Forbes: Отступление! Украинские бригады, похоже, эвакуируются из Курской области
▪️25 февраля шквал точных ударов российских беспилотников вывел из строя десятки украинских машин на главной дороге к Судже, городу, который является — или был — главной базой для 10-тысячной группировки украинских сил, занимающих значительный, но быстро сокращающийся опорный пункт в Курской области на западе России.
▪️Это был «день, когда вы начали беспокоиться о Курске», написал независимый аналитик Эндрю Перпетуа.
▪️Две недели спустя, похоже, основная часть украинских сил — включая некоторые из самых тяжелых бригад украинской армии — эвакуировалась из Курской области и передислоцировалась на украинскую сторону границы.
▪️«Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения… Печально, что все так получилось. Но это то, что есть», — заявил в понедельник один из украинских источников.
▪️После стычки в Овальном кабинете Трамп приостановил всю американскую помощь Украине, а также заморозил обмен разведданными между двумя странами. Тем временем в Курске развернулась элитная российская команда операторов беспилотников — Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон».
▪️«Рубикон» использует передовую тактику применения беспилотников», — объясняет Перпетуа. Их дроны-камикадзе с видом от первого лица, кажется, пролетают прямо сквозь украинские радиопомехи.
▪️Вскоре обломки сотен украинских машин загромоздили дорогу на Суджу. Российские военные самолеты нацелились на мосты вдоль границы, чтобы отрезать наиболее вероятные пути эвакуации.
▪️Вчера главком ВСУ Александр Сырский заверил украинцев, что «никаких угроз нашим подразделениям в Курской области нет». Однако Сырский не обещал, что его войска там останутся. Вместо этого «подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», заявил командующий.
▪️Это может означать, что украинские бригады покидают Курскую область и отказываются от значительной части территории, которую Зеленский надеялся вернуть России в обмен на выгодные условия прекращения огня.
prodigy Многое из того, что до вас "дійшло десь у 1995-96", я знал ещё в 60-е. Скорее, почти всё. А "советская армія (правільно Червона Армія)-була армією рабів, воювала вона "із под палкі"... Вот не знаю, можно ли создать миллионную армию, которая будет воевать не из-под палки. Разве что по примеру нацистов. И то есть сомнения. У нас пока не очень получается. Тем не менее, как бы вы не называли Красную Армию, она сражалась с нацистской Германией. И победила. От повторения ваши слова истиной не станут. Или вы пользуетесь принципами Геббельса:
8. Пропаганда должна ограничиться минимумом и повторять это постоянно. Настойчивость является важной предпосылкой её успеха.
А вообще я вам культурно всё сказал. Добиваетесь прямого ответа с указанием адресов?
ЛАД написав:"разом розвʼязали другу світову" - такого не пишут историки даже на Западе.
вы будете смеятся но русские переписывая историю пишут и не такое
- Так отчего Лондон и Париж объявили войну Берлину лишь 3 сентября?
- Да, именно Англия и Франция объявили войну Германии - что и полагают началом Второй мировой. Они так поступили согласно обязательствам по отношению к Польше - ведь за год до того договорились с Гитлером в Мюнхене. И надеялись, что, пожертвовав частью Чехословакии, добились в Европе мира. Но вскоре Гитлер оккупирует всю Чехословакию и станет понятно - он не остановится. Отсюда и объявление войны.
Гитлер не стремился к большой войне - во всяком случае к войне затяжной. Планировал не мировую войну, а ряд коротких быстрых ударов. Для решение поставленных им задач - его безумной идеи о необходимом жизненном пространстве для арийской расы. И ему нужен был реванш за позор Версаля (где оформили поражение Берлина в Первой мировой) - приструнить не только Францию, но и Польшу, которая прихватила часть исконно немецких земель. Об этом четко говорит экономическая политика Германии.
ЛАД написав:"разом розвʼязали другу світову" - такого не пишут историки даже на Западе.
вы будете смеятся но русские переписывая историю пишут и не такое
- Так отчего Лондон и Париж объявили войну Берлину лишь 3 сентября?
- Да, именно Англия и Франция объявили войну Германии - что и полагают началом Второй мировой. Они так поступили согласно обязательствам по отношению к Польше - ведь за год до того договорились с Гитлером в Мюнхене. И надеялись, что, пожертвовав частью Чехословакии, добились в Европе мира. Но вскоре Гитлер оккупирует всю Чехословакию и станет понятно - он не остановится. Отсюда и объявление войны.
Гитлер не стремился к большой войне - во всяком случае к войне затяжной. Планировал не мировую войну, а ряд коротких быстрых ударов. Для решение поставленных им задач - его безумной идеи о необходимом жизненном пространстве для арийской расы. И ему нужен был реванш за позор Версаля (где оформили поражение Берлина в Первой мировой) - приструнить не только Францию, но и Польшу, которая прихватила часть исконно немецких земель. Об этом четко говорит экономическая политика Германии.
ЛАД написав:Ребята не понимают, что помогают Путину с его утверждениями об украинском фашизме.
може все таки російський фашизм?
Есть и российский фашизм. Но у вас украинский:
питання в лоба: ЛАД, де ви народились і яка у вас національність?
Мне уже надоело излагать автобиографию. Я здесь своих личных данных написал в ответ на вопросы больше, чем кто-либо другой. Я зулус. Или папуас. Что вам больше нравится? Что дальше? Приедете проверять? Я вас когда-то давно приглашал. Как проверять будете? Череп измерять? Или более современно - генетический анализ делать будете? Сейчас начните ещё о "голосе крови". Может вы не просто фашист, но и нацист?
▪️«Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения… Печально, что все так получилось. Но это то, что есть», — заявил в понедельник один из украинских источников.
Так а кто в Курск заходил ?
.... ты сегодня уже писал
Чтобы положить конец войне нужно принять все хотелки Путина. То есть признать его властелином мира. Путин себя считает великим политиком, на голову выше всех остальных, а мир возражает. Вот вся причина войны. Либо он перестанет себя считать божеством, либо мир перестанет этому возражать.