flyman
, що там «ропа» і «наш слон» Трамп , який вдарив по хуситам?
«Але Трамп качає в бюджет боліт?» чи ні?
Чи ти вуха Трампа вже так розтягнув, що нема куди вже його тягнути до кожної зміни ціни?
|
|
|
Додано: Пон 17 бер, 2025 09:00
flyman
, що там «ропа» і «наш слон» Трамп , який вдарив по хуситам?
«Але Трамп качає в бюджет боліт?» чи ні?
Чи ти вуха Трампа вже так розтягнув, що нема куди вже його тягнути до кожної зміни ціни?
Додано: Пон 17 бер, 2025 09:35
Это перл, Карл!
Додано: Пон 17 бер, 2025 10:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ЛАД, скажу вам відверто, те що ви вважає "історією" -це історія на кшалт історії володимира путіна (де з реальними фактами нічого не пов"язане.
В школі , і в інстітуті мене навчали тіє самої пропоганди(як і Вас), але архіви відкрили на 10 років з 1990-1999 і ми дізнались багато фактів про вов(Другу Світову), а Ви мабудь вважали наклепом на кпсс/ссср?
ось вам письменник ветеран війни Віктор Астафьев
що це як не мясні штурми?
радянська Червона Армія була армія рабів сталіна, не армія визволителька, а саме армія рабів (у них було меньше прав ніж у будь якій армії , чи Александра Македонського, чи Наполеона, чи навіть Гітлера)
ось вам один приклад брехні і виховання дітей як слухняних роботів, які вірили у всяку маячну, бо іншого вибору як опинитися в колонії і потім загинути у них не було-інтернат, суворовське училище, військове училище, ак. фрунзе-полковник(генерал) алкаш
серед військових радянського часу меньше 20% було тих, хто не був по факту алкоголіком
35-37 минута
в 42году сержант Феофанов ночью тайком перебрался....
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 17 бер, 2025 10:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 17 бер, 2025 10:25
The End of the Kursk Bulge
Ukraine War, 14 March 2025
горіти сирським/умеровим/зеленським у пеклі... в окремих казанах...
стільки людей і техніки у цій авантюрі...
статті англійською, хто захоче-перекладе
там усе розписано, фото...
вічна пам"ять хлопцям, яких відправили на забій..
з місцевих лише Бутусов хоч якусь правду написав
Наші війська з боями відходять із Курщини на територію України. Є значні втрати. Піхота ворога на двох ділянках перетнула кордон, - Бутусов Джерело:
"За те, що трапилося, має бути відповідальність. Хто керував, які фактори вплинули та не були вчасно враховані, хто ухвалював помилкові рішення у Києві та на місці, я зібрав багато інформації. Зараз збираю усю відому інформацію щодо втрат. Готую публічне розслідування для суспільства та закритий аналіз після дії для наших військових".
у Львові скажені людожери не зупиняють свою вахканалію...
викрадають людей уже з супермаркетів
у Яворові хлопця побили до втрати свідомості, закинули до буса і так повезли...
страшні часи
Додано: Пон 17 бер, 2025 10:30
у меня была инфа о той мясорубке из русских каналов, ещё месяц назад, видео расстрелов наших пленных. Не хотелось разгонять зраду, всё равно никого ни в чём не убедишь. Туут до сих пор думают что сырский компетентный, в условиях дефицита ресурсов послать людей на чужую территорию в гарантированный котёл. Ок пусть думают пока их эта мясорубка самих не коснётся.
часы обычные, дебилам дали власть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 17 бер, 2025 10:34, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 17 бер, 2025 10:31
Додано: Пон 17 бер, 2025 10:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
topic253348.html
Створив щоб тут менше флудили
Додано: Пон 17 бер, 2025 10:38
малі групи -відділення 7-10 бійці
чого ти разгоняєш паніку, втрати в ОС безумовно є, це війна
припустимо, що відвести угруповання з Курської області в грудні можна було б з меньшими втратами в техніці, але не в особистому складі, бо арергадних боях завжди є втрати(при тому що дрони-розвідники постійно над головою, навіть вночі), це реальність
Зараз переглядають цей форум: _hunter, alex_dvornichenko і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|