freeze написав:

Wirująświatła написав: Обозреватель Reuters Пьер Бриансон: Экономике России будет трудно справиться с миром.

▪️В последние три года президент Владимир Путин часто хвастался, что российская экономика не оправдала мрачных прогнозов, сделанных после начала конфликта в 2022 г. В том году ВВП сократился на 1,2%, но в 2023 и 2024 годах, по данным Международного валютного фонда, восстановился до здоровых 3,6%. Однако кажущаяся устойчивость иллюзорна.



▪️Путин создал перегретую военную экономику. Возвращение к нормальной жизни может означать жесткую посадку.

В 2022 году по возможности всегда с надеждой читал прогнозы о крахе российской экономики, ибо мощные санкции, и вот-вот этот крах уже рядом.В 2023 году я обычно уже быстро прокручивал такие новости, ибо краха всё не было, и прогнозы 2022 года оказывались ложными.С начала 2024 года я вообще не обращаю внимания на всяких экономических экспертов и их прогнозы. Просто понял, что грамотный экономист владеющий заумной терминологией всегда может натянуть любую сову на любой глобус.Просто здесь глаз остановился на новом уровне иезуитства так называемых экспертов. У них уже нет сомнений, что экономика рф выдержит войну, но вот после окончания войны им конец. Это несомненно новая ступень прогнозов.Пока я не увижу сообщения, что где-то на россии на демонстрацию не вышли несколько тысяч пенсионеров, которым несколько месяцев не платили пенсию, или несколько тысяч работяг тоже вышли на протест на повышение заработной платы, все эти эксперты, прогнозы которых регулярно не сбываются, не заслуживают потери времени на прочтение их сов, натягиваемых на глобус.