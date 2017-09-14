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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1325713258132591326013261>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 81
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
26
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 13:42

The Telegraph отмечает, что наступление в Курской области может стать самой дорогостоящей ошибкой Украины. Вынужденный отход из региона делает мирные переговоры с Россией более вероятными, однако уже не на условиях Киева.

"Если бы Путину не удалось выбить украинскую армию, он вряд ли бы даже задумался о мирных переговорах. Теперь же он может диктовать условия, ведь именно Киев первым был вынужден отступить с его территории", — пишет издание.

Первоначальная ставка на то, что ввод войск в Курскую область заставит Россию перекинуть значительные силы для обороны, оказалась провальной. Москва не ослабила позиции в Донецкой области, а Курский выступ сдерживала малыми силами, компенсируя численное превосходство северокорейскими подразделениями, отмечает The Telegraph.

Более того, авторы материала указывают, что в высшем военном руководстве Украины явно доминировали политические, а не стратегические соображения. Запуск операции совпал с предвыборной гонкой в США, и Киеву было критически важно продемонстрировать силу, чтобы заручиться поддержкой как республиканцев, так и демократов. Однако результат оказался противоположным — неспособность удержать Курскую область не укрепила переговорные позиции, а только подчеркнула недостаточную боеспособность ВСУ.

"Поражение под Курском стало трагической аллегорией катастрофической ситуации, в которой сейчас оказалась Украина", — подводит итог The Telegraph.

Итальянская La Repubblica также критикует авантюрное наступление, называя его не только военной, но и политической ошибкой.

"То, что должно было стать козырем Киева в переговорах об обмене территориями, теперь может обернуться бумерангом. Украина рассчитывала диктовать условия, а вместо этого оказалась в положении обороняющейся стороны, вынужденной отступать", — пишет издание.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 13:45

  pesikot написав:
  a77 написав::arrow:
  freeze написав:Опять мы видим, что ТЦКшник уважительно говорит водителю - Батя, выходи.
А этот батя обосравшись от ухилянтского проплаченного руцкими ипсо, не показывает документы.
Хотя сто раз уже и тут даже форумчане говорили, покажи документы, положенные по закону, и тебе пожелают доброго пути.
Все эти ипсошные видео почему-то не пресекаются службой безопасности Украины. Это вопрос конечно.


А когда человек идет себе утром или в любое другое время по своим каким-то делам, сзади подкрадывается Богдан "7 км" или "дети" и оттуда вылетают тцкники (хочется их назвать конечно по другому, но не хочу ругаться), которые в последнее время даже одеваются уже в гражданскую одежду, и без разбирательств с доками за ноги и руки кидают чела в бус - это ипсо или еще пока нет ? :evil:

Конечно люди , опасаясь за свою жизнь, спасают себя как могут.

Сейчас, чтоб элементарно выжить в этом бардаке , вообще лучше как раз сразу бежать. И наверное даже ходить без доков...


Злобные ТЦК-шники хватают людей на улицах - всё, добуквенно, как верещить российская пропаганда

Я сегодня полдня по городу ездил, чёй-то ничего подобного не заметил


У кожного свій досвід.
Колегу з роботи зранку зупинили тцк, документів не було, вже ввечері був на полігоні...
Зв'язку вже немає, мабуть відібрали телефон...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 13:47

  prodigy написав:.......В школі , і в інстітуті мене навчали тіє самої пропоганди(як і Вас), але архіви відкрили на 10 років з 1990-1999 і ми дізнались багато фактів про вов(Другу Світову), а Ви мабудь вважали наклепом на кпсс/ссср?
........
В школі, і в інстітуті вас, видимо учили отвратительно и, главное, не научили думать собственной головой.
Вы написали мерзости, походя оскорбив миллионы погибших и выживших, которые сражались за вашу свободу. Если ваши деды воевали, то они переворачиваются в гробах после ваших постов.
В "Подранках" я не вижу "приклад брехні і виховання дітей як слухняних роботів". И посмотрите 1:13:00-1:16:00.
"серед військових радянського часу меньше 20% було тих, хто не був по факту алкоголіком" - ещё одна гадость. Я служил в "радянські часи", видел и знал многих офицеров. Среди них был только один, которого я, возможно, мог бы так назвать.
Почитайте об операции "Нептун" - https://en.wikipedia.org/wiki/Normandy_landings. К вопросу о "мясных штурмах". Хотя до вас не дойдёт.
Вам для полноты картины осталось пожалеть о том, что в той войне не победили нацисты, а не "армия рабов", и написать, что немецкая оккупация была бы лучше. Вот только жаль, что нельзя организовать такой эксперимент персонально для вас. А мы посмотрели бы кем бы вы стали в той реальности.
И вся эта мерзость вместо ответа на один простой вопрос - Советская армия не сражалась с фашизмом?
Видимо, правильно написал Господар Вельзевула:
Вам же ответили, никакого фашизма не было, геополитические разборки. Жабогадюкинг,как сейчас говорят.


