Уявіть собі – керівник підприємства не поставив під час війни зброї на мільярди гривень. Пів року про це знає вся країна. Проте міністр оборони Умєров, якому підзвітний керівник підприємства, досі не провів аудит установи та не звільнив цього керівника.
Мова про ДП "Спецтехноекспорт" (СТЕ) і його керівника Олексія Петрова – колишнього керівника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України (2017—2019), який раінше вже фігурував в розслідуваннях журналістів.
Глубоко пообщавшись с представителем высокопосадовців (очень глубоко) вот несколько дней нахожусь в депресняке. Казалось бы, за жизнь, я чего только не встречал. Но такого цинизма, че то я не могу нормально переварить. Оказывается они все друг друга знают, назначают вообще не по проф знаниям. Вы знали, что их заставляют специально закручивать ответы на запросы граждан? Чтобы вы ничего не поняли. Иногда начальник может 11 раз возвращать чиновнику ответ для переделки, чтобы запутать граждан. А какой у них праздник жизни? Они кайфуют, отдыхают, покупают машины. Я это слушал и просто окончательно потерял веру во всё. Мне рассказали и внутреннюю кухню мвс и прокуратуры, и антикора и много всего
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 17 бер, 2025 12:18, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав:Глубоко пообщавшись с представителем высокопосадовців (очень глубоко) вот несколько дней нахожусь в депресняке. Казалось бы, за жизнь, я чего только не встречал. Но такого цинизма, че то я не могу нормально переварить. Оказывается они все друг друга знают, назначают вообще не по проф знаниям. Вы знали, что их заставляют специально закручивать ответы на запросы граждан? Чтобы вы ничего не поняли. Иногда начальник может 11 раз возвращать чиновнику ответ для переделки, чтобы запутать граждан. А какой у них праздник жизни? Они кайфуют, отдыхают, покупают машины. Я это слушал и просто окончательно потерял веру во всё. Мне рассказали и внутреннюю кухню мвс и прокуратуры, и антикора и много всего
Цікавить тільки таке питання: Це було так завжди, чи це погіршилось при Зеленському?
Бетон написав:Глубоко пообщавшись с представителем высокопосадовців (очень глубоко) вот несколько дней нахожусь в депресняке. Казалось бы, за жизнь, я чего только не встречал. Но такого цинизма, че то я не могу нормально переварить. Оказывается они все друг друга знают, назначают вообще не по проф знаниям. Вы знали, что их заставляют специально закручивать ответы на запросы граждан? Чтобы вы ничего не поняли. Иногда начальник может 11 раз возвращать чиновнику ответ для переделки, чтобы запутать граждан. А какой у них праздник жизни? Они кайфуют, отдыхают, покупают машины. Я это слушал и просто окончательно потерял веру во всё. Мне рассказали и внутреннюю кухню мвс и прокуратуры, и антикора и много всего
Цікавить тільки таке питання: Це було так завжди, чи це погіршилось при Зеленському?
Столкнувшись с резким падением цен на нефть, ростом дефицита бюджета и стремительным исчерпанием Фонда национального благосостояния, правительство России «распечатало» последний доступный источник денежных резервов — рубли, накопленные на банковских счетах.
«Денежная подушка» Минфина за два с половиной месяца «сдулась» практически вдвое: из 9,99 трлн рублей, которые бюджет держал в банках по состоянию на 10 января, к 13 марта осталось лишь 5,846 трлн. «Минфин начал активно тратить "заначки"», — констатируют эксперты.
до дня пабеди грошей вистачить, а там вже трава зелена
Російські військові з 64-ї окремої мотострілецької бригади (35 армія) намагаються уникнути "м’ясного штурму" міста Гуляйполе Запорізької області Як повідомили агенти "АТЕШ", військовослужбовці 64-ї бригади навмисно зіпсували бойову техніку, аби не штурмувати Гуляйполе, передає "Справжнє". За повідомленням агентів, солдати "заправляли" техніку водою замість палива та виводили з ладу мотоцикли. "Керівництво бригади вже розпочало розгляд, але кількість незадоволених серед особового складу тільки зростає. Російські військові чудово усвідомлюють, що йдуть на забій, і роблять все, щоб урятувати своє життя", – коментують в "АТЕШ".
Раніше від агента "АТЕШ" стало відомо, що окупанти міняють гранати та набої на їжу в захопленому місті Енергодар Запорізької області.