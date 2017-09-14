Wirująświatła написав:Чтобы положить конец войне нужно принять все хотелки Путина. То есть признать его властелином мира. Путин себя считает великим политиком, на голову выше всех остальных, а мир возражает. Вот вся причина войны. Либо он перестанет себя считать божеством, либо мир перестанет этому возражать.
ЛАД, скажу вам відверто, те що ви вважає "історією" -це історія на кшалт історії володимира путіна (де з реальними фактами нічого не пов"язане. В школі , і в інстітуті мене навчали тіє самої пропоганди(як і Вас), але архіви відкрили на 10 років з 1990-1999 і ми дізнались багато фактів про вов(Другу Світову), а Ви мабудь вважали наклепом на кпсс/ссср?
ось вам письменник ветеран війни Віктор Астафьев
Брав участь в боях за Дніпро в вересні-жовтні 1943 р. Переплив і успішно закріпився на правому березі, де згодом був тяжко поранений осколком у голову. В їх корпусі з 25 тисяч солдатів вижили 3600.
радянська Червона Армія була армія рабів сталіна, не армія визволителька, а саме армія рабів (у них було меньше прав ніж у будь якій армії , чи Александра Македонського, чи Наполеона, чи навіть Гітлера)
ось вам один приклад брехні і виховання дітей як слухняних роботів, які вірили у всяку маячну, бо іншого вибору як опинитися в колонії і потім загинути у них не було-інтернат, суворовське училище, військове училище, ак. фрунзе-полковник(генерал) алкаш серед військових радянського часу меньше 20% було тих, хто не був по факту алкоголіком
35-37 минута
в 42году сержант Феофанов ночью тайком перебрался....
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 17 бер, 2025 10:29, всього редагувалось 2 разів.
горіти сирським/умеровим/зеленським у пеклі... в окремих казанах... стільки людей і техніки у цій авантюрі... статті англійською, хто захоче-перекладе там усе розписано, фото... вічна пам"ять хлопцям, яких відправили на забій..
з місцевих лише Бутусов хоч якусь правду написав Наші війська з боями відходять із Курщини на територію України. Є значні втрати. Піхота ворога на двох ділянках перетнула кордон, - Бутусов Джерело: https://censor.net/ua/n3541409 "За те, що трапилося, має бути відповідальність. Хто керував, які фактори вплинули та не були вчасно враховані, хто ухвалював помилкові рішення у Києві та на місці, я зібрав багато інформації. Зараз збираю усю відому інформацію щодо втрат. Готую публічне розслідування для суспільства та закритий аналіз після дії для наших військових".
у Львові скажені людожери не зупиняють свою вахканалію... викрадають людей уже з супермаркетів у Яворові хлопця побили до втрати свідомості, закинули до буса і так повезли... страшні часи
jump написав:з місцевих лише Бутусов хоч якусь правду написав
у меня была инфа о той мясорубке из русских каналов, ещё месяц назад, видео расстрелов наших пленных. Не хотелось разгонять зраду, всё равно никого ни в чём не убедишь. Туут до сих пор думают что сырский компетентный, в условиях дефицита ресурсов послать людей на чужую территорию в гарантированный котёл. Ок пусть думают пока их эта мясорубка самих не коснётся.
jump написав:у Яворові хлопця побили до втрати свідомості, закинули до буса і так повезли... страшні часи
часы обычные, дебилам дали власть.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 17 бер, 2025 10:34, всього редагувалось 2 разів.
горіти сирським/умеровим/зеленським у пеклі... в окремих казанах... стільки людей і техніки у цій авантюрі... статті англійською, хто захоче-перекладе там усе розписано, фото... вічна пам"ять хлопцям, яких відправили на забій..
з місцевих лише Бутусов хоч якусь правду написав Наші війська з боями відходять із Курщини на територію України. Є значні втрати. Піхота ворога на двох ділянках перетнула кордон, - Бутусов Джерело: https://censor.net/ua/n3541409 "За те, що трапилося, має бути відповідальність. Хто керував, які фактори вплинули та не були вчасно враховані, хто ухвалював помилкові рішення у Києві та на місці, я зібрав багато інформації. Зараз збираю усю відому інформацію щодо втрат. Готую публічне розслідування для суспільства та закритий аналіз після дії для наших військових".
у Львові скажені людожери не зупиняють свою вахканалію... викрадають людей уже з супермаркетів у Яворові хлопця побили до втрати свідомості, закинули до буса і так повезли... страшні часи
"Ворог намагається прорвати оборону на флангах плацдарму, але усі ці атаки відбиваються. Ворог на двох ділянках зайшов на територію України кількома малими групами піхоти, з метою охопити фланги нашого угруповання, але просування росіян зупинено біля кордону", - наголошує Бутусов. Джерело: https://censor.net/ua/n3541409
малі групи -відділення 7-10 бійці
чого ти разгоняєш паніку, втрати в ОС безумовно є, це війна припустимо, що відвести угруповання з Курської області в грудні можна було б з меньшими втратами в техніці, але не в особистому складі, бо арергадних боях завжди є втрати(при тому що дрони-розвідники постійно над головою, навіть вночі), це реальність
jump написав:з місцевих лише Бутусов хоч якусь правду написав
у меня была инфа о той мясорубке из русских каналов, ещё месяц назад, видео расстрелов наших пленных. Не хотелось разгонять зраду, всё равно никого ни в чём не убедишь. Туут до сих пор думают что сырский компетентный, в условиях дефицита ресурсов послать людей на чужую территорию в гарантированный котёл. Ок пусть думают пока их эта мясорубка самих не коснётся.
Марафон пытается продвинуть теорию, что два плацдарма оборонять в два раза легче, чем один -- понятия не имею, откуда такая математика берется...
jump написав:з місцевих лише Бутусов хоч якусь правду написав
у меня была инфа о той мясорубке из русских каналов, ещё месяц назад, видео расстрелов наших пленных. Не хотелось разгонять зраду, всё равно никого ни в чём не убедишь. Туут до сих пор думают что сырский компетентный, в условиях дефицита ресурсов послать людей на чужую территорию в гарантированный котёл. Ок пусть думают пока их эта мясорубка самих не коснётся.
Марафон пытается продвинуть теорию, что два плацдарма оборонять в два раза легче, чем один -- понятия не имею, откуда такая математика берется...
jump написав:з місцевих лише Бутусов хоч якусь правду написав
у меня была инфа о той мясорубке из русских каналов, ещё месяц назад, видео расстрелов наших пленных. Не хотелось разгонять зраду, всё равно никого ни в чём не убедишь. Туут до сих пор думают что сырский компетентный, в условиях дефицита ресурсов послать людей на чужую территорию в гарантированный котёл. Ок пусть думают пока их эта мясорубка самих не коснётся.
Марафон пытается продвинуть теорию, что два плацдарма оборонять в два раза легче, чем один -- понятия не имею, откуда такая математика берется...
Від кількості генералів. Тилових управлєнців ще на пару плацдармів вистачить.