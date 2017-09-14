Уявіть собі – керівник підприємства не поставив під час війни зброї на мільярди гривень. Пів року про це знає вся країна. Проте міністр оборони Умєров, якому підзвітний керівник підприємства, досі не провів аудит установи та не звільнив цього керівника.
Мова про ДП "Спецтехноекспорт" (СТЕ) і його керівника Олексія Петрова – колишнього керівника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України (2017—2019), який раінше вже фігурував в розслідуваннях журналістів.
Глубоко пообщавшись с представителем высокопосадовців (очень глубоко) вот несколько дней нахожусь в депресняке. Казалось бы, за жизнь, я чего только не встречал. Но такого цинизма, че то я не могу нормально переварить. Оказывается они все друг друга знают, назначают вообще не по проф знаниям. Вы знали, что их заставляют специально закручивать ответы на запросы граждан? Чтобы вы ничего не поняли. Иногда начальник может 11 раз возвращать чиновнику ответ для переделки, чтобы запутать граждан. А какой у них праздник жизни? Они кайфуют, отдыхают, покупают машины. Я это слушал и просто окончательно потерял веру во всё. Мне рассказали и внутреннюю кухню мвс и прокуратуры, и антикора и много всего
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 17 бер, 2025 12:18, всього редагувалось 2 разів.