jump написав:з місцевих лише Бутусов хоч якусь правду написав
у меня была инфа о той мясорубке из русских каналов, ещё месяц назад, видео расстрелов наших пленных. Не хотелось разгонять зраду, всё равно никого ни в чём не убедишь. Туут до сих пор думают что сырский компетентный, в условиях дефицита ресурсов послать людей на чужую территорию в гарантированный котёл. Ок пусть думают пока их эта мясорубка самих не коснётся.
jump написав:у Яворові хлопця побили до втрати свідомості, закинули до буса і так повезли... страшні часи
Столкнувшись с резким падением цен на нефть, ростом дефицита бюджета и стремительным исчерпанием Фонда национального благосостояния, правительство России «распечатало» последний доступный источник денежных резервов — рубли, накопленные на банковских счетах.
«Денежная подушка» Минфина за два с половиной месяца «сдулась» практически вдвое: из 9,99 трлн рублей, которые бюджет держал в банках по состоянию на 10 января, к 13 марта осталось лишь 5,846 трлн. «Минфин начал активно тратить "заначки"», — констатируют эксперты.
до дня пабеди грошей вистачить, а там вже трава зелена
рублів можна надрукувати хоч квадрильйон, нажаль эксперты не знають основ економіки.
jump написав:з місцевих лише Бутусов хоч якусь правду написав
у меня была инфа о той мясорубке из русских каналов, ещё месяц назад, видео расстрелов наших пленных. Не хотелось разгонять зраду, всё равно никого ни в чём не убедишь. Туут до сих пор думают что сырский компетентный, в условиях дефицита ресурсов послать людей на чужую территорию в гарантированный котёл. Ок пусть думают пока их эта мясорубка самих не коснётся.
jump написав:у Яворові хлопця побили до втрати свідомості, закинули до буса і так повезли... страшні часи
часы обычные, дебилам дали власть.
Іксперд, покажи мені на карті де там катьол?
а свои глаза шо повылазили? с такими потерями выходят только из котлов
The Telegraph отмечает, что наступление в Курской области может стать самой дорогостоящей ошибкой Украины. Вынужденный отход из региона делает мирные переговоры с Россией более вероятными, однако уже не на условиях Киева.
"Если бы Путину не удалось выбить украинскую армию, он вряд ли бы даже задумался о мирных переговорах. Теперь же он может диктовать условия, ведь именно Киев первым был вынужден отступить с его территории", — пишет издание.
Первоначальная ставка на то, что ввод войск в Курскую область заставит Россию перекинуть значительные силы для обороны, оказалась провальной. Москва не ослабила позиции в Донецкой области, а Курский выступ сдерживала малыми силами, компенсируя численное превосходство северокорейскими подразделениями, отмечает The Telegraph.
Более того, авторы материала указывают, что в высшем военном руководстве Украины явно доминировали политические, а не стратегические соображения. Запуск операции совпал с предвыборной гонкой в США, и Киеву было критически важно продемонстрировать силу, чтобы заручиться поддержкой как республиканцев, так и демократов. Однако результат оказался противоположным — неспособность удержать Курскую область не укрепила переговорные позиции, а только подчеркнула недостаточную боеспособность ВСУ.
"Поражение под Курском стало трагической аллегорией катастрофической ситуации, в которой сейчас оказалась Украина", — подводит итог The Telegraph.
Итальянская La Repubblica также критикует авантюрное наступление, называя его не только военной, но и политической ошибкой.
"То, что должно было стать козырем Киева в переговорах об обмене территориями, теперь может обернуться бумерангом. Украина рассчитывала диктовать условия, а вместо этого оказалась в положении обороняющейся стороны, вынужденной отступать", — пишет издание.
freeze написав:Опять мы видим, что ТЦКшник уважительно говорит водителю - Батя, выходи. А этот батя обосравшись от ухилянтского проплаченного руцкими ипсо, не показывает документы. Хотя сто раз уже и тут даже форумчане говорили, покажи документы, положенные по закону, и тебе пожелают доброго пути. Все эти ипсошные видео почему-то не пресекаются службой безопасности Украины. Это вопрос конечно.
