ЛАД написав:Польща была белая и пушистая и не делила Чехословакию?
ЛАД, саме це згадують на болотах, що трохі зменьшіти провину за агресію сталіна проти Польші
ви обчитались в тих розсекречених архівах єресі. трохи варто думати й своєю головою. нема ніякої провини в агресії сталіна проти польщі, по перше за результатом тієї агресії приєднали західну україну до України. Віддали західну україну польщі українські патріоти- петлюрівці. Відбити комуністам ті землі з осені 1918 по здається 1921 рік не вдалось... упа воювала в першу чергу проти поляків. І батько наш Бандера організовував страту міністра внутрішніх справ польщі...
unicdima написав:Трампу на диво швидко вдалося стати диктатором в хваленій американській демократії. Я очікував подібного але масштаб і швидкість вражає.
Пока ещё нет. Суды блокируют некоторые его решения. Посмотрим, как удастся.
Деякі суди деякі рішення, думаю це ненадовго. Всі правоохоронні органи під ним, всі розвідувальні, армійські під ним, конгрес під ним, зараз активно підминає ЗМІ. Є невеликий шанс що його вб'ють але такі виродки дуже сцикливі і тримають величезну охорону.
Banderlog не далеко відійшов від радянських(кремлівських наративів), саме путін каже-поверніть 3 області полякам, 1,5 області румунам 2 травня 2014 в Одесі всі, хто зажарився у домі Профсоюзів, були прихожанє упц(я бачив в храмі їх фото і чув як за них молилися, і тобто по всій Україні), потім коли почалось вторнення на Донбас ці попи(підлюки упц/мпц) відмовлялись відспівувати нашіх загиблих солдат, тому брате-москолик шукай правду де інше ніж у кремлі
важко з тобою порозумітись, бо в мпц(упц) тобі промили мозкі белизною, не пиши маячню чергову про те, хто і що втратив, краще виконуй вчасно обовязки
до речі, не чув що ти тут критикував путіна як і ще 10 інших персонажів
d44 Фашизм существует практически во всех странах. В той или иной форме и с разной степенью влияния. Я не думаю, что простые россияне читают то, что мы пишем. Но есть люди, которые читают, а потом цитируют "нужное" в СМИ и соцсетях. Но я имел ввиду не россиян, а Запад. Там тоже читают нас в основном не простые люди. Но и там есть люди, которые против поддержки Украины. И они тоже умеют цитировать. Если они при помощи таких цитат сумеют убедить людей, что в Украине есть не просто маргинальные группы фашистов, а это государственная политика или даже не государственная, а поддерживается "ширнармассами", то это может сильно ослабить поддержку Украины. Да и у элиты это вряд ли вызовет одобрение.
у світі були фашисти, совєцкій народ та мудрий Сталін, а іншого світу взагалі не було.
- при моей жизни такого не было. Альтернативную историю обсуждать не буду.