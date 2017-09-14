Wirująświatła написав:Не пытались оседлать свинью, держа её за уши. Как это влияет на интеллект?
Честно признаюсь, я тоже не пытался. В городе детство было все же выражено ярче. Хоть от гаджетов и мы были ограждены почти полностью.
Wirująświatła написав:"трудный возраст" по сути протест против взрослой жизни, нежелание взрослеть, брать на себя какую то ответственность, парциальный инфантилизм.
Как-то Вы слишком упрощает, сводя все к протесту. Трудный возраст труден, прежде всего, для самого подростка, а на поведении в обществе это отражается в разной степени. И да, в наше время трудный возраст (разрыв между физиологическим и социальным созреванием) был несколько короче.
Возвращаясь к теме инфомусора, Я должен признаться, что упустил одну важную деталь. Это надо оценивать не на уровне научных публикаций, а на ступеньку ниже. Тогда отсутствие массовых попыток анализировать информацию станет понятнее. Не все склонны рыться в мусоре.
Wirująświatła написав:Трамп снова хочет обсудить окончание войны
Трамп объявил о планах переговоров с Путиным, заявив о «хороших шансах» на прекращение войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести переговоры с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Трампа, якобы сделанное на борту самолета Air Force One.
По словам Трампа, он хочет обсудить с Путиным возможность урегулирования войны, хотя признал, что исход переговоров не ясен.
«Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные была проделана большая работа <...> Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — сказал Трамп. Трамп также сообщил, что в ходе беседы намерен затронуть вопросы территориальных уступок и контроля над электростанциями.
«Я думаю, что многое из этого уже обсуждается обеими сторонами, Украиной и Россией. Мы уже говорим об этом, разделяя определенные активы», — добавил он.
Большая работа. С маленьким результатом. Чтобы положить конец войне нужно принять все хотелки Путина. То есть признать его властелином мира. Данная война не имеет вербального смысла и является проекцией внутренних противоречий. Путин себя считает великим политиком, на голову выше всех остальных, а мир возражает. Вот вся причина войны. Либо он перестанет себя считать божеством, либо мир перестанет этому возражать.
Як після першої СВ, так званий "демократичний" і "вільний" світ боїться дати по мордасам "встаючому з колін" "аби нє било войни"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 17 бер, 2025 09:17, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит написав:Как-то Вы слишком упрощает, сводя все к протесту.
а дайте какую нибудь публикацию хотя бы любарского, который говорит что трудный возраст это не протест. Гарантирую как минимум революцию в мире психологии. Я конечно встречал идеи что половое созревание вызывает какие то трудности, но туда либо приписывали трудности с коммуникациями, характерными любому возрасту, либо с психическим здоровьем (многие девиации выстреливают именно в подростковом возрасте). "трудный возраст" - чистой воды протест. У кого взросление проходит без протеста ( "домашних" подростков тоже много, "сидит дома, читает книги") о трудных возрастах ничего не знают, если от кого то не услышат.
Сибарит написав:Как-то Вы слишком упрощает, сводя все к протесту.
а дайте какую нибудь публикацию хотя бы любарского, который говорит что трудный возраст это не протест. Гарантирую как минимум революцию в мире психологии. Я конечно встречал идеи что половое созревание вызывает какие то трудности, но туда либо приписывали трудности с коммуникациями, характерными любому возрасту, либо с психическим здоровьем (многие девиации выстреливают именно в подростковом возрасте). "трудный возраст" - чистой воды протест. У кого взросление проходит без протеста ( "домашних" подростков тоже много, "сидит дома, читает книги") о трудных возрастах ничего не знают, если от кого то не услышат.
"тяжкий вік" для хлопчиків на даний момент 18-60, це і без публікацій Любарського, думаю, зрозуміло