А когда человек идет себе утром или в любое другое время по своим каким-то делам, сзади подкрадывается Богдан "7 км" или "дети" и оттуда вылетают тцкники (хочется их назвать конечно по другому, но не хочу ругаться), которые в последнее время даже одеваются уже в гражданскую одежду, и без разбирательств с доками за ноги и руки кидают чела в бус - это ипсо или еще пока нет ?
Конечно люди , опасаясь за свою жизнь, спасают себя как могут.
Сейчас, чтоб элементарно выжить в этом бардаке , вообще лучше как раз сразу бежать. И наверное даже ходить без доков...
Злобные ТЦК-шники хватают людей на улицах - всё, добуквенно, как верещить российская пропаганда
Я сегодня полдня по городу ездил, чёй-то ничего подобного не заметил
У кожного свій досвід. Колегу з роботи зранку зупинили тцк, документів не було, вже ввечері був на полігоні... Зв'язку вже немає, мабуть відібрали телефон...
prodigy написав:.......В школі , і в інстітуті мене навчали тіє самої пропоганди(як і Вас), але архіви відкрили на 10 років з 1990-1999 і ми дізнались багато фактів про вов(Другу Світову), а Ви мабудь вважали наклепом на кпсс/ссср? ........
В школі, і в інстітуті вас, видимо учили отвратительно и, главное, не научили думать собственной головой. Вы написали мерзости, походя оскорбив миллионы погибших и выживших, которые сражались за вашу свободу. Если ваши деды воевали, то они переворачиваются в гробах после ваших постов. В "Подранках" я не вижу "приклад брехні і виховання дітей як слухняних роботів". И посмотрите 1:13:00-1:16:00. "серед військових радянського часу меньше 20% було тих, хто не був по факту алкоголіком" - ещё одна гадость. Я служил в "радянські часи", видел и знал многих офицеров. Среди них был только один, которого я, возможно, мог бы так назвать. Почитайте об операции "Нептун" - https://en.wikipedia.org/wiki/Normandy_landings. К вопросу о "мясных штурмах". Хотя до вас не дойдёт. Вам для полноты картины осталось пожалеть о том, что в той войне не победили нацисты, а не "армия рабов", и написать, что немецкая оккупация была бы лучше. Вот только жаль, что нельзя организовать такой эксперимент персонально для вас. А мы посмотрели бы кем бы вы стали в той реальности. И вся эта мерзость вместо ответа на один простой вопрос - Советская армия не сражалась с фашизмом? Видимо, правильно написал Господар Вельзевула:
Вам же ответили, никакого фашизма не было, геополитические разборки. Жабогадюкинг,как сейчас говорят.
И бросьте меня воспитывать. Потому что в следующий раз я уже не буду сдерживаться и наплюю на все правила форума.
andrijk777 написав:рублів можна надрукувати хоч квадрильйон, нажаль эксперты не знають основ економіки.
на жаль , ти теж не знаешь ні економіки ні історії
в ссср активно почали друкувати гроші після 1988р (зарплати підняли на 50-80%), промтоварів (авто, тв, холодильники, мебель, одяг)товарів і так було обмаль, то зникло все(продукти) навіть алкоголь (почалися черги до вінмагазинів), чого ніколи не було
гроші є а товарів немає (потім ще павлов грошову реформу придумав, що по факту було скритою конфіскацією), з"явився бартер (бо гроші не мали ціну, а валюти було мало (завод з фабрикою міняли товари між собою, мінуючи грошову систему країни), як результат-падіння ввп, падіння трудової дісциплини(навіщо працювати, якщо на гроші не купить ні продуктів, ні алкоголя), развал економіки і смерть ссср