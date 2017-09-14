RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1325713258132591326013261>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 81
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
26
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 12:15

Уявіть собі – керівник підприємства не поставив під час війни зброї на мільярди гривень. Пів року про це знає вся країна. Проте міністр оборони Умєров, якому підзвітний керівник підприємства, досі не провів аудит установи та не звільнив цього керівника.

Мова про ДП "Спецтехноекспорт" (СТЕ) і його керівника Олексія Петрова – колишнього керівника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України (2017—2019), який раінше вже фігурував в розслідуваннях журналістів.

25 млрд грн, які держава заплатила за зброю, але так її і не отримала.
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/03/14/7502850/
jump
 
Повідомлень: 4627
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Глубоко пообщавшись с представителем высокопосадовців (очень глубоко) вот несколько дней нахожусь в депресняке. Казалось бы, за жизнь, я чего только не встречал. Но такого цинизма, че то я не могу нормально переварить. Оказывается они все друг друга знают, назначают вообще не по проф знаниям.
Вы знали, что их заставляют специально закручивать ответы на запросы граждан? Чтобы вы ничего не поняли. Иногда начальник может 11 раз возвращать чиновнику ответ для переделки, чтобы запутать граждан.
А какой у них праздник жизни? Они кайфуют, отдыхают, покупают машины. Я это слушал и просто окончательно потерял веру во всё. Мне рассказали и внутреннюю кухню мвс и прокуратуры, и антикора и много всего
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 17 бер, 2025 12:18, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4547
З нами з: 17.12.22
Подякував: 128 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 12:18

❗️Тепер підрозділи ЗСУ можуть направляти до інших держав під час воєнного стану: Зеленський підписав Закон.

▪️для забезпечення нацбезпеки;
▪️стримування збройної агресії;
▪️захисту суверенітету та територіальної цілісності України;
▪️для реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.
Xenon
 
Повідомлень: 5207
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 12:27

  Бетон написав:Глубоко пообщавшись с представителем высокопосадовців (очень глубоко) вот несколько дней нахожусь в депресняке.

Так и запишем: перепить дворника не получилось...
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7861
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6409 раз.
Подякували: 21419 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 12:30

  Бетон написав:Глубоко пообщавшись с представителем высокопосадовців (очень глубоко) вот несколько дней нахожусь в депресняке. Казалось бы, за жизнь, я чего только не встречал. Но такого цинизма, че то я не могу нормально переварить. Оказывается они все друг друга знают, назначают вообще не по проф знаниям.
Вы знали, что их заставляют специально закручивать ответы на запросы граждан? Чтобы вы ничего не поняли. Иногда начальник может 11 раз возвращать чиновнику ответ для переделки, чтобы запутать граждан.
А какой у них праздник жизни? Они кайфуют, отдыхают, покупают машины. Я это слушал и просто окончательно потерял веру во всё. Мне рассказали и внутреннюю кухню мвс и прокуратуры, и антикора и много всего

Цікавить тільки таке питання: Це було так завжди, чи це погіршилось при Зеленському?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6298
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 12:35

  andrijk777 написав:Цікавить тільки таке питання: Це було так завжди, чи це погіршилось при Зеленському?

Дворники во все времена очень крепко пили.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7861
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6409 раз.
Подякували: 21419 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 12:43

  andrijk777 написав:
  Бетон написав:Глубоко пообщавшись с представителем высокопосадовців (очень глубоко) вот несколько дней нахожусь в депресняке. Казалось бы, за жизнь, я чего только не встречал. Но такого цинизма, че то я не могу нормально переварить. Оказывается они все друг друга знают, назначают вообще не по проф знаниям.
Вы знали, что их заставляют специально закручивать ответы на запросы граждан? Чтобы вы ничего не поняли. Иногда начальник может 11 раз возвращать чиновнику ответ для переделки, чтобы запутать граждан.
А какой у них праздник жизни? Они кайфуют, отдыхают, покупают машины. Я это слушал и просто окончательно потерял веру во всё. Мне рассказали и внутреннюю кухню мвс и прокуратуры, и антикора и много всего

Цікавить тільки таке питання: Це було так завжди, чи це погіршилось при Зеленському?

Завжди.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4547
З нами з: 17.12.22
Подякував: 128 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У меня только одно желание - стереть память, как в х.ф. "Люди в чёрном" нейрализатором
Если бы я пил, я бы спился
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4547
З нами з: 17.12.22
Подякував: 128 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 12:55

Столкнувшись с резким падением цен на нефть, ростом дефицита бюджета и стремительным исчерпанием Фонда национального благосостояния, правительство России «распечатало» последний доступный источник денежных резервов — рубли, накопленные на банковских счетах.

«Денежная подушка» Минфина за два с половиной месяца «сдулась» практически вдвое: из 9,99 трлн рублей, которые бюджет держал в банках по состоянию на 10 января, к 13 марта осталось лишь 5,846 трлн. «Минфин начал активно тратить "заначки"», — констатируют эксперты.


до дня пабеди грошей вистачить, а там вже трава зелена
prodigy
 
Повідомлень: 12048
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3285 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 12:56

Російські військові з 64-ї окремої мотострілецької бригади (35 армія) намагаються уникнути "м’ясного штурму" міста Гуляйполе Запорізької області
Як повідомили агенти "АТЕШ", військовослужбовці 64-ї бригади навмисно зіпсували бойову техніку, аби не штурмувати Гуляйполе, передає "Справжнє". За повідомленням агентів, солдати "заправляли" техніку водою замість палива та виводили з ладу мотоцикли. "Керівництво бригади вже розпочало розгляд, але кількість незадоволених серед особового складу тільки зростає. Російські військові чудово усвідомлюють, що йдуть на забій, і роблять все, щоб урятувати своє життя", – коментують в "АТЕШ".

Раніше від агента "АТЕШ" стало відомо, що окупанти міняють гранати та набої на їжу в захопленому місті Енергодар Запорізької області.
prodigy
 
Повідомлень: 12048
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3285 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 1325713258132591326013261>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89537
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 264236
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 912756
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.