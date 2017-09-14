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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13257132581325913260>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 81
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
26
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 22:46

  Господар Вельзевула написав:
Одного убил,одного ранил. Это уровень человека,владеющего ножевым боем.

Фехтуванням на ножах :lol:
достатньо вміти тримати ніж і знати, що шлях до серця чоловіка іде через живіт, знизу ввверх і чуть вправо :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 22:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/watch?v=vgJNOY47zrg
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 бер, 2025 23:02

  Banderlog написав:Фехтуванням на ножах :lol:
достатньо вміти тримати ніж і знати, що шлях до серця чоловіка іде через живіт, знизу ввверх і чуть вправо :lol:


Я знаю случаи, когда у человека забирали нож и плясали на голове потом. Стерненко обладает навыками боевика,вдвойне опасного из-за внешности ботана.
Правильно,ножом нужно бить,резко и неожиданно, а не достать его и маструбировать. Но сам навык так делать говорит о навыках либо тренировки ножевого боя, либо просто приходилось резать уже.
Хотя мозгов у него хватило перейти в сборщики бабла, этот скорее всего уцелеет.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 00:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

От читаю за Ганула тут.
Є і така думка, (ніби за останню добу тут не було, копіюю зі збереженням орфографії):
"По Гавнулу. Персонаж скрысил волонтерские бабки на покупку пикапа L200 для одной из ВЧ. Представителя ВЧ который был связан с сбором бабок Гавнул избил и пытался на него бабки повесить. Этот представитель ВЧ Гавнула и грохнул."
Востаннє редагувалось alibob в Пон 17 бер, 2025 02:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 00:57

Британія на зустрічі «коаліції охочих» заявила про намір розгорнути в Україні миротворчий контингент чисельністю понад 10 000 осіб, — The Times
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 02:58

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Преодолели ли люди пиковую мощность мозга?. К сожалению, FT разрешает чтение только по подписке.

Пожалуй, последняя фраза делает совершенно предсказуемыми все исследования по этому поводу.
Система требует, чтобы мы заранее поверили тем, кого будем читать. И заранее сделали выбор. Откуда взяться критичности мышления, если выводы заранее оплачены.
Нам скармливают информационные помои точно также, как в гастрономах скармливают пищевые.

Дело не в пиковой мощности мозга, а в совершенно гипертрофированном авторском праве, которое ограничивает доступ к информации и существенно снижает ее качество.

Если бы во времена Моцарта его произведения были защищены сегодняшними методами, мы сегодня не помнили бы о Моцарте.

Не совсем согласен. Или не совсем понял. :)
Из того, что FT разрешает чтение только по подписке, по-моему, никак не следует, что я поверю в прочитанное из-за того, что я заплатил за информацию.
Кроме того, если меня интересует вопрос, я, возможно, посмотрю оригинальный отчёт учёных. Хотя, конечно, скорее просто поверю авторитетному изданию.
Но это не зависит от предварительной оплаты. Я точно так же поверил, если бы прочитал об этом, к примеру, в Guardian, которая не требует оплаты за доступ. В конце концов, ещё сравнительно недавно, в доинтернетные времена все СМИ были платные и научные издания тоже.
К сожалению, времена энциклопедистов давно прошли, поэтому обычному человеку, да и учёному, работающему в другой области, практически невозможно судить о достоверности информации. Остаётся только с осторожностью воспринимать новые сообщения и всегда держать в уме, что они могут быть ложными. Принимать их за истину после нескольких сообщений из разных источников. В общем, так делают и учёные - любые результаты эксперимента считаются достоверными после того, как они подтверждены несколькими различными лабораториями.

С тем, что сегодня авторское право чересчур гипертрофировано, согласен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 03:30

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Wirująświatła, может, вам буде интересно. А, может, и не только вам.
Интересная заметка - З кожним роком інтелект людства знижується: FT вказало на низку проблем.
за статью спасибо, поищу исследования когортных групп, чтобы понимать системное явление или нет.

