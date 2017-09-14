ЛАД написав: Советская армия не сражалась с фашизмом?
советская армія (правільно Червона Армія)-була армією рабів, воювала вона "із под палкі", до мене це дійшло десь у 1995-96, коли ще живі ветерани вов почали казати правду (і про маршалів , типу Конева, Жукова-які палкою били солдат, які розстрілявали перед строем без доказів, так для підняття боєвого духу)
я вам скинув посилання на відео Астафьева, він каже про майже 1млн розстріляних своїх солдат
ви як попугай півторюєте пропогандитські штампи, подивіться фактам в очі
1) 4,5млн сдалися в полон до 1 вересня 1941р (з яких близько 1млн воювали за німців, і це переважно громадяни рсфср, Кавказу і Середньої Азії)
Список иностранных формирований войск СС
Латышские легионеры Русские казачьи части во время подавления Варшавского восстания Русские добровольцы 29-й (1-й русской) пехотной дивизии СС "РОНА" Командование дивизии СС «Галичина» Солдаты 20-й эстонской дивизии СС с гранатомётом Азербайджанские легионеры и Амин аль-Хусейни
XV казачий кавалерийский корпус СС Дивизии 30-я добровольческая пехотная дивизия СС (2-я русская) — 2-я русская, август — декабрь 1944, позже переименована в 1-ю белорусскую; 30-я добровольческая пехотная дивизия СС (1-я белорусская) Существовали небольшие соединения войск СС, которые не достигали размеров дивизии (только первую половину дивизий с номерами до 20-й можно было назвать дивизиями):
1-я русская национальная бригада СС «Дружина»; 2-я латышская добровольческая бригада СС (2. Lettische SS-Freiwilligen Brigade) 3-я эстонская добровольческая бригада СС (3. Estnische SS-Freiwilligen Brigade)
Добровольческая пехотная бригада войск СС (1-я белорусская) Полки Восточно-тюркское соединение СС (Osttürkischen Waffen-Verband der SS) — остатки 1-го Восточно-мусульманского полка, боевые группы «Идель-Урал» и «Крым» (в составе 2500 солдат; для татар, башкир, караимов и азербайджанцев)
Полк «Таллин» Татарский горнопехотный полк СС Батальоны
Легионы Волжско-татарский легион Туркестанский легион Гуральский добровольческий легион СС Кавказский легион СС (использовалось против партизан); Латышский добровольческий легион СС (Lettische SS-Freiwilligen-Legion)
Эстонский легион СС См. также: Восточные легионы
Боевая группа «Крым» (SS-Waffengruppe Krim) Кавказское формирование войск СС
Количество зачисленных добровольцев СССР Как указывает историк Олег Романько, в 1941—1945 годах в формированиях восточных легионов вермахта и СС прошло службу от 310 до 325 тыс. выходцев с Поволжья, Кавказа, Закавказья и Средней Азии, а именно:
около 180 тыс. «туркестанцев»; около 28—30 тыс. северокавказцев; около 20 тыс. грузин; около 18 тыс. армян; около 25—35 тыс. азербайджанцев; около 40 тыс. представителей народов Поволжья. В общей сложности это составляет 15 % от общего количества иностранных добровольцев в вооружённых силах нацистской Германии (около 2 млн человек), 20-23 % от общего количества добровольцев из числа советских граждан (1,3—1,5 млн человек)[7].
Восточная Европа Латыши: 115 тысяч (включая другие немецкие формирования)[8]. Русские и казаки: 100 тысяч Украинцы: 30 тысяч Эстонцы: 20 тысяч Хорваты и боснийцы: 20 тысяч Сербы: 15 тысяч Белорусы: 12 тысяч Тюрки: 8 тысяч Румыны: 5 тысяч Албанцы: 3 тысячи Болгары: 1 тысяча Финны: до 3 тысяч[9] Армяне: 3 тысячи
Восточно-тюркское соединение СС (нем. Osttürkischer Waffenverband der SS) — вооруженные формирования СС, состоящие из тюркских народов, исповедующих ислам (казахи, узбеки, туркмены, азербайджанцы, киргизы, уйгуры, татары и т. д.). Соединения несколько раз переименовывались и переформировывались. Максимальная численность соединения доходила до 8500 человек.
