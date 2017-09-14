Обозреватель Reuters Пьер Бриансон: Экономике России будет трудно справиться с миром.

▪️В последние три года президент Владимир Путин часто хвастался, что российская экономика не оправдала мрачных прогнозов, сделанных после начала конфликта в 2022 г. В том году ВВП сократился на 1,2%, но в 2023 и 2024 годах, по данным Международного валютного фонда, восстановился до здоровых 3,6%. Однако кажущаяся устойчивость иллюзорна.



▪️Путин создал перегретую военную экономику. Возвращение к нормальной жизни может означать жесткую посадку.



▪️Окончание разрушительного конфликта не является неизбежным, несмотря на предложение о 30-дневном прекращении огня. И любое будущее перемирие может не привести к изменению военной ориентации экономики. Военные расходы составляют 8% ВВП и 40% федерального государственного бюджета, по официальным данным, которые даже не отражают всех военных расходов.



▪️Эти цифры не сильно сократятся, если Путин сочтет прекращение военных действий временным или воспользуется перемирием, чтобы собрать ресурсы для будущего нападения на Восточную Европу.



▪️Попытка вернуть экономику в нормальное русло создаст для Путина две проблемы.



▪️Первая из них связана с многолетним бумом кредитования со стороны крупных банков, таких как Сбербанк и ВТБ. Корпоративное кредитование выросло на 18% как в 2023, так и в 2024 году, несмотря на постоянно растущие процентные ставки, которыми глава Банка России Эльвира Набиуллина тщетно пыталась сдержать инфляцию.



▪️Теоретически базовая ставка Центробанка, составляющая сейчас 21%, должна была предотвратить такой бум кредитования. Однако с 2022 года банки по закону обязаны финансировать компании оборонного сектора по субсидированным ставкам.



▪️Сельскохозяйственные и строительные компании также привлекают кредиты на льготных условиях, как и некоторые ипотечные заемщики. По данным Банка России, сейчас льготные кредиты составляют около 16% от общего портфеля банков. Это повышает вероятность послевоенной волны дефолтов, если расходы на оборону сократятся, а экономика замедлится.



▪️Высокие ставки, конечно, позволили Сбербанку и ВТБ хорошо заработать. В прошлом году они получили огромную прибыль в размере 18 миллиардов долларов и 6 миллиардов долларов соответственно. Но общий коэффициент достаточности капитала сектора упал на 2 процентных пункта по сравнению с прошлым годом и составил 12,5% к концу 2024 года, предупредила Набиуллина в прошлом месяце.



▪️Это означает, что банки, несмотря на огромные прибыли, выдают кредиты со скоростью, которая может истощить их балансовые запасы капитала.



▪️Руководители Сбербанка Герман Греф и ВТБ Андрей Костин могут найти утешение в том, что оборонная промышленность также находится под контролем Кремля. Поэтому риск того, что военные компании не выполнят свои кредиты после замедления расходов на оборону, является спорным.



▪️Однако другим компаниям с непосильным уровнем заимствований не стоит рассчитывать на систематическую государственную помощь



Вторая проблема, с которой Путин столкнется на пути к менее милитаризованной экономике, связана с ухудшающейся демографической ситуацией в России.



▪️Хроническая нехватка рабочих рук во многом объясняет низкий уровень безработицы, составляющий около 2%. Из-за нехватки рабочей силы гражданская промышленность работает едва ли на 80% мощности, а 1,6 миллиона рабочих мест не заполнены, по данным официальных СМИ.



▪️К 2030 году нехватка рабочих рук может достичь 2-4 миллионов человек, говорится в российском докладе, со ссылкой на московскую консалтинговую компанию «Яков и партнеры».



▪️Теоретически сокращение масштабов военных операций и отправка солдат домой должны помочь. Но из-за ужасной демографической ситуации рабочая сила в России ежегодно сокращается примерно на 1 миллион мужчин, отмечает экономист из Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге.



▪️Кроме того, добавляет он, тем, кто вернулся с фронта, и 600 000 работников, нанятых в военный сектор за последние три года, будет трудно найти работу. Они часто являются выходцами из беднейших регионов страны и не обладают навыками, необходимыми в гражданской экономике.



▪️Сокращение численности армии поможет Центральному банку в борьбе с инфляцией. Росту цен отчасти способствуют щедрые правительственные компенсации контрактникам, премии за призыв и все более высокие стимулы по мере сокращения числа желающих служить в армии.



▪️По оценкам Александры Прокопенко из Российско-Евразийского центра Карнеги, Россия напрямую потратила на новобранцев от 16 до 23 миллиардов долларов. Эта цифра включает в себя компенсации раненым и семьям погибших.



▪️Проблема в том, что Путин не намерен сокращать вооруженные силы. В сентябре он приказал увеличить армию на 180 000 человек до 1,5 миллиона действующих военнослужащих, что сделает ее второй по численности в мире после китайской. А когда Россия прекратит воевать, ей придется продолжать работу военных заводов, чтобы восстановить ущерб, нанесенный Украиной.



▪️У жесткой посадки после установления мира будет мало плюсов для Кремля.



▪️Правительство США изучает возможности снятия санкций с российского энергетического сектора, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом. Но Европейский союз и Великобритания не собираются следовать этому примеру, по крайней мере до тех пор, пока Россия не перестанет восприниматься как угроза. Европейские компании не спешат вернуться в Россию. Москва также потеряла ближайший крупный рынок сбыта нефти и трубопроводного газа и не может рассчитывать на то, что вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц снова включит газовый кран.



▪️Даже несмотря на боевые действия, экономика страны уже замедляется. МВФ ожидает роста на 1,3% в этом году и на 1,2% в 2026 году. Экономист Элина Рыбакова назвала Россию экономикой, «сидящей на кокаине». Отказ от этой привычки будет болезненным.