И бросьте меня воспитывать. Потому что в следующий раз я уже не буду сдерживаться и наплюю на все правила форума.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 13:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:рублів можна надрукувати хоч квадрильйон, нажаль эксперты не знають основ економіки.

на жаль , ти теж не знаешь ні економіки ні історії

в ссср активно почали друкувати гроші після 1988р (зарплати підняли на 50-80%),
промтоварів (авто, тв, холодильники, мебель, одяг)товарів і так було обмаль, то зникло все(продукти) навіть алкоголь (почалися черги до вінмагазинів), чого ніколи не було

гроші є а товарів немає (потім ще павлов грошову реформу придумав, що по факту було скритою конфіскацією), з"явився бартер (бо гроші не мали ціну, а валюти було мало (завод з фабрикою міняли товари між собою, мінуючи грошову систему країни), як результат-падіння ввп, падіння трудової дісциплини(навіщо працювати, якщо на гроші не купить ні продуктів, ні алкоголя), развал економіки і смерть ссср
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 13:50

Обозреватель Reuters Пьер Бриансон: Экономике России будет трудно справиться с миром.
▪️В последние три года президент Владимир Путин часто хвастался, что российская экономика не оправдала мрачных прогнозов, сделанных после начала конфликта в 2022 г. В том году ВВП сократился на 1,2%, но в 2023 и 2024 годах, по данным Международного валютного фонда, восстановился до здоровых 3,6%. Однако кажущаяся устойчивость иллюзорна.

▪️Путин создал перегретую военную экономику. Возвращение к нормальной жизни может означать жесткую посадку.

▪️Окончание разрушительного конфликта не является неизбежным, несмотря на предложение о 30-дневном прекращении огня. И любое будущее перемирие может не привести к изменению военной ориентации экономики. Военные расходы составляют 8% ВВП и 40% федерального государственного бюджета, по официальным данным, которые даже не отражают всех военных расходов.

▪️Эти цифры не сильно сократятся, если Путин сочтет прекращение военных действий временным или воспользуется перемирием, чтобы собрать ресурсы для будущего нападения на Восточную Европу.

▪️Попытка вернуть экономику в нормальное русло создаст для Путина две проблемы.

▪️Первая из них связана с многолетним бумом кредитования со стороны крупных банков, таких как Сбербанк и ВТБ. Корпоративное кредитование выросло на 18% как в 2023, так и в 2024 году, несмотря на постоянно растущие процентные ставки, которыми глава Банка России Эльвира Набиуллина тщетно пыталась сдержать инфляцию.

▪️Теоретически базовая ставка Центробанка, составляющая сейчас 21%, должна была предотвратить такой бум кредитования. Однако с 2022 года банки по закону обязаны финансировать компании оборонного сектора по субсидированным ставкам.

▪️Сельскохозяйственные и строительные компании также привлекают кредиты на льготных условиях, как и некоторые ипотечные заемщики. По данным Банка России, сейчас льготные кредиты составляют около 16% от общего портфеля банков. Это повышает вероятность послевоенной волны дефолтов, если расходы на оборону сократятся, а экономика замедлится.

▪️Высокие ставки, конечно, позволили Сбербанку и ВТБ хорошо заработать. В прошлом году они получили огромную прибыль в размере 18 миллиардов долларов и 6 миллиардов долларов соответственно. Но общий коэффициент достаточности капитала сектора упал на 2 процентных пункта по сравнению с прошлым годом и составил 12,5% к концу 2024 года, предупредила Набиуллина в прошлом месяце.

▪️Это означает, что банки, несмотря на огромные прибыли, выдают кредиты со скоростью, которая может истощить их балансовые запасы капитала.

▪️Руководители Сбербанка Герман Греф и ВТБ Андрей Костин могут найти утешение в том, что оборонная промышленность также находится под контролем Кремля. Поэтому риск того, что военные компании не выполнят свои кредиты после замедления расходов на оборону, является спорным.

▪️Однако другим компаниям с непосильным уровнем заимствований не стоит рассчитывать на систематическую государственную помощь

Вторая проблема, с которой Путин столкнется на пути к менее милитаризованной экономике, связана с ухудшающейся демографической ситуацией в России.

▪️Хроническая нехватка рабочих рук во многом объясняет низкий уровень безработицы, составляющий около 2%. Из-за нехватки рабочей силы гражданская промышленность работает едва ли на 80% мощности, а 1,6 миллиона рабочих мест не заполнены, по данным официальных СМИ.

▪️К 2030 году нехватка рабочих рук может достичь 2-4 миллионов человек, говорится в российском докладе, со ссылкой на московскую консалтинговую компанию «Яков и партнеры».

