными. Принимать их за истину после нескольких сообщений из разных источников. В общем, так делают и учёные - любые результаты эксперимента считаются достоверными после того, как они подтверждены несколькими различными лабораториями.С тем, что сегодня авторское право чересчур гипертрофировано, согласен.