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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 17 бер, 2025 16:13
Wirująświatła написав:
Обозреватель Reuters Пьер Бриансон: Экономике России будет трудно справиться с миром.
▪️В последние три года президент Владимир Путин часто хвастался, что российская экономика не оправдала мрачных прогнозов, сделанных после начала конфликта в 2022 г. В том году ВВП сократился на 1,2%, но в 2023 и 2024 годах, по данным Международного валютного фонда, восстановился до здоровых 3,6%. Однако кажущаяся устойчивость иллюзорна.
▪️Путин создал перегретую военную экономику. Возвращение к нормальной жизни может означать жесткую посадку.
В 2022 году по возможности всегда с надеждой читал прогнозы о крахе российской экономики, ибо мощные санкции, и вот-вот этот крах уже рядом.
В 2023 году я обычно уже быстро прокручивал такие новости, ибо краха всё не было, и прогнозы 2022 года оказывались ложными.
С начала 2024 года я вообще не обращаю внимания на всяких экономических экспертов и их прогнозы. Просто понял, что грамотный экономист владеющий заумной терминологией всегда может натянуть любую сову на любой глобус.
Просто здесь глаз остановился на новом уровне иезуитства так называемых экспертов. У них уже нет сомнений, что экономика рф выдержит войну, но вот после окончания войны им конец. Это несомненно новая ступень прогнозов.
Пока я не увижу сообщения, что где-то на россии на демонстрацию не вышли несколько тысяч пенсионеров, которым несколько месяцев не платили пенсию, или несколько тысяч работяг тоже вышли на протест на повышение заработной платы, все эти эксперты, прогнозы которых регулярно не сбываются, не заслуживают потери времени на прочтение их сов, натягиваемых на глобус.
Аналогично, со всеми видеоблогерами, без исключения, бессмысленная потеря времени. Что-то ляпают, ни за что не отвечают.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 16:14
Banderlog
prodigy написав:Banderlog
не далеко відійшов від радянських(кремлівських наративів), саме путін
каже-поверніть 3 області полякам, 1,5 області румунам
2 травня 2014 в Одесі всі, хто зажарився у домі Профсоюзів, були прихожанє упц(я бачив в храмі їх фото і чув як за них молилися, і тобто по всій Україні), потім коли почалось вторнення на Донбас ці попи(підлюки упц/мпц) відмовлялись відспівувати нашіх загиблих солдат, тому брате-москолик шукай правду де інше ніж у кремлі
важко з тобою порозумітись, бо в мпц(упц) тобі промили мозкі белизною, не пиши маячню чергову про те, хто і що втратив, краще виконуй вчасно обовязки
до речі, не чув що ти тут критикував путіна як і ще 10 інших персонажів
написал вполне конкретные вещи, а вы ответили лозунгами.
При этом Banderlog
"виконує вчасно обовязки" в армии, а вы в тепле и уюте.
Вам "промили мозкі белизною" гораздо сильнее.
Ошибки не исправляю, проверьте сами.
И "зажаривание" людей вы, похоже, одобряете?
И у вас ещё один геббельсовский принцип:
Пропаганда не может быть объективной, она должна быть принципиально субъективно односторонней.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 16:20
prodigy написав:
Де розмістять миротворців в Україні:Київ, Одеса та Львів
Макрон підкреслив, що йдеться не про створення великого військового контингенту чи участь у бойових діях, а скоріше про розміщення обмеженого числа військових для координації навчальних програм і підтримки ЗСУ.
Президент Франції також чітко дав зрозуміти Кремлю, що Москва не має права визначати умови для союзників України щодо присутності миротворчих сил.
Тут у Макрона какая-то смесь понятий. То ли это миротворцы, которые предназначены быть на линии соприкосновения и наблюдать за прекращением огня, то ли это люди для учебных центров и поддержки, тогда они называются инструкторами.
Инструктора и без громких заявлений Макрона и сейчас уже есть на территории Украины, и даже некоторые погибли при ракетных обстрелах учебных центров, это не весть какая тайна.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 16:21
freeze написав:
Аналогично, со всеми видеоблогерами, без исключения, бессмысленная потеря времени. Что-то ляпают, ни за что не отвечают.
блогеров не смотрю, а текст прочитать 1-2 минута времени. делаю копипаст для истории. иногда перечитываю форум 1-2х годичной давности.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 16:31
ЛАД Вартість цигарок в Україні може зрости на 40 грн за пачку: в середньому, ціна зросте на 28,5%. радять -закупитись впрок
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Додано: Пон 17 бер, 2025 16:32
freeze написав: Slon_Nosov написав:
Колегу з роботи зранку зупинили тцк, документів не було, вже ввечері був на полігоні...
