Додано: Пон 17 бер, 2025 10:24

ЛАД написав: С историей у вас тоже неважно. С историей у вас тоже неважно.

Брав участь в боях за Дніпро в вересні-жовтні 1943 р. Переплив і успішно закріпився на правому березі, де згодом був тяжко поранений осколком у голову. В їх корпусі з 25 тисяч солдатів вижили 3600.

ЛАД, скажу вам відверто, те що ви вважає "історією" -це історія на кшалт історії володимира путіна (де з реальними фактами нічого не пов"язане.В школі , і в інстітуті мене навчали тіє самої пропоганди(як і Вас), але архіви відкрили на 10 років з 1990-1999 і ми дізнались багато фактів про вов(Другу Світову), а Ви мабудь вважали наклепом на кпсс/ссср?ось вам письменник ветеран війни Віктор Астафьевщо це як не мясні штурми?радянська Червона Армія була армія рабів сталіна, не армія визволителька, а саме армія рабів (у них було меньше прав ніж у будь якій армії , чи Александра Македонського, чи Наполеона, чи навіть Гітлера)ось вам один приклад брехні і виховання дітей як слухняних роботів, які вірили у всяку маячну, бо іншого вибору як опинитися в колонії і потім загинути у них не було-інтернат, суворовське училище, військове училище, ак. фрунзе-полковник(генерал) алкашсеред військових радянського часу меньше 20% було тих, хто не був по факту алкоголіком35-37 минутав 42году сержант Феофанов ночью тайком перебрался....