Со своей стороны могу объяснить причины, к которым пришёл лично я. Технологии разделяют труд и например чтобы фотографировать/снимать видео достаточно ребенку купить смартфон.
....... То есть везде нужен был интеллект и коммуникационные навыки (кто то вас этому должен был научить). Сейчас на всё отдельные специалисты, люди даже пиццу дома не пекут - заказывают с доставкой. Коммуникационные навыки тоже у современных детей/подростков слабые.
.......

Вы здесь затронули 2 вопроса - разнообразие деятельности человека и навыки коммуникации.
Не берусь спорить, но мне кажется, что эти вещи не очень сильно взаимосвязаны.
Кроме того, не уверен, что лет 100 назад у большинства людей (крестьян и рабочих) занятия были разнообразнее, чем сегодня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 07:42

автор этих картин AI. человечество вступает в абсолютно новую фазу. от человека нужны только идеи, остальное сделают роботы. По значимости AI можно сравнить с изобретением колеса или ДВС.
Зображення Зображення Зображення
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 07:58

  ЛАД написав:Кроме того, не уверен, что лет 100 назад у большинства людей (крестьян и рабочих) занятия были разнообразнее, чем сегодня.
не хочу глубоко нырять просто сравниваю сельского себя в 11-12 лет и современных городских подростков. Чем занимался я- пас коров и овец, рыбалка, садово-огородные дела, собирал грибы и ягоды, рубал дрова, всбивал масло в такой деревянной ступе, точил инструменты (серп, топор), топил баню, помогал старшим делать ремонт помещения, кормил разное домашнее зверьё, пытался ремонтировать мелкую технику (перегоревший утюг напр), читал книги, ходил в кино, ездил на велике, общался с друзьями, смотрел тв, ездил верхом на коне (не просто катался а по делам).

Основная деятельность - помощь взрослым. Дети тех лет делали почти всё что делали взрослые. И само понятие детство было нечётким. Кроме учёбы в школе, наличия заработка и супружеского долга детей тех лет мало что отличало от взрослых. "маленькие взрослые" достаточно точное определение.

У современных детей всё с точностью до наоборот, они живут в придуманном мире где минимум обязанностей (учёба) и максимум развлечений. В основном гаджеты. Многие дети в глаза не видели живого гуся, лошадь или корову. Не пытались оседлать свинью, держа её за уши. Как это влияет на интеллект? Когда заканчивается современное детство ребёнок резко попадает из мира розовых пони во взрослую реальность и слегка акуевает.

Так кстати появился "трудный возраст" которого в моем детстве и еще 150 - 200 лет назад не было. Подростки 13-14 уже пили/курили и прочее наравне со взрослыми, ничего нового в их жизни (по сравнению с 11-12 летними) не происходило, никакого "трудного возраста" не наступало. "трудный возраст" по сути протест против взрослой жизни, нежелание взрослеть, брать на себя какую то ответственность, парциальный инфантилизм.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 08:38

Трамп снова хочет обсудить окончание войны

Трамп объявил о планах переговоров с Путиным, заявив о «хороших шансах» на прекращение войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести переговоры с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Трампа, якобы сделанное на борту самолета Air Force One.

По словам Трампа, он хочет обсудить с Путиным возможность урегулирования войны, хотя признал, что исход переговоров не ясен.

«Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные была проделана большая работа <...> Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — сказал Трамп.
Трамп также сообщил, что в ходе беседы намерен затронуть вопросы территориальных уступок и контроля над электростанциями.

«Я думаю, что многое из этого уже обсуждается обеими сторонами, Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, разделяя определенные активы», — добавил он.

Большая работа. С маленьким результатом. Чтобы положить конец войне нужно принять все хотелки Путина. То есть признать его властелином мира. Данная война не имеет вербального смысла и является проекцией внутренних противоречий. Путин себя считает великим политиком, на голову выше всех остальных, а мир возражает. Вот вся причина войны. Либо он перестанет себя считать божеством, либо мир перестанет этому возражать.
Wirująświatła
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