Может проще носить с собой требуемые документы.
Как там Ваш сын? Направление у него непростое было.
Є колеги у яких зовсім ніяких документів немає для ТЦК, немає чого носити.
Часів Яр... Раніше казав що до нового року не втримаються, але досі тримають фронт.
Важко там, але є поповнення. Раніше на позиції ходили пішки, потім на хамерах зараз каже без підтримки танчика не виходять.
Під новий рік отримав лейтенанта. На цьому тижні має приїхати у відпустку на тиждень.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 16:33
freeze написав: prodigy написав:
Де розмістять миротворців в Україні:Київ, Одеса та Львів
Макрон підкреслив, що йдеться не про створення великого військового контингенту чи участь у бойових діях, а скоріше про розміщення обмеженого числа військових для координації навчальних програм і підтримки ЗСУ.
Президент Франції також чітко дав зрозуміти Кремлю, що Москва не має права визначати умови для союзників України щодо присутності миротворчих сил.
Тут у Макрона какая-то смесь понятий. То ли это миротворцы, которые предназначены быть на линии соприкосновения и наблюдать за прекращением огня, то ли это люди для начальных центров и поддержки, тогда они называются инструкторами.
Инструктора и без громких заявлений Макрона и сейчас уже есть на территории Украины, и даже некоторые погибли при ракетных обстрелах учебных центров, это не весть какая тайна.
миротворців (французів і британців розмістять для охорони портів, логістичних центрів і тд
це не інструктори, це типу гаранти мира(хз яким чином вони це будуть забеспечувати)
Велика Британія готова розмістити тисячі своїх солдатів в Україні на роки, щоб підтримувати режим припинення вогню та стримувати чергове російське вторгнення. Про це пише британська The Times.
Високопоставлене джерело в британському уряді повідомило журналістам, що розгортання британських військ буде безстроковим. "Це буде довгострокове зобов'язання, ми говоримо про роки", - сказало джерело. "Стільки, скільки потрібно для збереження мирної угоди та стримування Росії".
При цьому британський прем'єр Кір Стармер у своїх публічних виступах відмовився повідомити, чи будуть миротворчі сили уповноважені відкривати вогонь по російських військових у разі атаки. Ймовірно, "правила взаємодії" будуть обговорені найближчими днями.
Також Стармер чітко заявив, що Британія не введе війська в Україну без гарантії безпеки з боку США. А Трамп неодноразово відмовлявся надати таку гарантію, припускаючи, що присутність американського бізнесу буцімто і є головною гарантією миру в Україні.
Як зазначає The Times, начальники оборонних відомств з "коаліції охочих" зустрінуться в Лондоні в четвер, щоб обговорити "точніше", де слід розгорнути миротворчі сили. Загалом близько півдюжини країн, зокрема Британія, Франція, Туреччина, Канада та Австралія, обговорюють плани відправити в Україну до 30 000 військових. Інші країни готові допомогти зброєю та матеріально-технічним забезпеченням.Миротворці в Україні: останні новини
відставний британський дипломат Пітер Рікеттс вважає відправку європейських миротворців в Україну досить ризикованою, якщо США не будуть серед гарантів безпеки. При цьому він переконаний, що миротворці мають бути готові до прямого протистояння з росіянами, якщо знадобиться.
Востаннє редагувалось prodigy
в Пон 17 бер, 2025 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 16:37
prodigy написав:ЛАД
Вартість цигарок в Україні може зрости на 40 грн за пачку: в середньому, ціна зросте на 28,5%. радять -закупитись впрок
Вроде, повышение акциза отложили не год, до следующего года.
Но на всю жизнь не закупишься. Бросать надо. Тем более, уже здоровья не хватает.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 16:40
Slon_Nosov написав:
.............
Часів Яр... Раніше казав що до нового року не втримаються, але досі тримають фронт.
Важко там, але є поповнення. Раніше на позиції ходили пішки, потім на хамерах зараз каже без підтримки танчика не виходять.
Під новий рік отримав лейтенанта. На цьому тижні має приїхати у відпустку на тиждень.
Заранее поздравлять нельзя, но рад за вас.
Пока что поздравляю со званием.
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Додано: Пон 17 бер, 2025 16:42
Wirująświatła написав: freeze написав:
Аналогично, со всеми видеоблогерами, без исключения, бессмысленная потеря времени. Что-то ляпают, ни за что не отвечают.
блогеров не смотрю, а текст прочитать 1-2 минута времени. делаю копипаст для истории. иногда перечитываю форум 1-2х годичной давности.
Тогда большая просьба, если где-то на россии будет демонстрация в несколько тысяч человек с требованием улучшить их экономическое положение, написать это капслоком и пометить черным шрифтом, чтобы я не пропустил.
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