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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13256132571325813259>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 81
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
26
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 09:35

  Wirująświatła написав:Чтобы положить конец войне нужно принять все хотелки Путина. То есть признать его властелином мира. Путин себя считает великим политиком, на голову выше всех остальных, а мир возражает. Вот вся причина войны. Либо он перестанет себя считать божеством, либо мир перестанет этому возражать.

Это перл, Карл! :D
fler
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:С историей у вас тоже неважно.


ЛАД, скажу вам відверто, те що ви вважає "історією" -це історія на кшалт історії володимира путіна (де з реальними фактами нічого не пов"язане.
В школі , і в інстітуті мене навчали тіє самої пропоганди(як і Вас), але архіви відкрили на 10 років з 1990-1999 і ми дізнались багато фактів про вов(Другу Світову), а Ви мабудь вважали наклепом на кпсс/ссср?

ось вам письменник ветеран війни Віктор Астафьев

Брав участь в боях за Дніпро в вересні-жовтні 1943 р. Переплив і успішно закріпився на правому березі, де згодом був тяжко поранений осколком у голову. В їх корпусі з 25 тисяч солдатів вижили 3600.
що це як не мясні штурми?
https://www.youtube.com/shorts/VHUJt091h9o

радянська Червона Армія була армія рабів сталіна, не армія визволителька, а саме армія рабів (у них було меньше прав ніж у будь якій армії , чи Александра Македонського, чи Наполеона, чи навіть Гітлера)

ось вам один приклад брехні і виховання дітей як слухняних роботів, які вірили у всяку маячну, бо іншого вибору як опинитися в колонії і потім загинути у них не було-інтернат, суворовське училище, військове училище, ак. фрунзе-полковник(генерал) алкаш
серед військових радянського часу меньше 20% було тих, хто не був по факту алкоголіком



35-37 минута

в 42году сержант Феофанов ночью тайком перебрался....
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 17 бер, 2025 10:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:25

The End of the Kursk Bulge
https://xxtomcooperxx.substack.com/p/th ... ursk-bulge

Ukraine War, 14 March 2025
https://xxtomcooperxx.substack.com/p/uk ... march-2025

горіти сирським/умеровим/зеленським у пеклі... в окремих казанах...
стільки людей і техніки у цій авантюрі...
статті англійською, хто захоче-перекладе
там усе розписано, фото...
вічна пам"ять хлопцям, яких відправили на забій..

з місцевих лише Бутусов хоч якусь правду написав
Наші війська з боями відходять із Курщини на територію України. Є значні втрати. Піхота ворога на двох ділянках перетнула кордон, - Бутусов Джерело: https://censor.net/ua/n3541409
"За те, що трапилося, має бути відповідальність. Хто керував, які фактори вплинули та не були вчасно враховані, хто ухвалював помилкові рішення у Києві та на місці, я зібрав багато інформації. Зараз збираю усю відому інформацію щодо втрат. Готую публічне розслідування для суспільства та закритий аналіз після дії для наших військових".

у Львові скажені людожери не зупиняють свою вахканалію...
викрадають людей уже з супермаркетів
у Яворові хлопця побили до втрати свідомості, закинули до буса і так повезли...
страшні часи :(
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:30

  jump написав:з місцевих лише Бутусов хоч якусь правду написав
у меня была инфа о той мясорубке из русских каналов, ещё месяц назад, видео расстрелов наших пленных. Не хотелось разгонять зраду, всё равно никого ни в чём не убедишь. Туут до сих пор думают что сырский компетентный, в условиях дефицита ресурсов послать людей на чужую территорию в гарантированный котёл. Ок пусть думают пока их эта мясорубка самих не коснётся.
  jump написав:у Яворові хлопця побили до втрати свідомості, закинули до буса і так повезли...
страшні часи
часы обычные, дебилам дали власть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 17 бер, 2025 10:34, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:31

  jump написав:у Яворові хлопця побили до втрати свідомості, закинули до буса і так повезли...
страшні часи :(


Это тот случай что ему шиферину на голове разбили? Видел вчера видео.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

topic253348.html

Створив щоб тут менше флудили
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:38

  jump написав:The End of the Kursk Bulge
https://xxtomcooperxx.substack.com/p/th ... ursk-bulge

Ukraine War, 14 March 2025
https://xxtomcooperxx.substack.com/p/uk ... march-2025

горіти сирським/умеровим/зеленським у пеклі... в окремих казанах...
стільки людей і техніки у цій авантюрі...
статті англійською, хто захоче-перекладе
там усе розписано, фото...
вічна пам"ять хлопцям, яких відправили на забій..

