Додано: Пон 17 бер, 2025 10:25

The End of the Kursk BulgeUkraine War, 14 March 2025горіти сирським/умеровим/зеленським у пеклі... в окремих казанах...стільки людей і техніки у цій авантюрі...статті англійською, хто захоче-перекладетам усе розписано, фото...вічна пам"ять хлопцям, яких відправили на забій..з місцевих лише Бутусов хоч якусь правду написавНаші війська з боями відходять із Курщини на територію України. Є значні втрати. Піхота ворога на двох ділянках перетнула кордон, - Бутусов Джерело:"За те, що трапилося, має бути відповідальність. Хто керував, які фактори вплинули та не були вчасно враховані, хто ухвалював помилкові рішення у Києві та на місці, я зібрав багато інформації. Зараз збираю усю відому інформацію щодо втрат. Готую публічне розслідування для суспільства та закритий аналіз після дії для наших військових".у Львові скажені людожери не зупиняють свою вахканалію...викрадають людей уже з супермаркетіву Яворові хлопця побили до втрати свідомості, закинули до буса і так повезли...страшні часи