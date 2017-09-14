Фехтуванням на ножах
достатньо вміти тримати ніж і знати, що шлях до серця чоловіка іде через живіт, знизу ввверх і чуть вправо
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Додано: Нед 16 бер, 2025 22:46
Додано: Нед 16 бер, 2025 22:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 16 бер, 2025 23:02
Я знаю случаи, когда у человека забирали нож и плясали на голове потом. Стерненко обладает навыками боевика,вдвойне опасного из-за внешности ботана.
Правильно,ножом нужно бить,резко и неожиданно, а не достать его и маструбировать. Но сам навык так делать говорит о навыках либо тренировки ножевого боя, либо просто приходилось резать уже.
Хотя мозгов у него хватило перейти в сборщики бабла, этот скорее всего уцелеет.
Додано: Пон 17 бер, 2025 00:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
От читаю за Ганула тут.
Є і така думка, (ніби за останню добу тут не було, копіюю зі збереженням орфографії):
"По Гавнулу. Персонаж скрысил волонтерские бабки на покупку пикапа L200 для одной из ВЧ. Представителя ВЧ который был связан с сбором бабок Гавнул избил и пытался на него бабки повесить. Этот представитель ВЧ Гавнула и грохнул."
Востаннє редагувалось alibob в Пон 17 бер, 2025 02:26, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 17 бер, 2025 00:57
Додано: Пон 17 бер, 2025 02:58
Не совсем согласен. Или не совсем понял.
Из того, что FT разрешает чтение только по подписке, по-моему, никак не следует, что я поверю в прочитанное из-за того, что я заплатил за информацию.
Кроме того, если меня интересует вопрос, я, возможно, посмотрю оригинальный отчёт учёных. Хотя, конечно, скорее просто поверю авторитетному изданию.
Но это не зависит от предварительной оплаты. Я точно так же поверил, если бы прочитал об этом, к примеру, в Guardian, которая не требует оплаты за доступ. В конце концов, ещё сравнительно недавно, в доинтернетные времена все СМИ были платные и научные издания тоже.
К сожалению, времена энциклопедистов давно прошли, поэтому обычному человеку, да и учёному, работающему в другой области, практически невозможно судить о достоверности информации. Остаётся только с осторожностью воспринимать новые сообщения и всегда держать в уме, что они могут быть ложными. Принимать их за истину после нескольких сообщений из разных источников. В общем, так делают и учёные - любые результаты эксперимента считаются достоверными после того, как они подтверждены несколькими различными лабораториями.
С тем, что сегодня авторское право чересчур гипертрофировано, согласен.
Додано: Пон 17 бер, 2025 03:30
Вы здесь затронули 2 вопроса - разнообразие деятельности человека и навыки коммуникации.
Не берусь спорить, но мне кажется, что эти вещи не очень сильно взаимосвязаны.
Кроме того, не уверен, что лет 100 назад у большинства людей (крестьян и рабочих) занятия были разнообразнее, чем сегодня.
Додано: Пон 17 бер, 2025 07:42
Додано: Пон 17 бер, 2025 07:58
не хочу глубоко нырять просто сравниваю сельского себя в 11-12 лет и современных городских подростков. Чем занимался я- пас коров и овец, рыбалка, садово-огородные дела, собирал грибы и ягоды, рубал дрова, всбивал масло в такой деревянной ступе, точил инструменты (серп, топор), топил баню, помогал старшим делать ремонт помещения, кормил разное домашнее зверьё, пытался ремонтировать мелкую технику (перегоревший утюг напр), читал книги, ходил в кино, ездил на велике, общался с друзьями, смотрел тв, ездил верхом на коне (не просто катался а по делам).
Основная деятельность - помощь взрослым. Дети тех лет делали почти всё что делали взрослые. И само понятие детство было нечётким. Кроме учёбы в школе, наличия заработка и супружеского долга детей тех лет мало что отличало от взрослых. "маленькие взрослые" достаточно точное определение.
У современных детей всё с точностью до наоборот, они живут в придуманном мире где минимум обязанностей (учёба) и максимум развлечений. В основном гаджеты. Многие дети в глаза не видели живого гуся, лошадь или корову. Не пытались оседлать свинью, держа её за уши. Как это влияет на интеллект? Когда заканчивается современное детство ребёнок резко попадает из мира розовых пони во взрослую реальность и слегка акуевает.
Так кстати появился "трудный возраст" которого в моем детстве и еще 150 - 200 лет назад не было. Подростки 13-14 уже пили/курили и прочее наравне со взрослыми, ничего нового в их жизни (по сравнению с 11-12 летними) не происходило, никакого "трудного возраста" не наступало. "трудный возраст" по сути протест против взрослой жизни, нежелание взрослеть, брать на себя какую то ответственность, парциальный инфантилизм.
Додано: Пон 17 бер, 2025 08:38
Трамп снова хочет обсудить окончание войны
Большая работа. С маленьким результатом. Чтобы положить конец войне нужно принять все хотелки Путина. То есть признать его властелином мира. Данная война не имеет вербального смысла и является проекцией внутренних противоречий. Путин себя считает великим политиком, на голову выше всех остальных, а мир возражает. Вот вся причина войны. Либо он перестанет себя считать божеством, либо мир перестанет этому возражать.
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