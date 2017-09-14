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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13258132591326013261

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 81
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
26
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ребята не понимают, что помогают Путину с его утверждениями об украинском фашизме.


може все таки російський фашизм?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 15:03

Forbes: Отступление! Украинские бригады, похоже, эвакуируются из Курской области

▪️25 февраля шквал точных ударов российских беспилотников вывел из строя десятки украинских машин на главной дороге к Судже, городу, который является — или был — главной базой для 10-тысячной группировки украинских сил, занимающих значительный, но быстро сокращающийся опорный пункт в Курской области на западе России.

▪️Это был «день, когда вы начали беспокоиться о Курске», написал независимый аналитик Эндрю Перпетуа.

▪️Две недели спустя, похоже, основная часть украинских сил — включая некоторые из самых тяжелых бригад украинской армии — эвакуировалась из Курской области и передислоцировалась на украинскую сторону границы.

▪️«Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения… Печально, что все так получилось. Но это то, что есть», — заявил в понедельник один из украинских источников.

▪️После стычки в Овальном кабинете Трамп приостановил всю американскую помощь Украине, а также заморозил обмен разведданными между двумя странами. Тем временем в Курске развернулась элитная российская команда операторов беспилотников — Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

▪️«Рубикон» использует передовую тактику применения беспилотников», — объясняет Перпетуа. Их дроны-камикадзе с видом от первого лица, кажется, пролетают прямо сквозь украинские радиопомехи.

▪️Вскоре обломки сотен украинских машин загромоздили дорогу на Суджу. Российские военные самолеты нацелились на мосты вдоль границы, чтобы отрезать наиболее вероятные пути эвакуации.

▪️Вчера главком ВСУ Александр Сырский заверил украинцев, что «никаких угроз нашим подразделениям в Курской области нет». Однако Сырский не обещал, что его войска там останутся. Вместо этого «подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», заявил командующий.

▪️Это может означать, что украинские бригады покидают Курскую область и отказываются от значительной части территории, которую Зеленский надеялся вернуть России в обмен на выгодные условия прекращения огня.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 15:04

  Slon_Nosov написав:
У кожного свій досвід.
Колегу з роботи зранку зупинили тцк, документів не було, вже ввечері був на полігоні...
Зв'язку вже немає, мабуть відібрали телефон...


... ДОКУМЕНТІВ НЕ БУЛО , ..."вже ввечері був на полігоні."
Зв'язку вже немає, мабуть відібрали телефон...
холява
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 15:04

prodigy
Многое из того, что до вас "дійшло десь у 1995-96", я знал ещё в 60-е. Скорее, почти всё.
А "советская армія (правільно Червона Армія)-була армією рабів, воювала вона "із под палкі"... Вот не знаю, можно ли создать миллионную армию, которая будет воевать не из-под палки. Разве что по примеру нацистов. И то есть сомнения. У нас пока не очень получается.
Тем не менее, как бы вы не называли Красную Армию, она сражалась с нацистской Германией. И победила.
От повторения ваши слова истиной не станут. Или вы пользуетесь принципами Геббельса:
8. Пропаганда должна ограничиться минимумом и повторять это постоянно. Настойчивость является важной предпосылкой её успеха.

А вообще я вам культурно всё сказал.
Добиваетесь прямого ответа с указанием адресов?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 15:07

  ЛАД написав:"разом розвʼязали другу світову" - такого не пишут историки даже на Западе.
вы будете смеятся но русские переписывая историю пишут и не такое
- Так отчего Лондон и Париж объявили войну Берлину лишь 3 сентября?

- Да, именно Англия и Франция объявили войну Германии - что и полагают началом Второй мировой. Они так поступили согласно обязательствам по отношению к Польше - ведь за год до того договорились с Гитлером в Мюнхене. И надеялись, что, пожертвовав частью Чехословакии, добились в Европе мира. Но вскоре Гитлер оккупирует всю Чехословакию и станет понятно - он не остановится. Отсюда и объявление войны.

Гитлер не стремился к большой войне - во всяком случае к войне затяжной. Планировал не мировую войну, а ряд коротких быстрых ударов. Для решение поставленных им задач - его безумной идеи о необходимом жизненном пространстве для арийской расы. И ему нужен был реванш за позор Версаля (где оформили поражение Берлина в Первой мировой) - приструнить не только Францию, но и Польшу, которая прихватила часть исконно немецких земель. Об этом четко говорит экономическая политика Германии.


https://www.kp.ru/daily/27022/4085228/
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 15:14

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:"разом розвʼязали другу світову" - такого не пишут историки даже на Западе.
вы будете смеятся но русские переписывая историю пишут и не такое
- Так отчего Лондон и Париж объявили войну Берлину лишь 3 сентября?

- Да, именно Англия и Франция объявили войну Германии - что и полагают началом Второй мировой. Они так поступили согласно обязательствам по отношению к Польше - ведь за год до того договорились с Гитлером в Мюнхене. И надеялись, что, пожертвовав частью Чехословакии, добились в Европе мира. Но вскоре Гитлер оккупирует всю Чехословакию и станет понятно - он не остановится. Отсюда и объявление войны.

Гитлер не стремился к большой войне - во всяком случае к войне затяжной. Планировал не мировую войну, а ряд коротких быстрых ударов. Для решение поставленных им задач - его безумной идеи о необходимом жизненном пространстве для арийской расы. И ему нужен был реванш за позор Версаля (где оформили поражение Берлина в Первой мировой) - приструнить не только Францию, но и Польшу, которая прихватила часть исконно немецких земель. Об этом четко говорит экономическая политика Германии.


https://www.kp.ru/daily/27022/4085228/

Смеяться не буду. Тут плакать надо.
В России сейчас пишут много чуши.
То, что вы процитировали ещё довольно скромно. Бывает и получше.
Но и у нас тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 15:21

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Ребята не понимают, что помогают Путину с его утверждениями об украинском фашизме.

може все таки російський фашизм?

Есть и российский фашизм.
Но у вас украинский:
питання в лоба: ЛАД, де ви народились і яка у вас національність?
Мне уже надоело излагать автобиографию. Я здесь своих личных данных написал в ответ на вопросы больше, чем кто-либо другой.
Я зулус. Или папуас. Что вам больше нравится?
Что дальше?
Приедете проверять? Я вас когда-то давно приглашал. Как проверять будете? Череп измерять? Или более современно - генетический анализ делать будете?
Сейчас начните ещё о "голосе крови". Может вы не просто фашист, но и нацист?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 15:26

Wirująświatła

▪️«Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения… Печально, что все так получилось. Но это то, что есть», — заявил в понедельник один из украинских источников.

Так а кто в Курск заходил ?

.... ты сегодня уже писал

Чтобы положить конец войне нужно принять все хотелки Путина. То есть признать его властелином мира. Путин себя считает великим политиком, на голову выше всех остальных, а мир возражает. Вот вся причина войны. Либо он перестанет себя считать божеством, либо мир перестанет этому возражать.

бедняга , уж стараешься ,стараешься ...
холява
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 15:29

:shock:

похоже конец этой цивилизации уже близко

у США конгресмени-республіканці підготували законопроєкт, який визнає «синдром одержимості Трампом» офіційним психічним розладом, — Newsweek

https://www.newsweek.com/minnesota-sena ... ss-2045600
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