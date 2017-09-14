Трамп объявил о планах переговоров с Путиным, заявив о «хороших шансах» на прекращение войны



Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести переговоры с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Трампа, якобы сделанное на борту самолета Air Force One.



По словам Трампа, он хочет обсудить с Путиным возможность урегулирования войны, хотя признал, что исход переговоров не ясен.



«Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные была проделана большая работа <...> Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — сказал Трамп.

Трамп также сообщил, что в ходе беседы намерен затронуть вопросы территориальных уступок и контроля над электростанциями.



«Я думаю, что многое из этого уже обсуждается обеими сторонами, Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, разделяя определенные активы», — добавил он.