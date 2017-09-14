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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 81
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
35%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
32%
26
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
15%
12
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 15:41

  Xenon написав::shock:

похоже конец этой цивилизации уже близко

у США конгресмени-республіканці підготували законопроєкт, який визнає «синдром одержимості Трампом» офіційним психічним розладом, — Newsweek

порушенням психіки можуть вважатися надто ворожі висловлювання на адресу Трампа.

https://www.newsweek.com/minnesota-sena ... ss-2045600

К сожалению, это "заболевание" приписывают не Трампу, а его противникам.
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 15:43

  unicdima написав:Трампу на диво швидко вдалося стати диктатором в хваленій американській демократії. Я очікував подібного але масштаб і швидкість вражає.

Пока ещё нет.
Суды блокируют некоторые его решения.
Посмотрим, как удастся.
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 15:46

  unicdima написав:Трампу на диво швидко вдалося стати диктатором в хваленій американській демократії. Я очікував подібного але масштаб і швидкість вражає.
Подивимось, зрозуміло що "зреліщь" для американців йому вистачить, а от як з хлібом буде
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 15:49

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Польща была белая и пушистая и не делила Чехословакию?


ЛАД, саме це згадують на болотах, що трохі зменьшіти провину за агресію сталіна проти Польші
ви обчитались в тих розсекречених архівах єресі. :lol: трохи варто думати й своєю головою.
нема ніякої провини в агресії сталіна проти польщі, по перше за результатом тієї агресії приєднали західну україну до України.
Віддали західну україну польщі українські патріоти- петлюрівці. Відбити комуністам ті землі з осені 1918 по здається 1921 рік не вдалось...
упа воювала в першу чергу проти поляків. І батько наш Бандера організовував страту міністра внутрішніх справ польщі...
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 15:54

  Slon_Nosov написав:Колегу з роботи зранку зупинили тцк, документів не було, вже ввечері був на полігоні...

Может проще носить с собой требуемые документы.
Как там Ваш сын? Направление у него непростое было.
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 16:00

  Slon_Nosov написав:
У кожного свій досвід.
Колегу з роботи зранку зупинили тцк, документів не було, вже ввечері був на полігоні...
Зв'язку вже немає, мабуть відібрали телефон...

те що відібрали телефон не правильно.
Но на рахунок мобілізації які питання?
Людей на фронті не вистачає.
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 16:01

  ЛАД написав:
  unicdima написав:Трампу на диво швидко вдалося стати диктатором в хваленій американській демократії. Я очікував подібного але масштаб і швидкість вражає.

Пока ещё нет.
Суды блокируют некоторые его решения.
Посмотрим, как удастся.

Деякі суди деякі рішення, думаю це ненадовго. Всі правоохоронні органи під ним, всі розвідувальні, армійські під ним, конгрес під ним, зараз активно підминає ЗМІ. Є невеликий шанс що його вб'ють але такі виродки дуже сцикливі і тримають величезну охорону.
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 16:04

  freeze написав:
  Slon_Nosov написав:Колегу з роботи зранку зупинили тцк, документів не було, вже ввечері був на полігоні...

Может проще носить с собой требуемые документы.

Та ви що, носити з собою документи згідно закону то не по понятіям, треба бикувати при перевірці і вищати про гестапо і концтабір.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 16:04

Banderlog
не далеко відійшов від радянських(кремлівських наративів), саме путін
каже-поверніть 3 області полякам, 1,5 області румунам
2 травня 2014 в Одесі всі, хто зажарився у домі Профсоюзів, були прихожанє упц(я бачив в храмі їх фото і чув як за них молилися, і тобто по всій Україні), потім коли почалось вторнення на Донбас ці попи(підлюки упц/мпц) відмовлялись відспівувати нашіх загиблих солдат, тому брате-москолик шукай правду де інше ніж у кремлі

важко з тобою порозумітись, бо в мпц(упц) тобі промили мозкі белизною, не пиши маячню чергову про те, хто і що втратив, краще виконуй вчасно обовязки

до речі, не чув що ти тут критикував путіна як і ще 10 інших персонажів
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 16:04

d44
Фашизм существует практически во всех странах. В той или иной форме и с разной степенью влияния.
Я не думаю, что простые россияне читают то, что мы пишем. Но есть люди, которые читают, а потом цитируют "нужное" в СМИ и соцсетях.
Но я имел ввиду не россиян, а Запад. Там тоже читают нас в основном не простые люди. Но и там есть люди, которые против поддержки Украины. И они тоже умеют цитировать. Если они при помощи таких цитат сумеют убедить людей, что в Украине есть не просто маргинальные группы фашистов, а это государственная политика или даже не государственная, а поддерживается "ширнармассами", то это может сильно ослабить поддержку Украины. Да и у элиты это вряд ли вызовет одобрение.
у світі були фашисти, совєцкій народ та мудрий Сталін, а іншого світу взагалі не було.
- при моей жизни такого не было.
Альтернативную историю обсуждать не буду.
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