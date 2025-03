The Telegraph отмечает, что наступление в Курской области может стать самой дорогостоящей ошибкой Украины. Вынужденный отход из региона делает мирные переговоры с Россией более вероятными, однако уже не на условиях Киева.



"Если бы Путину не удалось выбить украинскую армию, он вряд ли бы даже задумался о мирных переговорах. Теперь же он может диктовать условия, ведь именно Киев первым был вынужден отступить с его территории", — пишет издание.



Первоначальная ставка на то, что ввод войск в Курскую область заставит Россию перекинуть значительные силы для обороны, оказалась провальной. Москва не ослабила позиции в Донецкой области, а Курский выступ сдерживала малыми силами, компенсируя численное превосходство северокорейскими подразделениями, отмечает The Telegraph.



Более того, авторы материала указывают, что в высшем военном руководстве Украины явно доминировали политические, а не стратегические соображения. Запуск операции совпал с предвыборной гонкой в США, и Киеву было критически важно продемонстрировать силу, чтобы заручиться поддержкой как республиканцев, так и демократов. Однако результат оказался противоположным — неспособность удержать Курскую область не укрепила переговорные позиции, а только подчеркнула недостаточную боеспособность ВСУ.



"Поражение под Курском стало трагической аллегорией катастрофической ситуации, в которой сейчас оказалась Украина", — подводит итог The Telegraph.



Итальянская La Repubblica также критикует авантюрное наступление, называя его не только военной, но и политической ошибкой.



"То, что должно было стать козырем Киева в переговорах об обмене территориями, теперь может обернуться бумерангом. Украина рассчитывала диктовать условия, а вместо этого оказалась в положении обороняющейся стороны, вынужденной отступать", — пишет издание.