з місцевих лише Бутусов хоч якусь правду написав
Наші війська з боями відходять із Курщини на територію України. Є значні втрати. Піхота ворога на двох ділянках перетнула кордон, - Бутусов Джерело: https://censor.net/ua/n3541409
"За те, що трапилося, має бути відповідальність. Хто керував, які фактори вплинули та не були вчасно враховані, хто ухвалював помилкові рішення у Києві та на місці, я зібрав багато інформації. Зараз збираю усю відому інформацію щодо втрат. Готую публічне розслідування для суспільства та закритий аналіз після дії для наших військових".

у Львові скажені людожери не зупиняють свою вахканалію...
викрадають людей уже з супермаркетів
у Яворові хлопця побили до втрати свідомості, закинули до буса і так повезли...
страшні часи :(


"Ворог намагається прорвати оборону на флангах плацдарму, але усі ці атаки відбиваються. Ворог на двох ділянках зайшов на територію України кількома малими групами піхоти, з метою охопити фланги нашого угруповання, але просування росіян зупинено біля кордону", - наголошує Бутусов. Джерело: https://censor.net/ua/n3541409


малі групи -відділення 7-10 бійці

чого ти разгоняєш паніку, втрати в ОС безумовно є, це війна
припустимо, що відвести угруповання з Курської області в грудні можна було б з меньшими втратами в техніці, але не в особистому складі, бо арергадних боях завжди є втрати(при тому що дрони-розвідники постійно над головою, навіть вночі), це реальність
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 10:54

  Wirująświatła написав:
  jump написав:з місцевих лише Бутусов хоч якусь правду написав
у меня была инфа о той мясорубке из русских каналов, ещё месяц назад, видео расстрелов наших пленных. Не хотелось разгонять зраду, всё равно никого ни в чём не убедишь. Туут до сих пор думают что сырский компетентный, в условиях дефицита ресурсов послать людей на чужую территорию в гарантированный котёл. Ок пусть думают пока их эта мясорубка самих не коснётся.

Марафон пытается продвинуть теорию, что два плацдарма оборонять в два раза легче, чем один -- понятия не имею, откуда такая математика берется...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 11:17

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:
  jump написав:з місцевих лише Бутусов хоч якусь правду написав
у меня была инфа о той мясорубке из русских каналов, ещё месяц назад, видео расстрелов наших пленных. Не хотелось разгонять зраду, всё равно никого ни в чём не убедишь. Туут до сих пор думают что сырский компетентный, в условиях дефицита ресурсов послать людей на чужую территорию в гарантированный котёл. Ок пусть думают пока их эта мясорубка самих не коснётся.

Марафон пытается продвинуть теорию, что два плацдарма оборонять в два раза легче, чем один -- понятия не имею, откуда такая математика берется...

намистизаційна матматика
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 12:06

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:
  jump написав:з місцевих лише Бутусов хоч якусь правду написав
у меня была инфа о той мясорубке из русских каналов, ещё месяц назад, видео расстрелов наших пленных. Не хотелось разгонять зраду, всё равно никого ни в чём не убедишь. Туут до сих пор думают что сырский компетентный, в условиях дефицита ресурсов послать людей на чужую территорию в гарантированный котёл. Ок пусть думают пока их эта мясорубка самих не коснётся.

Марафон пытается продвинуть теорию, что два плацдарма оборонять в два раза легче, чем один -- понятия не имею, откуда такая математика берется...

Від кількості генералів. Тилових управлєнців ще на пару плацдармів вистачить.
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