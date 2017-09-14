Додано: Пон 17 бер, 2025 13:47

prodigy написав: .......В школі , і в інстітуті мене навчали тіє самої пропоганди(як і Вас), але архіви відкрили на 10 років з 1990-1999 і ми дізнались багато фактів про вов(Другу Світову), а Ви мабудь вважали наклепом на кпсс/ссср?

........ .......В школі , і в інстітуті мене навчали тіє самої пропоганди(як і Вас), але архіви відкрили на 10 років з 1990-1999 і ми дізнались багато фактів про вов(Другу Світову), а Ви мабудь вважали наклепом на кпсс/ссср?........

Вам же ответили, никакого фашизма не было, геополитические разборки. Жабогадюкинг,как сейчас говорят.

В школі, і в інстітуті вас, видимо учили отвратительно и, главное, не научили думать собственной головой.Вы написали мерзости, походя оскорбив миллионы погибших и выживших, которые сражались за вашу свободу. Если ваши деды воевали, то они переворачиваются в гробах после ваших постов.В "Подранках" я не вижу "приклад брехні і виховання дітей як слухняних роботів". И посмотрите 1:13:00-1:16:00."серед військових радянського часу меньше 20% було тих, хто не був по факту алкоголіком" - ещё одна гадость. Я служил в "радянські часи", видел и знал многих офицеров. Среди них был только один, которого я, возможно, мог бы так назвать.Почитайте об операции "Нептун" -. К вопросу о "мясных штурмах". Хотя до вас не дойдёт.Вам для полноты картины осталось пожалеть о том, что в той войне не победили нацисты, а не "армия рабов", и написать, что немецкая оккупация была бы лучше. Вот только жаль, что нельзя организовать такой эксперимент персонально для вас. А мы посмотрели бы кем бы вы стали в той реальности.И вся эта мерзость вместо ответа на один простой вопрос - Советская армия не сражалась с фашизмом?Видимо, правильно написалИ бросьте меня воспитывать. Потому что в следующий раз я уже не буду сдерживаться и наплюю на все правила форума.