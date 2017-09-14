Forbes: Отступление! Украинские бригады, похоже, эвакуируются из Курской области



▪️25 февраля шквал точных ударов российских беспилотников вывел из строя десятки украинских машин на главной дороге к Судже, городу, который является — или был — главной базой для 10-тысячной группировки украинских сил, занимающих значительный, но быстро сокращающийся опорный пункт в Курской области на западе России.



▪️Это был «день, когда вы начали беспокоиться о Курске», написал независимый аналитик Эндрю Перпетуа.



▪️Две недели спустя, похоже, основная часть украинских сил — включая некоторые из самых тяжелых бригад украинской армии — эвакуировалась из Курской области и передислоцировалась на украинскую сторону границы.



▪️«Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения… Печально, что все так получилось. Но это то, что есть», — заявил в понедельник один из украинских источников.



▪️После стычки в Овальном кабинете Трамп приостановил всю американскую помощь Украине, а также заморозил обмен разведданными между двумя странами. Тем временем в Курске развернулась элитная российская команда операторов беспилотников — Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон».



▪️«Рубикон» использует передовую тактику применения беспилотников», — объясняет Перпетуа. Их дроны-камикадзе с видом от первого лица, кажется, пролетают прямо сквозь украинские радиопомехи.



▪️Вскоре обломки сотен украинских машин загромоздили дорогу на Суджу. Российские военные самолеты нацелились на мосты вдоль границы, чтобы отрезать наиболее вероятные пути эвакуации.



▪️Вчера главком ВСУ Александр Сырский заверил украинцев, что «никаких угроз нашим подразделениям в Курской области нет». Однако Сырский не обещал, что его войска там останутся. Вместо этого «подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», заявил командующий.



▪️Это может означать, что украинские бригады покидают Курскую область и отказываются от значительной части территории, которую Зеленский надеялся вернуть России в обмен на выгодные условия прекращения огня.