▪️Теоретически сокращение масштабов военных операций и отправка солдат домой должны помочь. Но из-за ужасной демографической ситуации рабочая сила в России ежегодно сокращается примерно на 1 миллион мужчин, отмечает экономист из Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге.

▪️Кроме того, добавляет он, тем, кто вернулся с фронта, и 600 000 работников, нанятых в военный сектор за последние три года, будет трудно найти работу. Они часто являются выходцами из беднейших регионов страны и не обладают навыками, необходимыми в гражданской экономике.

▪️Сокращение численности армии поможет Центральному банку в борьбе с инфляцией. Росту цен отчасти способствуют щедрые правительственные компенсации контрактникам, премии за призыв и все более высокие стимулы по мере сокращения числа желающих служить в армии.

▪️По оценкам Александры Прокопенко из Российско-Евразийского центра Карнеги, Россия напрямую потратила на новобранцев от 16 до 23 миллиардов долларов. Эта цифра включает в себя компенсации раненым и семьям погибших.

▪️Проблема в том, что Путин не намерен сокращать вооруженные силы. В сентябре он приказал увеличить армию на 180 000 человек до 1,5 миллиона действующих военнослужащих, что сделает ее второй по численности в мире после китайской. А когда Россия прекратит воевать, ей придется продолжать работу военных заводов, чтобы восстановить ущерб, нанесенный Украиной.

▪️У жесткой посадки после установления мира будет мало плюсов для Кремля.

▪️Правительство США изучает возможности снятия санкций с российского энергетического сектора, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом. Но Европейский союз и Великобритания не собираются следовать этому примеру, по крайней мере до тех пор, пока Россия не перестанет восприниматься как угроза. Европейские компании не спешат вернуться в Россию. Москва также потеряла ближайший крупный рынок сбыта нефти и трубопроводного газа и не может рассчитывать на то, что вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц снова включит газовый кран.

▪️Даже несмотря на боевые действия, экономика страны уже замедляется. МВФ ожидает роста на 1,3% в этом году и на 1,2% в 2026 году. Экономист Элина Рыбакова назвала Россию экономикой, «сидящей на кокаине». Отказ от этой привычки будет болезненным.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 13:58

  ЛАД написав:И бросьте меня воспитывать. Потому что в следующий раз я уже не буду сдерживаться и наплюю на все правила форума.
я вас прошу не заводитесь, вас специально провоцируют чтобы выбесить.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 13:58

  Wirująświatła написав:
.............
"То, что должно было стать козырем Киева в переговорах об обмене территориями, теперь может обернуться бумерангом. Украина рассчитывала диктовать условия, а вместо этого оказалась в положении обороняющейся стороны, вынужденной отступать", — пишет издание.

Вроде до этого мы не были "в положении обороняющейся стороны, вынужденной отступать".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 14:03

Українські військові, які воювали в Курській області Росії, описують сцени відступу "неначе з фільму жахів". ВВС отримала свідчення українських військових, які розповідають про "катастрофічний" відхід в умовах сильного вогню, знищених колон техніки та постійних атак зграй російських безпілотників.

Солдатам, які спілкувалися через соціальні мережі, надано псевдоніми, щоб захистити їхню особу.

Деякі з їхніх свідчень говорили про "колапс", коли Україна втрачала Суджу.

Українські обмеження на поїздки на фронт для ЗМІ призвели до того, що неможливо отримати повну картину ситуації.

Українські війська "намагаються відійти - колонами військ і техніки. Частину з них палять російські безпілотники на дорозі. Виїхати вдень неможливо".

В результаті "противнику вдалося знищити десятки одиниць техніки", а уламки "створили затори на шляхах постачання".

"Дороги всіяні сотнями знищених автомобілів, бронетехніки та квадроциклів. Є багато поранених і загиблих".

За транспортними засобами часто полювали кілька безпілотників.

Тисячі українських військових загинули з моменту першого переходу на територію Росії в серпні.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cqx0l1019l2o
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:[один простой вопрос - Советская армия не сражалась с фашизмом?

Не з фашизмом, а з нацизмом, і не боролася, а конкурувала. В 39 році радянська армія була союзницею німецьких нацистів, допомагала ресурсами, і нічого такого в нацизмі не бачила. Потім разом розвʼязали другу світову, спільно напали і розділили Польщу, радянський союз без причин вторгнувся в Фінляндію, але врешті два монстри зрозуміли, що має залишитися тільки один. Ну і як переможець - вивіз технології, обладнання, накрав купу цінностей, ну і нацизм зокрема теж собі взяли, трохи модернізували і от маємо
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 14:16

  Faceless написав:https://forum.finance.ua/topic253348.html

Створив щоб тут менше флудили

Напрасно. Много на эту тему не писали бы. Ну, было бы ещё 2-3 поста. Здесь сейчас пишут намного меньше. Так лучше об этом, чем о бусификации.
А туда никто не пойдёт.
ЛАД
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