Армия Власова, Локотская республика Бранислава Каминского-це десятки тисяч солдат, 10 років на форумі одне і теж
jump написав:Українські військові, які воювали в Курській області Росії, описують сцени відступу "неначе з фільму жахів". ВВС отримала свідчення українських військових, які розповідають про "катастрофічний" відхід в умовах сильного вогню, знищених колон техніки та постійних атак зграй російських безпілотників.
Солдатам, які спілкувалися через соціальні мережі, надано псевдоніми, щоб захистити їхню особу.
Деякі з їхніх свідчень говорили про "колапс", коли Україна втрачала Суджу.
Українські обмеження на поїздки на фронт для ЗМІ призвели до того, що неможливо отримати повну картину ситуації.
Українські війська "намагаються відійти - колонами військ і техніки. Частину з них палять російські безпілотники на дорозі. Виїхати вдень неможливо".
В результаті "противнику вдалося знищити десятки одиниць техніки", а уламки "створили затори на шляхах постачання".
"Дороги всіяні сотнями знищених автомобілів, бронетехніки та квадроциклів. Є багато поранених і загиблих".
За транспортними засобами часто полювали кілька безпілотників.
Німеччина прийняла "історичне" рішення про збільшення допомоги для України у 2025 році на 3 млрд євро. Про це міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.
"Важливо також, що на додаток до інвестицій у безпеку та інфраструктуру, передбачених основним законом, ми нарешті виділяємо ще €3 млрд на підтримку України у 2025 році. Це означає, що Німеччина продовжить надавати Україні сім €7 млрд, як і торік", - сказала вона.
Вона зазначила, що у вівторок, 18 березня, до конституції Німеччини буде внесена поправка, яка дасть змогу істотно збільшити борг для фінансування оборони і "забезпечить більшу підтримку Україні".
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє направляти підрозділи Збройних сил України за кордон під час воєнного стану. Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.
Зазначається, що ухвалений парламентом України 15 січня 2025 року закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану", підписано президентом України сьогодні, 17 березня.
В пояснювальній записці до законопроєкту зазначалося, що у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ постало питання щодо удосконалення механізмів направлення і перебування військовослужбовців, як самостійно, так і у складі підрозділів, на території країн-партнерів під час дії воєнного стану, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету і територіальної цілісності України.
Де розмістять миротворців в Україні:Київ, Одеса та Львів
Макрон підкреслив, що йдеться не про створення великого військового контингенту чи участь у бойових діях, а скоріше про розміщення обмеженого числа військових для координації навчальних програм і підтримки ЗСУ.
Президент Франції також чітко дав зрозуміти Кремлю, що Москва не має права визначати умови для союзників України щодо присутності миротворчих сил.
ЛАД написав:[один простой вопрос - Советская армия не сражалась с фашизмом?
Не з фашизмом, а з нацизмом, і не боролася, а конкурувала. В 39 році радянська армія була союзницею німецьких нацистів, допомагала ресурсами, і нічого такого в нацизмі не бачила. Потім разом розвʼязали другу світову, спільно напали і розділили Польщу, радянський союз без причин вторгнувся в Фінляндію, але врешті два монстри зрозуміли, що має залишитися тільки один. Ну і як переможець - вивіз технології, обладнання, накрав купу цінностей, ну і нацизм зокрема теж собі взяли, трохи модернізували і от маємо
Не буду повторяться, такая же мерзость + незнание/непонимание истории. Нацизм - это не фашизм? Польща была белая и пушистая и не делила Чехословакию? После Мюнхена у Союза были варианты? Тут уже приводили цитаты, что Запад вполне себе рассматривал Союз как врага и хотел его уничтожить. Какой "нацизм зокрема теж собі взяли"? "разом розвʼязали другу світову" - такого не пишут историки даже на Западе. Ваши деды воевали в армии Власова? Чем херню писать, лучше бы промолчали.
О фашизме можете почитать здесь - https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism. Точного определения, к сожалению, так и нет. Историки до сих пор спорят. Но все сходятся в одном - для всех разновидностей фашизма при всех отличиях характерен ультранационализм. При этом национализм может носить разный характер - как национальный, так и расовый, культурный, этнический и даже религиозный. Вы фашист?
ЛАД написав:Польща была белая и пушистая и не делила Чехословакию?
ЛАД, саме це згадують на болотах, що трохі зменьшіти провину за агресію сталіна проти Польші (типу вона теж винна, на те що на неї напали, з точки зору трампа Україна теж винна, що путін напав(майдан, януковича, леніна снеслі, птн хло)
питання в лоба: ЛАД, де ви народились і яка у вас національність?